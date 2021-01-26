https://ria.ru/20210126/splochenie-1594622992.html

ЕР призвала оппозиционные фракции сплотиться перед "лицом внешней угрозы"

ЕР призвала оппозиционные фракции сплотиться перед "лицом внешней угрозы"

Первый зампред фракции "Единая Россия" в Госдуме Андрей Исаев предложил оппозиционным фракциям в парламенте "сохранить национальное единство перед лицом внешней РИА Новости, 26.01.2021

2021-01-26T13:17

2021-01-26T13:17

2021-01-26T13:17

андрей исаев

госдума рф

единая россия

политика

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МОСКВА, 26 янв – РИА Новости. Первый зампред фракции "Единая Россия" в Госдуме Андрей Исаев предложил оппозиционным фракциям в парламенте "сохранить национальное единство перед лицом внешней угрозы".Он подчеркнул, что между фракциями будут "серьезные споры". "Но одно дело - дискуссии внутри страны между патриотическими партиями, и совсем другое дело, когда против нас работает прямая агентура, которая не заинтересована ни в каком пути развития России", - заметил Исаев."Перед лицом этой очевидной угрозы национальный парламент должен быть един", - сказал первый зампред фракции. Исаев подчеркнул, что депутаты всех фракций должны "вместе противостоять всем, кто пытается разрушить страну".

https://ria.ru/20210123/nakazanie-1594288312.html

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2021

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андрей исаев, госдума рф, единая россия, политика