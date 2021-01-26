В Кремле оценили уровень насилия со стороны участников акций 23 января
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкУчастники несанкционированной акции сторонников Алексея Навального на Пушкинской площади в Москве
МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал прошедшие в Москве 23 января несанкционированные протестные акции и оценил уровень насилия на них.
Журналисты поинтересовались у представителя Кремля, не кажется ли властям странным, что на протестующих завели несколько десятков уголовных дел, а на силовиков — ни одного.
Песков ответил отрицательно.
"Уровень насилия со стороны участников этих акций был достаточно беспрецедентным, они вели себя чрезвычайно агрессивно, и, конечно, в случае такой агрессии против представителей органов правопорядка их было несравнимо больше, чем нежелательных проявлений в том, как действовали полицейские, омоновцы".
Несогласованные протестные акции прошли в субботу в разных городах России. Выходить на них людей призывали сторонники Алексея Навального. МВД и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций.