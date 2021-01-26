Глава Австрии отнес встречу с Путиным к лучшим моментам за четыре года
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и федеральный президент Австрийской Республики Александр Ван дер Беллен на совместной пресс-конференции
ВЕНА, 26 янв - РИА Новости. Президент Австрии Александер Ван дер Беллен, комментируя четыре года на этом посту, отнес к лучшим моментам встречи с председателем КНР Си Цзиньпином и президентом России Владимиром Путиным.
К четырехлетнему сроку на посту президента в канцелярии подготовили видеозапись, на которой Ван дер Беллен отвечает на адресованные ему вопросы. Один из них гласил: "Какими были четыре лучших момента за последние четыре года?"
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Первым, что упомянул в этой связи президент, стала пижамная вечеринка в канцелярии в честь 30-летия конвенции о правах ребенка, это событие Ван дер Беллен назвал очень трогательным.
"Крайне интересна встреча с президентом Си в Китае, президентом Путиным в Сочи", - сказал Ван дер Беллен, продолжая отвечать на вопрос.
В список лучших моментов австрийский президент также включил встречу с экоактивисткой Гретой Тунберг, назвав ее примечательной юной леди, которая смогла "многое сдвинуть с места". Также он отметил период после скандала вокруг бывшего вице-канцлера Штрахе, который привел к развалу правительства и формированию переходного во главе с первой в истории республики женщиной-канцлером Бригитте Бирляйн.
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