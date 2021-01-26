https://ria.ru/20210126/zapret-1594644698.html

Россия частично сняла запрет на ввоз томатов и перцев из Казахстана

Россия частично сняла запрет на ввоз томатов и перцев из Казахстана

Россельхознадзор с 27 января разрешит ввоз в РФ томатов и перцев двум казахстанским предприятиям, говорится в сообщении ведомства. РИА Новости, 26.01.2021

2021-01-26T15:08

2021-01-26T15:08

2021-01-26T15:09

россия

алматинская область

актюбинская область

федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)

казахстан

экономика

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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Россельхознадзор с 27 января разрешит ввоз в РФ томатов и перцев двум казахстанским предприятиям, говорится в сообщении ведомства."Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору с 27 января 2021 года отменяет ограничения на ввоз в Россию томатов и перцев с предприятий ТОО "Green Capital Kazakhstan" (Актюбинская область) и TOO "Green Land Alatau" (Алматинской области) Республики Казахстан", - говорится в сообщении.Поставки будут осуществляться под гарантии комитета государственной инспекции в агропромышленном комплексе министерства сельского хозяйства Казахстана. Решение разрешить поставки принято на основании достигнутых договоренностей, а также по результатам анализа информации о проведенных на этих предприятиях карантинных фитосанитарных мероприятиях в отношении томатов и перцев.Ведомство уточняет, что помимо этой информации, компетентное ведомство также сообщило российским коллегам о мерах по недопущению ввоза и вывоза с территории Казахстана продукции, зараженной вирусом коричневой морщинистости плодов томата, уточняется в сообщении.Ввоз томатов и перцев из Актюбинской и Алматинской областей Республики Казахстан был запрещен с 18 января 2020 года из-за выявления в продукции вируса коричневой морщинистости плодов томата.

https://ria.ru/20200716/1574439720.html

россия

алматинская область

актюбинская область

казахстан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, алматинская область, актюбинская область, федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор), казахстан, экономика