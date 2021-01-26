https://ria.ru/20210126/putin-1594645115.html
Путин осмотрит экспозицию "Подвиг народа" в Музее Победы
Путин осмотрит экспозицию "Подвиг народа" в Музее Победы
Президент России Владимир Путин 27 января посетит Музей Победы на Поклонной горе, где осмотрит открытую к 75-летию Великой Победы экспозицию "Подвиг народа",... РИА Новости, 26.01.2021
2021-01-26T15:13
2021-01-26T15:13
2021-01-26T15:19
75 лет великой победы
музей победы
ленинград
владимир путин
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/01/15/1594004945_0:83:3072:1811_1920x0_80_0_0_6297e42c6b5c9b25bdb1502d719e5a3a.jpg
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин 27 января посетит Музей Победы на Поклонной горе, где осмотрит открытую к 75-летию Великой Победы экспозицию "Подвиг народа", сообщает пресс-служба Кремля."В ... день 77-й годовщины полного снятия блокады Ленинграда – президент России посетит Музей Победы на Поклонной горе, где осмотрит открытую к 75-летию Великой Победы экспозицию "Подвиг народа", - говорится в сообщении.Отмечается, что интерактивный проект, включающий почти семь тысяч экспонатов, 22 фильма-реконструкции и несколько уникальных трехмерных панорам, позволяет воссоздать историческую реальность эпохи военного времени и показать вклад всего советского народа в победу над нацизмом.Добавляется, что в ходе посещения музея Путин даст старт иммерсивной онлайн-версии проекта "Подвиг народа: непокоренный Ленинград", посвященной самой трагической странице истории Великой Отечественной войны – блокаде Ленинграда и безмерному подвигу его жителей.
https://ria.ru/20201124/suvorov-1586104415.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/01/15/1594004945_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_aeb00d13af92e2576c0ac097419c592d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
музей победы, ленинград, владимир путин, общество