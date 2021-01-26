Путин провел первый телефонный разговор с Байденом
21:37 26.01.2021 (обновлено: 22:29 26.01.2021)
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПремьер-министр РФ Владимир Путин встречается с Джозефом Байденом в Москве
МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Владимир Путин провел первый телефонный разговор с недавно вступившим в должность президентом США Джо Байденом.
Как сообщили в пресс-службе Кремля, российский лидер поздравил своего коллегу с началом работы.
17 декабря 2020, 16:51Путин назвал Байдена опытным политиком
Как отметил Путин, "нормализация отношений между Россией и США отвечала бы интересам обеих стран и — с учетом их особой ответственности за поддержание безопасности и стабильности в мире — всего международного сообщества".
Также российский и американский лидеры "выразили удовлетворение" обменом дипломатическими нотами о договоренности продлить соглашение СНВ-3.
Путин и Байден обсудили актуальные двусторонние и международные вопросы и рассмотрели возможности сотрудничества в области борьбы с коронавирусом и в других сферах.
"Среди международных тем затрагивались односторонний выход США из Договора по открытому небу, проблематика сохранения Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, внутриукраинское урегулирование, а также российская инициатива о проведении саммита постоянных членов Совбеза ООН", — добавили в Кремле.
Там подчеркнули, что в целом беседа была деловой и откровенной.
В свою очередь, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на брифинге сообщила журналистам, какие еще вопросы затронули в беседе Путин и Байден.
"Он (Байден. — Прим. ред.) позвонил президенту Путину сегодня во второй половине дня с намерением обсудить наше желание продлить СНВ-3 на пять лет, а также чтобы подтвердить нашу твердую поддержку суверенитету Украины перед лицом продолжающейся российской агрессии, а также чтобы поднять вопросы, вызывающие обеспокоенность, включая взлом SolarWinds, сообщения о россиянах, назначающих награды за солдат США в Афганистане, вмешательство в выборы 2020 года, отравление Алексея Навального и обращение с мирными протестующими со стороны российских сил безопасности", — сказала она.
Россия в прошлом опровергала обвинения США по всем перечисленным пунктам.
21 января, 15:55Захарова назвала виновных в развале Договора по открытому небу