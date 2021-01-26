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ЕР призвала оппозиционные фракции сплотиться перед "лицом внешней угрозы"
ЕР призвала оппозиционные фракции сплотиться перед "лицом внешней угрозы"
Первый зампред фракции "Единая Россия" в Госдуме Андрей Исаев предложил оппозиционным фракциям в парламенте "сохранить национальное единство перед лицом внешней РИА Новости, 26.01.2021
2021-01-26T13:17
2021-01-26T13:17
2021-01-26T13:17
андрей исаев
госдума рф
единая россия
политика
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МОСКВА, 26 янв – РИА Новости. Первый зампред фракции "Единая Россия" в Госдуме Андрей Исаев предложил оппозиционным фракциям в парламенте "сохранить национальное единство перед лицом внешней угрозы".Он подчеркнул, что между фракциями будут "серьезные споры". "Но одно дело - дискуссии внутри страны между патриотическими партиями, и совсем другое дело, когда против нас работает прямая агентура, которая не заинтересована ни в каком пути развития России", - заметил Исаев."Перед лицом этой очевидной угрозы национальный парламент должен быть един", - сказал первый зампред фракции. Исаев подчеркнул, что депутаты всех фракций должны "вместе противостоять всем, кто пытается разрушить страну".
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андрей исаев, госдума рф, единая россия, политика
МОСКВА, 26 янв – РИА Новости.
Первый зампред фракции "Единая Россия
" в Госдуме Андрей Исаев
предложил оппозиционным фракциям в парламенте "сохранить национальное единство перед лицом внешней угрозы".
"Для нас крайне важно, дорогие коллеги, - и я обращаюсь к глубоко уважаемым мной представителям оппозиционных фракций - сохранить национальное единство перед лицом внешней угрозы", - заявил Исаев на пленарном заседании во вторник.
Он подчеркнул, что между фракциями будут "серьезные споры". "Но одно дело - дискуссии внутри страны между патриотическими партиями, и совсем другое дело, когда против нас работает прямая агентура, которая не заинтересована ни в каком пути развития России", - заметил Исаев.
"Перед лицом этой очевидной угрозы национальный парламент должен быть един", - сказал первый зампред фракции. Исаев подчеркнул, что депутаты всех фракций должны "вместе противостоять всем, кто пытается разрушить страну".