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Россия частично сняла запрет на ввоз томатов и перцев из Казахстана
Россия частично сняла запрет на ввоз томатов и перцев из Казахстана
Россельхознадзор с 27 января разрешит ввоз в РФ томатов и перцев двум казахстанским предприятиям, говорится в сообщении ведомства. РИА Новости, 26.01.2021
2021-01-26T15:08
2021-01-26T15:09
россия
алматинская область
актюбинская область
федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)
казахстан
экономика
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Россельхознадзор с 27 января разрешит ввоз в РФ томатов и перцев двум казахстанским предприятиям, говорится в сообщении ведомства."Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору с 27 января 2021 года отменяет ограничения на ввоз в Россию томатов и перцев с предприятий ТОО "Green Capital Kazakhstan" (Актюбинская область) и TOO "Green Land Alatau" (Алматинской области) Республики Казахстан", - говорится в сообщении.Поставки будут осуществляться под гарантии комитета государственной инспекции в агропромышленном комплексе министерства сельского хозяйства Казахстана. Решение разрешить поставки принято на основании достигнутых договоренностей, а также по результатам анализа информации о проведенных на этих предприятиях карантинных фитосанитарных мероприятиях в отношении томатов и перцев.Ведомство уточняет, что помимо этой информации, компетентное ведомство также сообщило российским коллегам о мерах по недопущению ввоза и вывоза с территории Казахстана продукции, зараженной вирусом коричневой морщинистости плодов томата, уточняется в сообщении.Ввоз томатов и перцев из Актюбинской и Алматинской областей Республики Казахстан был запрещен с 18 января 2020 года из-за выявления в продукции вируса коричневой морщинистости плодов томата.
https://ria.ru/20200716/1574439720.html
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россия, алматинская область, актюбинская область, федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор), казахстан, экономика

Россия частично сняла запрет на ввоз томатов и перцев из Казахстана

15:08 26.01.2021 (обновлено: 15:09 26.01.2021)
 
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Помидоры в супермаркете - РИА Новости, 1920, 26.01.2021
© РИА Новости / Константин Чалабов
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Россельхознадзор с 27 января разрешит ввоз в РФ томатов и перцев двум казахстанским предприятиям, говорится в сообщении ведомства.
"Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору с 27 января 2021 года отменяет ограничения на ввоз в Россию томатов и перцев с предприятий ТОО "Green Capital Kazakhstan" (Актюбинская область) и TOO "Green Land Alatau" (Алматинской области) Республики Казахстан", - говорится в сообщении.
Поставки будут осуществляться под гарантии комитета государственной инспекции в агропромышленном комплексе министерства сельского хозяйства Казахстана. Решение разрешить поставки принято на основании достигнутых договоренностей, а также по результатам анализа информации о проведенных на этих предприятиях карантинных фитосанитарных мероприятиях в отношении томатов и перцев.
Ведомство уточняет, что помимо этой информации, компетентное ведомство также сообщило российским коллегам о мерах по недопущению ввоза и вывоза с территории Казахстана продукции, зараженной вирусом коричневой морщинистости плодов томата, уточняется в сообщении.
Ввоз томатов и перцев из Актюбинской и Алматинской областей Республики Казахстан был запрещен с 18 января 2020 года из-за выявления в продукции вируса коричневой морщинистости плодов томата.
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РоссияАлматинская областьАктюбинская областьФедеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор)КазахстанЭкономика
 
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