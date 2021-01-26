https://ria.ru/20210126/razgovor-1594706827.html

Путин провел первый телефонный разговор с Байденом

Путин провел первый телефонный разговор с Байденом

Владимир Путин провел первый телефонный разговор с недавно вступившим в должность президентом США Джо Байденом. РИА Новости, 26.01.2021

2021-01-26T21:37

2021-01-26T21:37

2021-01-26T22:29

совет безопасности оон

россия

сша

в мире

джо байден

владимир путин

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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Владимир Путин провел первый телефонный разговор с недавно вступившим в должность президентом США Джо Байденом.Как сообщили в пресс-службе Кремля, российский лидер поздравил своего коллегу с началом работы.Как отметил Путин, "нормализация отношений между Россией и США отвечала бы интересам обеих стран и — с учетом их особой ответственности за поддержание безопасности и стабильности в мире — всего международного сообщества".Также российский и американский лидеры "выразили удовлетворение" обменом дипломатическими нотами о договоренности продлить соглашение СНВ-3.Путин и Байден обсудили актуальные двусторонние и международные вопросы и рассмотрели возможности сотрудничества в области борьбы с коронавирусом и в других сферах.Там подчеркнули, что в целом беседа была деловой и откровенной.В свою очередь, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на брифинге сообщила журналистам, какие еще вопросы затронули в беседе Путин и Байден.Россия в прошлом опровергала обвинения США по всем перечисленным пунктам.

https://ria.ru/20201217/putin-1589744862.html

https://ria.ru/20210126/namek-1594565929.html

https://ria.ru/20210121/dogovor-1594025317.html

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совет безопасности оон, россия, сша, в мире, джо байден, владимир путин