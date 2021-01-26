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В Баку уточнили число жертв и пострадавших при взрыве в жилом здании
В Баку уточнили число жертв и пострадавших при взрыве в жилом здании
Один человек погиб после взрыва в жилом здании в пригороде Баку, шестеро спасены, сообщили РИА Новости в МЧС республики. РИА Новости, 26.01.2021
2021-01-26T09:27
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БАКУ, 26 янв – РИА Новости. Один человек погиб после взрыва в жилом здании в пригороде Баку, шестеро спасены, сообщили РИА Новости в МЧС республики.Ранее МЧС Азербайджана сообщило, что взрыв произошел в жилом доме в Хырдалане, под завалами могут быть люди.В ведомстве добавили, что в спасательной операции приняли участие 228 сотрудников Службы спасения особого риска МЧС, 19 единиц техники, четыре обученные собаки, 20 пожарных и три единицы противопожарной техники."Поисково-спасательная операция продолжается, дополнительная информация будет предоставлена", - сообщили в МЧС.
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мчс азербайджана, баку, в мире

В Баку уточнили число жертв и пострадавших при взрыве в жилом здании

09:27 26.01.2021 (обновлено: 19:57 26.01.2021)
 
© Фото : Azərbaycan Respublikasının Fövqəladə Hallar NazirliyiПоследствия взрыва в городе Хырдалан в Азербайджане
Последствия взрыва в городе Хырдалан в Азербайджане - РИА Новости, 1920, 26.01.2021
© Фото : Azərbaycan Respublikasının Fövqəladə Hallar Nazirliyi
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БАКУ, 26 янв – РИА Новости. Один человек погиб после взрыва в жилом здании в пригороде Баку, шестеро спасены, сообщили РИА Новости в МЧС республики.
Ранее МЧС Азербайджана сообщило, что взрыв произошел в жилом доме в Хырдалане, под завалами могут быть люди.
"Аварийно-спасательные силы министерства по чрезвычайным ситуациям продолжают поисково-спасательную операцию в двухэтажном частном жилом доме, расположенном по адресу: Абшеронский район, город Хырдалан, 27-й квартал. Спасатели МЧС спасли из-под завалов шестерых граждан, обнаружили тело одной женщины", - сообщили в МЧС.
В ведомстве добавили, что в спасательной операции приняли участие 228 сотрудников Службы спасения особого риска МЧС, 19 единиц техники, четыре обученные собаки, 20 пожарных и три единицы противопожарной техники.
"Поисково-спасательная операция продолжается, дополнительная информация будет предоставлена", - сообщили в МЧС.
 
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