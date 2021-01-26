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Рейтинг Зеленского рухнул ниже 20%
Рейтинг Зеленского рухнул ниже 20%
Рейтинг действующего президента Украины Владимира Зеленского среди граждан упал до 19,8%, свидетельствуют данные опроса Киевского международного института... РИА Новости, 26.01.2021
2021-01-26T16:46
2021-01-26T16:46
ситуация на украине
кмис
владимир зеленский
украина
в мире
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МОСКВА, 26 янв – РИА Новости. Рейтинг действующего президента Украины Владимира Зеленского среди граждан упал до 19,8%, свидетельствуют данные опроса Киевского международного института социологии (КМИС).В декабре социологическая служба "Рейтинг" опубликовала данные своего опроса. Согласно им, если бы выборы президента состоялись на Украине в ближайшее время, за Зеленского готовы были проголосовать 26,2% тех, кто намерен голосовать и определился с выбором. Второе место занял сопредседатель фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Юрий Бойко -16,6%. На третьем месте экс-глава государства, лидер партии "Европейская солидарность" Порошенко - 13,3%."Если бы выборы президента Украины проходили во второй половине января 2021 года и в них принимали участие указанные в таблице кандидаты, относительно больше всего голосов получил бы Владимир Зеленский – 13,4% среди всех респондентов и 19,8% среди тех, кто определился с выбором (и будет голосовать – ред.). На втором месте – Петр Порошенко, которого поддержали бы 10,6% среди всех респондентов и 15,7% среди тех, кто определился с выбором", - говорится в опросе, опубликованном во вторник на сайте КМИС.Согласно данным опроса, за лидера партии "Батькивщина", экс-премьера Юлию Тимошенко готовы проголосовать среди всех респондентов - 8%, среди тех, кто определился с выбором и будет голосовать – 11,8%. Бойко среди всех респондентов поддерживают - 7,4%, кто определился и будет голосовать - 11%. Бывшего главу Службы безопасности Украины, лидера партии "Сила и честь" Игоря Смешко среди всех поддерживают - 6% (8,9%), председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука среди всех - 5% (7,5%), экс-премьера, лидера партии "Украинская стратегия Гройсмана" Владимира Гройсмана среди всех - 3,9% (5,8%).Кроме того, если бы во второй тур вышли Зеленский и Порошенко, действующего президента готовы поддержать среди всех респондентов 30,6%, среди тех, кто готов голосовать и определился с выбором – 55,2%. Порошенко среди всех респондентов поддерживают 24,9%, среди тех, кто готов голосовать и определился с выбором - 44,8%. В случае выхода во второй тур Бойко и Порошенко, первого среди всех респондентов поддерживают 33,9%, среди тех, кто готов голосовать и определился с выбором – 53%. За Порошенко среди всех респондентов поддерживают 30,1%, среди тех, кто будет голосовать и определился – 47%.КМИС провел опрос методом телефонных интервью с использованием компьютера 22 января 2021 года. Опрошены 1005 респондентов во всех областях Украины, за исключением неподконтрольных Киеву территорий Донбасса. Статистическая погрешность не превышает 3,1%.Зеленский победил на выборах президента Украины, которые прошли в апреле 2019 года. За него проголосовали более 70% граждан. Инаугурация Зеленского состоялась 20 мая. Он заявлял, что будет президентом только один срок.
https://ria.ru/20201224/ukraina-1590693027.html
https://ria.ru/20210105/ukraina-1592026717.html
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ситуация на украине, кмис, владимир зеленский, украина, в мире

Рейтинг Зеленского рухнул ниже 20%

16:46 26.01.2021
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский на заседании в Верховной Раде
Президент Украины Владимир Зеленский на заседании в Верховной Раде - РИА Новости, 1920, 26.01.2021
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 26 янв – РИА Новости. Рейтинг действующего президента Украины Владимира Зеленского среди граждан упал до 19,8%, свидетельствуют данные опроса Киевского международного института социологии (КМИС).
В декабре социологическая служба "Рейтинг" опубликовала данные своего опроса. Согласно им, если бы выборы президента состоялись на Украине в ближайшее время, за Зеленского готовы были проголосовать 26,2% тех, кто намерен голосовать и определился с выбором. Второе место занял сопредседатель фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Юрий Бойко -16,6%. На третьем месте экс-глава государства, лидер партии "Европейская солидарность" Порошенко - 13,3%.
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"Если бы выборы президента Украины проходили во второй половине января 2021 года и в них принимали участие указанные в таблице кандидаты, относительно больше всего голосов получил бы Владимир Зеленский – 13,4% среди всех респондентов и 19,8% среди тех, кто определился с выбором (и будет голосовать – ред.). На втором месте – Петр Порошенко, которого поддержали бы 10,6% среди всех респондентов и 15,7% среди тех, кто определился с выбором", - говорится в опросе, опубликованном во вторник на сайте КМИС.
Согласно данным опроса, за лидера партии "Батькивщина", экс-премьера Юлию Тимошенко готовы проголосовать среди всех респондентов - 8%, среди тех, кто определился с выбором и будет голосовать – 11,8%. Бойко среди всех респондентов поддерживают - 7,4%, кто определился и будет голосовать - 11%. Бывшего главу Службы безопасности Украины, лидера партии "Сила и честь" Игоря Смешко среди всех поддерживают - 6% (8,9%), председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука среди всех - 5% (7,5%), экс-премьера, лидера партии "Украинская стратегия Гройсмана" Владимира Гройсмана среди всех - 3,9% (5,8%).
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Кроме того, если бы во второй тур вышли Зеленский и Порошенко, действующего президента готовы поддержать среди всех респондентов 30,6%, среди тех, кто готов голосовать и определился с выбором – 55,2%. Порошенко среди всех респондентов поддерживают 24,9%, среди тех, кто готов голосовать и определился с выбором - 44,8%. В случае выхода во второй тур Бойко и Порошенко, первого среди всех респондентов поддерживают 33,9%, среди тех, кто готов голосовать и определился с выбором – 53%. За Порошенко среди всех респондентов поддерживают 30,1%, среди тех, кто будет голосовать и определился – 47%.
КМИС провел опрос методом телефонных интервью с использованием компьютера 22 января 2021 года. Опрошены 1005 респондентов во всех областях Украины, за исключением неподконтрольных Киеву территорий Донбасса. Статистическая погрешность не превышает 3,1%.
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Зеленский победил на выборах президента Украины, которые прошли в апреле 2019 года. За него проголосовали более 70% граждан. Инаугурация Зеленского состоялась 20 мая. Он заявлял, что будет президентом только один срок.
 
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