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В Баку уточнили число жертв и пострадавших при взрыве в жилом здании

В Баку уточнили число жертв и пострадавших при взрыве в жилом здании

Один человек погиб после взрыва в жилом здании в пригороде Баку, шестеро спасены, сообщили РИА Новости в МЧС республики. РИА Новости, 26.01.2021

2021-01-26T09:27

2021-01-26T09:27

2021-01-26T19:57

мчс азербайджана

баку

в мире

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БАКУ, 26 янв – РИА Новости. Один человек погиб после взрыва в жилом здании в пригороде Баку, шестеро спасены, сообщили РИА Новости в МЧС республики.Ранее МЧС Азербайджана сообщило, что взрыв произошел в жилом доме в Хырдалане, под завалами могут быть люди.В ведомстве добавили, что в спасательной операции приняли участие 228 сотрудников Службы спасения особого риска МЧС, 19 единиц техники, четыре обученные собаки, 20 пожарных и три единицы противопожарной техники."Поисково-спасательная операция продолжается, дополнительная информация будет предоставлена", - сообщили в МЧС.

баку

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мчс азербайджана, баку, в мире