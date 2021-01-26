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Руководителей цифровой трансформации заменят за неэффективность
Руководителей цифровой трансформации заменят за неэффективность
Рейтинг цифровой трансформации федеральных министерств и ведомств подготовлен в РФ, по его результатам будут заменены 10 руководителей цифровой трансформации,... РИА Новости, 26.01.2021
2021-01-26T09:46
2021-01-26T09:46
дмитрий чернышенко
федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент)
федеральное архивное агентство (росархив)
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
политика
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МОСКВА, 26 янв – РИА Новости. Рейтинг цифровой трансформации федеральных министерств и ведомств подготовлен в РФ, по его результатам будут заменены 10 руководителей цифровой трансформации, получивших низкие оценки работы по всем критериям, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.Он напомнил, что критериями оценки работы были исполнение бюджетных обязательств по реализации задач цифровой трансформации, выполнение ключевых показателей эффективности, а также сроки и качество выполнения поручений правительства РФ руководителями цифровой трансформации (РЦТ) федеральных министерств и ведомств."В рамках выполнения поручения президента РФ о цифровизации госуправления мы в течение года выстраивали системную работу в министерствах и ведомствах по цифровой трансформации. РЦТ изначально были представлены четкие и понятные критерии оценки их работы. По итогам подготовлен сквозной рейтинг, и это объективная картина. В течение года коллегами была проделана большая работа, но, к сожалению, есть несколько руководителей, которые получили низкие оценки по всем критериям... Кадровая ротация руководителей цифровой трансформации по итогам первого года работы составит более 15% - из 62 руководителей цифровой трансформации 10 будут заменены. Кто-то уже покинул свой пост, по остальным в кратчайшие сроки будут приняты решения", – сказал Чернышенко.По его словам, это сигнал для всей цифровой отрасли, которая сегодня активно набирает обороты.Среди лидеров рейтинга цифровой трансформации Чернышенко назвал Роскомнадзор, Ростехнадзор, Минпромторг, Роспатент, Минсельхоз, ФНС, МЧС и другие ведомства.Средний результат, в частности, показали Минздрав, Минстрой, Минфин, МВД и ряд других ведомств. Низкие показатели – Росмолодежь, Росморречфлот, Росархив, Минприроды и другие.
https://ria.ru/20201230/tsifrovizatsiya-1591591095.html
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дмитрий чернышенко, федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент), федеральное архивное агентство (росархив), министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), политика

Руководителей цифровой трансформации заменят за неэффективность

09:46 26.01.2021
 
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкПрезидент Континентальной хоккейной лиги Дмитрий Чернышенко
Президент Континентальной хоккейной лиги Дмитрий Чернышенко - РИА Новости, 1920, 26.01.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 26 янв – РИА Новости. Рейтинг цифровой трансформации федеральных министерств и ведомств подготовлен в РФ, по его результатам будут заменены 10 руководителей цифровой трансформации, получивших низкие оценки работы по всем критериям, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
"Подготовлен рейтинг цифровой трансформации федеральных министерств, в котором 18 ведомств показали высокий результат эффективности, остальные – средний и ниже среднего", - сообщил Чернышенко, слова которого приводит его пресс-служба.
Он напомнил, что критериями оценки работы были исполнение бюджетных обязательств по реализации задач цифровой трансформации, выполнение ключевых показателей эффективности, а также сроки и качество выполнения поручений правительства РФ руководителями цифровой трансформации (РЦТ) федеральных министерств и ведомств.
"В рамках выполнения поручения президента РФ о цифровизации госуправления мы в течение года выстраивали системную работу в министерствах и ведомствах по цифровой трансформации. РЦТ изначально были представлены четкие и понятные критерии оценки их работы. По итогам подготовлен сквозной рейтинг, и это объективная картина. В течение года коллегами была проделана большая работа, но, к сожалению, есть несколько руководителей, которые получили низкие оценки по всем критериям... Кадровая ротация руководителей цифровой трансформации по итогам первого года работы составит более 15% - из 62 руководителей цифровой трансформации 10 будут заменены. Кто-то уже покинул свой пост, по остальным в кратчайшие сроки будут приняты решения", – сказал Чернышенко.
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По его словам, это сигнал для всей цифровой отрасли, которая сегодня активно набирает обороты.
"Важно помнить, что министерства и региональные органы власти цифровую трансформацию должны начинать с себя, относиться со всей серьезностью к этим вопросам, с учетом того, что они внедряют изменения в отраслях по всей стране", - отметил вице-премьер.
Среди лидеров рейтинга цифровой трансформации Чернышенко назвал Роскомнадзор, Ростехнадзор, Минпромторг, Роспатент, Минсельхоз, ФНС, МЧС и другие ведомства.
Средний результат, в частности, показали Минздрав, Минстрой, Минфин, МВД и ряд других ведомств. Низкие показатели – Росмолодежь, Росморречфлот, Росархив, Минприроды и другие.
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Дмитрий ЧернышенкоФедеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент)Федеральное архивное агентство (Росархив)Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Политика
 
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