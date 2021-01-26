https://ria.ru/20210126/putin-1594701899.html

Глава Австрии отнес встречу с Путиным к лучшим моментам за четыре года

Глава Австрии отнес встречу с Путиным к лучшим моментам за четыре года

Президент Австрии Александер Ван дер Беллен, комментируя четыре года на этом посту, отнес к лучшим моментам встречи с председателем КНР Си Цзиньпином и... РИА Новости, 26.01.2021

2021-01-26T20:34

2021-01-26T20:34

2021-01-26T20:34

россия

александер ван дер беллен

грета тунберг

бригитте бирляйн

си цзиньпин

владимир путин

китай

австрия

в мире

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ВЕНА, 26 янв - РИА Новости. Президент Австрии Александер Ван дер Беллен, комментируя четыре года на этом посту, отнес к лучшим моментам встречи с председателем КНР Си Цзиньпином и президентом России Владимиром Путиным.К четырехлетнему сроку на посту президента в канцелярии подготовили видеозапись, на которой Ван дер Беллен отвечает на адресованные ему вопросы. Один из них гласил: "Какими были четыре лучших момента за последние четыре года?"Первым, что упомянул в этой связи президент, стала пижамная вечеринка в канцелярии в честь 30-летия конвенции о правах ребенка, это событие Ван дер Беллен назвал очень трогательным.В список лучших моментов австрийский президент также включил встречу с экоактивисткой Гретой Тунберг, назвав ее примечательной юной леди, которая смогла "многое сдвинуть с места". Также он отметил период после скандала вокруг бывшего вице-канцлера Штрахе, который привел к развалу правительства и формированию переходного во главе с первой в истории республики женщиной-канцлером Бригитте Бирляйн.

https://ria.ru/20201105/terakt-1583273844.html

https://ria.ru/20201124/navalnyy-1586080238.html

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китай

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россия, александер ван дер беллен, грета тунберг, бригитте бирляйн, си цзиньпин, владимир путин, китай, австрия, в мире