https://ria.ru/20210126/transformatsiya-1594582216.html

Руководителей цифровой трансформации заменят за неэффективность

Руководителей цифровой трансформации заменят за неэффективность

Рейтинг цифровой трансформации федеральных министерств и ведомств подготовлен в РФ, по его результатам будут заменены 10 руководителей цифровой трансформации,... РИА Новости, 26.01.2021

2021-01-26T09:46

2021-01-26T09:46

2021-01-26T09:46

дмитрий чернышенко

федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент)

федеральное архивное агентство (росархив)

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

политика

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МОСКВА, 26 янв – РИА Новости. Рейтинг цифровой трансформации федеральных министерств и ведомств подготовлен в РФ, по его результатам будут заменены 10 руководителей цифровой трансформации, получивших низкие оценки работы по всем критериям, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.Он напомнил, что критериями оценки работы были исполнение бюджетных обязательств по реализации задач цифровой трансформации, выполнение ключевых показателей эффективности, а также сроки и качество выполнения поручений правительства РФ руководителями цифровой трансформации (РЦТ) федеральных министерств и ведомств."В рамках выполнения поручения президента РФ о цифровизации госуправления мы в течение года выстраивали системную работу в министерствах и ведомствах по цифровой трансформации. РЦТ изначально были представлены четкие и понятные критерии оценки их работы. По итогам подготовлен сквозной рейтинг, и это объективная картина. В течение года коллегами была проделана большая работа, но, к сожалению, есть несколько руководителей, которые получили низкие оценки по всем критериям... Кадровая ротация руководителей цифровой трансформации по итогам первого года работы составит более 15% - из 62 руководителей цифровой трансформации 10 будут заменены. Кто-то уже покинул свой пост, по остальным в кратчайшие сроки будут приняты решения", – сказал Чернышенко.По его словам, это сигнал для всей цифровой отрасли, которая сегодня активно набирает обороты.Среди лидеров рейтинга цифровой трансформации Чернышенко назвал Роскомнадзор, Ростехнадзор, Минпромторг, Роспатент, Минсельхоз, ФНС, МЧС и другие ведомства.Средний результат, в частности, показали Минздрав, Минстрой, Минфин, МВД и ряд других ведомств. Низкие показатели – Росмолодежь, Росморречфлот, Росархив, Минприроды и другие.

https://ria.ru/20201230/tsifrovizatsiya-1591591095.html

https://ria.ru/20200811/1575656075.html

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2021

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дмитрий чернышенко, федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент), федеральное архивное агентство (росархив), министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), политика