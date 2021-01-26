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75 лет Великой Победы
https://ria.ru/20210126/putin-1594645115.html
Путин осмотрит экспозицию "Подвиг народа" в Музее Победы
Путин осмотрит экспозицию "Подвиг народа" в Музее Победы
Президент России Владимир Путин 27 января посетит Музей Победы на Поклонной горе, где осмотрит открытую к 75-летию Великой Победы экспозицию "Подвиг народа",... РИА Новости, 26.01.2021
2021-01-26T15:13
2021-01-26T15:19
75 лет великой победы
музей победы
ленинград
владимир путин
общество
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин 27 января посетит Музей Победы на Поклонной горе, где осмотрит открытую к 75-летию Великой Победы экспозицию "Подвиг народа", сообщает пресс-служба Кремля."В ... день 77-й годовщины полного снятия блокады Ленинграда – президент России посетит Музей Победы на Поклонной горе, где осмотрит открытую к 75-летию Великой Победы экспозицию "Подвиг народа", - говорится в сообщении.Отмечается, что интерактивный проект, включающий почти семь тысяч экспонатов, 22 фильма-реконструкции и несколько уникальных трехмерных панорам, позволяет воссоздать историческую реальность эпохи военного времени и показать вклад всего советского народа в победу над нацизмом.Добавляется, что в ходе посещения музея Путин даст старт иммерсивной онлайн-версии проекта "Подвиг народа: непокоренный Ленинград", посвященной самой трагической странице истории Великой Отечественной войны – блокаде Ленинграда и безмерному подвигу его жителей.
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музей победы, ленинград, владимир путин, общество

Путин осмотрит экспозицию "Подвиг народа" в Музее Победы

15:13 26.01.2021 (обновлено: 15:19 26.01.2021)
 
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 26.01.2021
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин 27 января посетит Музей Победы на Поклонной горе, где осмотрит открытую к 75-летию Великой Победы экспозицию "Подвиг народа", сообщает пресс-служба Кремля.
"В ... день 77-й годовщины полного снятия блокады Ленинграда – президент России посетит Музей Победы на Поклонной горе, где осмотрит открытую к 75-летию Великой Победы экспозицию "Подвиг народа", - говорится в сообщении.
Отмечается, что интерактивный проект, включающий почти семь тысяч экспонатов, 22 фильма-реконструкции и несколько уникальных трехмерных панорам, позволяет воссоздать историческую реальность эпохи военного времени и показать вклад всего советского народа в победу над нацизмом.
Добавляется, что в ходе посещения музея Путин даст старт иммерсивной онлайн-версии проекта "Подвиг народа: непокоренный Ленинград", посвященной самой трагической странице истории Великой Отечественной войны – блокаде Ленинграда и безмерному подвигу его жителей.
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75 лет Великой ПобедыМузей ПобедыЛенинградВладимир ПутинОбщество
 
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