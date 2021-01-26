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Путин провел первый телефонный разговор с Байденом
Путин провел первый телефонный разговор с Байденом
Владимир Путин провел первый телефонный разговор с недавно вступившим в должность президентом США Джо Байденом. РИА Новости, 26.01.2021
2021-01-26T21:37
2021-01-26T22:29
совет безопасности оон
россия
сша
в мире
джо байден
владимир путин
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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Владимир Путин провел первый телефонный разговор с недавно вступившим в должность президентом США Джо Байденом.Как сообщили в пресс-службе Кремля, российский лидер поздравил своего коллегу с началом работы.Как отметил Путин, "нормализация отношений между Россией и США отвечала бы интересам обеих стран и — с учетом их особой ответственности за поддержание безопасности и стабильности в мире — всего международного сообщества".Также российский и американский лидеры "выразили удовлетворение" обменом дипломатическими нотами о договоренности продлить соглашение СНВ-3.Путин и Байден обсудили актуальные двусторонние и международные вопросы и рассмотрели возможности сотрудничества в области борьбы с коронавирусом и в других сферах.Там подчеркнули, что в целом беседа была деловой и откровенной.В свою очередь, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на брифинге сообщила журналистам, какие еще вопросы затронули в беседе Путин и Байден.Россия в прошлом опровергала обвинения США по всем перечисленным пунктам.
https://ria.ru/20201217/putin-1589744862.html
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совет безопасности оон, россия, сша, в мире, джо байден, владимир путин

Путин провел первый телефонный разговор с Байденом

21:37 26.01.2021 (обновлено: 22:29 26.01.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПремьер-министр РФ Владимир Путин встречается с Джозефом Байденом в Москве
Премьер-министр РФ Владимир Путин встречается с Джозефом Байденом в Москве - РИА Новости, 1920, 26.01.2021
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Владимир Путин провел первый телефонный разговор с недавно вступившим в должность президентом США Джо Байденом.
Как сообщили в пресс-службе Кремля, российский лидер поздравил своего коллегу с началом работы.
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Как отметил Путин, "нормализация отношений между Россией и США отвечала бы интересам обеих стран и — с учетом их особой ответственности за поддержание безопасности и стабильности в мире — всего международного сообщества".
Также российский и американский лидеры "выразили удовлетворение" обменом дипломатическими нотами о договоренности продлить соглашение СНВ-3.
Путин и Байден обсудили актуальные двусторонние и международные вопросы и рассмотрели возможности сотрудничества в области борьбы с коронавирусом и в других сферах.
"Среди международных тем затрагивались односторонний выход США из Договора по открытому небу, проблематика сохранения Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, внутриукраинское урегулирование, а также российская инициатива о проведении саммита постоянных членов Совбеза ООН", — добавили в Кремле.
Там подчеркнули, что в целом беседа была деловой и откровенной.
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В свою очередь, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на брифинге сообщила журналистам, какие еще вопросы затронули в беседе Путин и Байден.
"Он (Байден. — Прим. ред.) позвонил президенту Путину сегодня во второй половине дня с намерением обсудить наше желание продлить СНВ-3 на пять лет, а также чтобы подтвердить нашу твердую поддержку суверенитету Украины перед лицом продолжающейся российской агрессии, а также чтобы поднять вопросы, вызывающие обеспокоенность, включая взлом SolarWinds, сообщения о россиянах, назначающих награды за солдат США в Афганистане, вмешательство в выборы 2020 года, отравление Алексея Навального и обращение с мирными протестующими со стороны российских сил безопасности", — сказала она.
Россия в прошлом опровергала обвинения США по всем перечисленным пунктам.
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