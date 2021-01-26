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В Кремле оценили уровень насилия со стороны участников акций 23 января
В Кремле оценили уровень насилия со стороны участников акций 23 января
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал прошедшие в Москве 23 января несанкционированные протестные акции и оценил уровень насилия на них. РИА Новости, 26.01.2021
2021-01-26T15:02
2021-01-26T15:02
алексей навальный
генеральная прокуратура рф
дмитрий песков
москва
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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал прошедшие в Москве 23 января несанкционированные протестные акции и оценил уровень насилия на них.Журналисты поинтересовались у представителя Кремля, не кажется ли властям странным, что на протестующих завели несколько десятков уголовных дел, а на силовиков — ни одного.Песков ответил отрицательно.Несогласованные протестные акции прошли в субботу в разных городах России. Выходить на них людей призывали сторонники Алексея Навального. МВД и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций.
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алексей навальный, генеральная прокуратура рф, дмитрий песков, москва

В Кремле оценили уровень насилия со стороны участников акций 23 января

15:02 26.01.2021
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкУчастники несанкционированной акции сторонников Алексея Навального на Пушкинской площади в Москве
Участники несанкционированной акции сторонников Алексея Навального на Пушкинской площади в Москве - РИА Новости, 1920, 26.01.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал прошедшие в Москве 23 января несанкционированные протестные акции и оценил уровень насилия на них.
Журналисты поинтересовались у представителя Кремля, не кажется ли властям странным, что на протестующих завели несколько десятков уголовных дел, а на силовиков — ни одного.
Песков ответил отрицательно.
"Уровень насилия со стороны участников этих акций был достаточно беспрецедентным, они вели себя чрезвычайно агрессивно, и, конечно, в случае такой агрессии против представителей органов правопорядка их было несравнимо больше, чем нежелательных проявлений в том, как действовали полицейские, омоновцы".
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на ежегодной большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина
Дмитрий Песков
Несогласованные протестные акции прошли в субботу в разных городах России. Выходить на них людей призывали сторонники Алексея Навального. МВД и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций.
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Алексей НавальныйГенеральная прокуратура РФДмитрий ПесковМосква
 
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