Адвокаты заявили об ухудшении состояния женщины, которую ударил силовик
© РИА Новости / Алексей ДаничевУчастники несанкционированной акции сторонников Алексея Навального на набережной реки Мойка в Санкт-Петербурге
С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 янв – РИА Новости. Состояние здоровья женщины, пострадавшей на несогласованной акции в Петербурге, ухудшилось, ее везет в больницу адвокат, заявляет правовое объединение "Команда 29" на своей странице в Facebook.
Ранее сообщалось, что полиция и прокуратура проводят проверку в связи с видео в соцсетях, на котором запечатлено происшествие с участием женщины и сотрудника правоохранительных органов на Площади восстания в Петербурге, где в субботу проходила несогласованная акция. Женщина, получившая травму при падении на землю, находилась в реанимационном отделении в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе, в воскресенье ее выписали.
"Сегодня наш юрист Валерия Ветошкина и адвокат Евгений Смирнов приехали домой к Маргарите Юдиной, которую на митинге полицейский ударил в живот, чтобы обсудить позицию защиты и детали дела… Позже Маргарите стало хуже, сейчас наш адвокат везет ее в одну из больниц Санкт-Петербурга", - говорится в сообщении.
Ранее адвокат Смирнов заявлял, что Юдина после инцидента с полицейским хочет обратиться в следственный комитет. Жительницу Луги, получившую травму, посещал начальник Управления организации охраны общественного порядка ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области полковник полиции Сергей Музыка. От имени ГУМВД он принес извинения женщине и подчеркнул, что силовые действия, выходящие за рамки закона, в любом случае являются недопустимыми. Представитель полиции пообещал разобраться в ситуации и при необходимости оказать помощь.
Несогласованные протестные акции прошли в субботу в разных городах России. Выходить на них людей призывали сторонники Алексея Навального. МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций. Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в интернете призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к акции призывают "определенные провокаторы", действия которых "нам хорошо понятны".
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