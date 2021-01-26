https://ria.ru/20210126/putin-1594645115.html

Путин осмотрит экспозицию "Подвиг народа" в Музее Победы

Путин осмотрит экспозицию "Подвиг народа" в Музее Победы

Президент России Владимир Путин 27 января посетит Музей Победы на Поклонной горе, где осмотрит открытую к 75-летию Великой Победы экспозицию "Подвиг народа",... РИА Новости, 26.01.2021

2021-01-26T15:13

2021-01-26T15:13

2021-01-26T15:19

75 лет великой победы

музей победы

ленинград

владимир путин

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/01/15/1594004945_0:83:3072:1811_1920x0_80_0_0_6297e42c6b5c9b25bdb1502d719e5a3a.jpg

МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин 27 января посетит Музей Победы на Поклонной горе, где осмотрит открытую к 75-летию Великой Победы экспозицию "Подвиг народа", сообщает пресс-служба Кремля."В ... день 77-й годовщины полного снятия блокады Ленинграда – президент России посетит Музей Победы на Поклонной горе, где осмотрит открытую к 75-летию Великой Победы экспозицию "Подвиг народа", - говорится в сообщении.Отмечается, что интерактивный проект, включающий почти семь тысяч экспонатов, 22 фильма-реконструкции и несколько уникальных трехмерных панорам, позволяет воссоздать историческую реальность эпохи военного времени и показать вклад всего советского народа в победу над нацизмом.Добавляется, что в ходе посещения музея Путин даст старт иммерсивной онлайн-версии проекта "Подвиг народа: непокоренный Ленинград", посвященной самой трагической странице истории Великой Отечественной войны – блокаде Ленинграда и безмерному подвигу его жителей.

https://ria.ru/20201124/suvorov-1586104415.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

музей победы, ленинград, владимир путин, общество