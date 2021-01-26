https://ria.ru/20210126/violence-1594642676.html

В Кремле оценили уровень насилия со стороны участников акций 23 января

В Кремле оценили уровень насилия со стороны участников акций 23 января

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал прошедшие в Москве 23 января несанкционированные протестные акции и оценил уровень насилия на них. РИА Новости, 26.01.2021

2021-01-26T15:02

2021-01-26T15:02

2021-01-26T15:02

алексей навальный

генеральная прокуратура рф

дмитрий песков

москва

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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал прошедшие в Москве 23 января несанкционированные протестные акции и оценил уровень насилия на них.Журналисты поинтересовались у представителя Кремля, не кажется ли властям странным, что на протестующих завели несколько десятков уголовных дел, а на силовиков — ни одного.Песков ответил отрицательно.Несогласованные протестные акции прошли в субботу в разных городах России. Выходить на них людей призывали сторонники Алексея Навального. МВД и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций.

https://ria.ru/20210126/politseyskiy-1594632459.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

алексей навальный, генеральная прокуратура рф, дмитрий песков, москва