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ЕР призвала оппозиционные фракции сплотиться перед "лицом внешней угрозы"
ЕР призвала оппозиционные фракции сплотиться перед "лицом внешней угрозы"
Первый зампред фракции "Единая Россия" в Госдуме Андрей Исаев предложил оппозиционным фракциям в парламенте "сохранить национальное единство перед лицом внешней РИА Новости, 26.01.2021
2021-01-26T13:17
2021-01-26T13:17
андрей исаев
госдума рф
единая россия
политика
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МОСКВА, 26 янв – РИА Новости. Первый зампред фракции "Единая Россия" в Госдуме Андрей Исаев предложил оппозиционным фракциям в парламенте "сохранить национальное единство перед лицом внешней угрозы".Он подчеркнул, что между фракциями будут "серьезные споры". "Но одно дело - дискуссии внутри страны между патриотическими партиями, и совсем другое дело, когда против нас работает прямая агентура, которая не заинтересована ни в каком пути развития России", - заметил Исаев."Перед лицом этой очевидной угрозы национальный парламент должен быть един", - сказал первый зампред фракции. Исаев подчеркнул, что депутаты всех фракций должны "вместе противостоять всем, кто пытается разрушить страну".
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андрей исаев, госдума рф, единая россия, политика

ЕР призвала оппозиционные фракции сплотиться перед "лицом внешней угрозы"

13:17 26.01.2021
 
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПервый заместитель руководителя фракции "Единая Россия" Андрей Исаев на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 24 июля 2018
Первый заместитель руководителя фракции Единая Россия Андрей Исаев на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 24 июля 2018 - РИА Новости, 1920, 26.01.2021
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 26 янв – РИА Новости. Первый зампред фракции "Единая Россия" в Госдуме Андрей Исаев предложил оппозиционным фракциям в парламенте "сохранить национальное единство перед лицом внешней угрозы".
"Для нас крайне важно, дорогие коллеги, - и я обращаюсь к глубоко уважаемым мной представителям оппозиционных фракций - сохранить национальное единство перед лицом внешней угрозы", - заявил Исаев на пленарном заседании во вторник.
Он подчеркнул, что между фракциями будут "серьезные споры". "Но одно дело - дискуссии внутри страны между патриотическими партиями, и совсем другое дело, когда против нас работает прямая агентура, которая не заинтересована ни в каком пути развития России", - заметил Исаев.
"Перед лицом этой очевидной угрозы национальный парламент должен быть един", - сказал первый зампред фракции. Исаев подчеркнул, что депутаты всех фракций должны "вместе противостоять всем, кто пытается разрушить страну".
Сотрудник полиции и люди на Манежной площади в Москве во время несанкционированной акции сторонников Алексея Навального - РИА Новости, 1920, 23.01.2021
23 января, 15:46
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Андрей ИсаевГосдума РФЕдиная РоссияПолитика
 
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