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Туризм
https://ria.ru/20210126/turtsiya-1594601602.html
АТОР сообщила о росте цен на отдых в Турции
АТОР сообщила о росте цен на отдых в Турции
Стоимость путевок в Турцию, купленных на этапе раннего бронирования, в среднем выросла на 15 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года,... РИА Новости, 26.01.2021
2021-01-26T12:30
2021-01-26T14:37
туризм
туризм
ассоциация туроператоров россии (атор)
новости - туризм
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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Стоимость путевок в Турцию, купленных на этапе раннего бронирования, в среднем выросла на 15 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщила АТОР.Участники рынка отмечают, что это плановый рост цен, и он вряд ли отпугнет путешественников. Ведь стоимость отдыха там ежегодно увеличивается с 2017 года: в 2018 году путевки подорожали на пять-десять процентов, через год — на десять-пятнадцать процентов, в прошлом году — снова на десять процентов, подсчитали эксперты.Раннее бронирование турецких курортов на лето было открыто еще в прошлом году и продлится до 31 марта. Спеццены на отдых с вылетом до октября предлагают около 600 отелей.В нынешних условиях Турция осталась единственным открытым для россиян зарубежным массовым летним пляжным направлением, на котором действуют классические акции раннего бронирования, отмечают эксперты ассоциации. Между тем, интерес к покупкам заранее значительно снизился — объемы продаж сократились на 80 процентов.Главная причина сдержанного спроса — неблагоприятный информационный фон о положении дел в мире с коронавирусом. Ежедневные сообщения о новых локдаунах и закрытиях границ порождают у туристов опасения и увеличивают их стремление планировать покупку путевок ближе к дате заезда."Вторая причина, не менее важная, — в неясности с постановкой полетных чартерных программ. Если в 2019 году туроператоры летали в Турцию почти из 50 городов, то сейчас на практике выбор пунктов отправления сводится всего к 11 аэропортам. Соответственно, огромный пласт регионального спроса сейчас находится "в режиме ожидания", — говорят эксперты.
https://ria.ru/20210126/krotov-1594002597.html
https://ria.ru/20210117/ulitsy-1593142656.html
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туризм, ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм, турция

АТОР сообщила о росте цен на отдых в Турции

12:30 26.01.2021 (обновлено: 14:37 26.01.2021)
 
© РИА Новости / Мустафа Далпальта / Перейти в фотобанкПервые туристы из России, прибывшие на отдых в Турцию
Первые туристы из России, прибывшие на отдых в Турцию - РИА Новости, 1920, 26.01.2021
© РИА Новости / Мустафа Далпальта
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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Стоимость путевок в Турцию, купленных на этапе раннего бронирования, в среднем выросла на 15 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщила АТОР.
Участники рынка отмечают, что это плановый рост цен, и он вряд ли отпугнет путешественников. Ведь стоимость отдыха там ежегодно увеличивается с 2017 года: в 2018 году путевки подорожали на пять-десять процентов, через год — на десять-пятнадцать процентов, в прошлом году — снова на десять процентов, подсчитали эксперты.
Раннее бронирование турецких курортов на лето было открыто еще в прошлом году и продлится до 31 марта. Спеццены на отдых с вылетом до октября предлагают около 600 отелей.
В нынешних условиях Турция осталась единственным открытым для россиян зарубежным массовым летним пляжным направлением, на котором действуют классические акции раннего бронирования, отмечают эксперты ассоциации. Между тем, интерес к покупкам заранее значительно снизился — объемы продаж сократились на 80 процентов.
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