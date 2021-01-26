https://ria.ru/20210126/razgovor-1594709654.html

Байден по телефону заверил Путина в поддержке суверенитета Украины

Байден по телефону заверил Путина в поддержке суверенитета Украины

Президент США Джо Байден в телефонном разговоре с Владимиром Путиным выразил поддержку суверенитету Украины, сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. РИА Новости, 26.01.2021

2021-01-26T22:01

2021-01-26T22:01

2021-01-26T23:45

россия

алексей навальный

джо байден

владимир путин

афганистан

сша

украина

в мире

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ВАШИНГТОН, 26 янв — РИА Новости. Президент США Джо Байден в телефонном разговоре с Владимиром Путиным выразил поддержку суверенитету Украины, сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.Россия в прошлом опровергала обвинения США по всем перечисленным пунктам.

https://ria.ru/20210126/dsnv-1594707066.html

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афганистан

сша

украина

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россия, алексей навальный, джо байден, владимир путин, афганистан, сша, украина, в мире