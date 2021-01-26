https://ria.ru/20210126/svyaz-1594574320.html

Эксперт назвал преимущества спутниковой связи

Эксперт назвал преимущества спутниковой связи

Спутниковая связь с каждым годом набирает популярность, все больше руководителей обращают внимание на спутниковые каналы как на эффективный и недорогой способ... РИА Новости, 26.01.2021

2021-01-26T08:29

2021-01-26T08:29

2021-01-26T08:29

земля

владимир васильев

spacex

технологии

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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Спутниковая связь с каждым годом набирает популярность, все больше руководителей обращают внимание на спутниковые каналы как на эффективный и недорогой способ организации управления. О преимуществах этого вида связи перед сотовой, и о том, как она повлияет на коммуникацию, рассказал РИА Новости менеджер по развитию бизнеса оператора спутниковой связи Iridium Илья Васильев.По мнению эксперта, в первую очередь спутник поможет решить проблему "цифрового неравенства" и обеспечит доступ в интернет в труднодоступных районах земного шара.Эксперт пояснил, что 60% населения Земли по-прежнему не имеет доступа к высокоскоростному интернету, а 1,6 миллиарда человек не имеют доступа к мобильным сетям. "Установка и эксплуатация станций - это дорого и нерентабельно в местах с низкой плотностью населения. Спутники на низкой околоземной орбите обеспечат намного меньшую задержку и охватят каждый кусочек земной поверхности, то есть дадут доступ к сети по всей планете", - уточнил Васильев.Кроме того, по его словам, спутниковая связь дополнит технологию сетей пятого поколения (5G). Помимо этого, спутниковая связь со временем станет дешевле. "Стоимость связи снижается из-за запуска компаниями собственных спутниковых группировок, а также своих (иногда многоразовых) ракет (SpaceX). Кроме того, мы наблюдаем тенденцию укрупнения. Если раньше изготовление, запуск, управление и создание наземной инфраструктуры, абонентских терминалов и создание сервиса делали разные компании, то сейчас все эти этапы происходят внутри одной компании, что значительно сокращает издержки", - отметил эксперт.Вместе с тем, спутники изменят не только коммуникацию, но и промышленность. Уже сейчас активно внедряются устройства для интернета вещей небольшого размера, которые можно интегрировать в технику и включить её к планированию ресурсов предприятия. "Спутниковой связи можно прогнозировать перспективное будущее, так как уже сейчас многие отрасли не могут представить свою деятельность без использования мониторинга или устройств", - резюмировал эксперт.

https://ria.ru/20201019/sputniki-1580454970.html

земля

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

земля, владимир васильев, spacex, технологии