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Байден по телефону заверил Путина в поддержке суверенитета Украины
Байден по телефону заверил Путина в поддержке суверенитета Украины
Президент США Джо Байден в телефонном разговоре с Владимиром Путиным выразил поддержку суверенитету Украины, сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. РИА Новости, 26.01.2021
2021-01-26T22:01
2021-01-26T23:45
россия
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владимир путин
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ВАШИНГТОН, 26 янв — РИА Новости. Президент США Джо Байден в телефонном разговоре с Владимиром Путиным выразил поддержку суверенитету Украины, сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.Россия в прошлом опровергала обвинения США по всем перечисленным пунктам.
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россия, алексей навальный, джо байден, владимир путин, афганистан, сша, украина, в мире

Байден по телефону заверил Путина в поддержке суверенитета Украины

22:01 26.01.2021 (обновлено: 23:45 26.01.2021)
 
© REUTERS / Tom BrennerИзбранный президент США Джо Байден подписывает указы в Овальном кабинете Белого дома
Избранный президент США Джо Байден подписывает указы в Овальном кабинете Белого дома - РИА Новости, 1920, 26.01.2021
© REUTERS / Tom Brenner
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ВАШИНГТОН, 26 янв — РИА Новости. Президент США Джо Байден в телефонном разговоре с Владимиром Путиным выразил поддержку суверенитету Украины, сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
"Он позвонил президенту Путину сегодня во второй половине дня с намерением обсудить наше желание продлить СНВ-3 на пять лет, а также чтобы подтвердить нашу твердую поддержку суверенитету Украины перед лицом продолжающейся российской агрессии, а также чтобы поднять вопросы, вызывающие обеспокоенность, включая взлом SolarWinds, сообщения о россиянах, назначающих награды за солдат США в Афганистане, вмешательство в выборы 2020 года, отравление Алексея Навального и обращение с мирными протестующими со стороны российских сил безопасности", — сказала Псаки на брифинге.
Россия в прошлом опровергала обвинения США по всем перечисленным пунктам.
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РоссияАлексей НавальныйДжо БайденВладимир ПутинАфганистанСШАУкраинаВ мире
 
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