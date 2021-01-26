https://ria.ru/20210126/protesty-1594620462.html
В Кремле назвали участников несогласованных акций нарушителями закона
В Кремле назвали участников несогласованных акций нарушителями закона
Вышедшие на несогласованные акции в субботу и нападавшие на правоохранителей – нарушители закона, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 26.01.2021
2021-01-26T13:03
2021-01-26T13:03
2021-01-26T13:10
россия
дмитрий песков
общество
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Вышедшие на несогласованные акции в субботу и нападавшие на правоохранителей – нарушители закона, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Он подчеркнул, что граждане, имеющие вопросы, могут задать их в рамках закона. "Для этого существуют и средства массовой информации, и так далее, где можно выступать и озвучивать свою позицию", - добавил он.Песков напомнил также, что способы выражения своего мнения посредством различных акций серьезно регламентируются законом во многих странах мира."Философский вопрос, лучше разбираться с этим социологам. Что касается зауживания пространства для высказывания мнения, то здесь я с вами не соглашусь. Действительно, способы выражения своего мнения посредством различных акций серьезно регламентируются законом во многих странах мира. Преследуется одна единственная цель: обеспечение правопорядка и общественной безопасности. Это основная функция государства", - сказал Песков журналистам.По его словам, регламентация акций "не означает, что как-то сужаются или отсутствуют площадки для выражения мнения, но здесь приоритет - это обеспечение безопасности и общественного порядка". Все остальное "больше носит социологический и философский характер", подчеркнул Песков.Несогласованные протестные акции прошли в субботу в разных городах России. Выходить на них людей призывали сторонники Алексея Навального. МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций. Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в интернете призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом.
https://ria.ru/20210125/agitatory-1594365334.html
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россия, дмитрий песков, общество
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости.
Вышедшие на несогласованные акции в субботу и нападавшие на правоохранителей – нарушители закона, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
.
"Люди, которые вышли на незаконную акцию, – они являются нарушителями закона. Это первое… Те, кто вышел на незаконную акцию протеста и участвовал в беспорядках, и нападал на органы охраны правопорядка, это уже серьезное правонарушение, которое должно преследоваться по закону. С ними диалога быть не может. И я убежден, не будет".
Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России
Он подчеркнул, что граждане, имеющие вопросы, могут задать их в рамках закона. "Для этого существуют и средства массовой информации, и так далее, где можно выступать и озвучивать свою позицию", - добавил он.
Песков напомнил также, что способы выражения своего мнения посредством различных акций серьезно регламентируются законом во многих странах мира.
"Философский вопрос, лучше разбираться с этим социологам. Что касается зауживания пространства для высказывания мнения, то здесь я с вами не соглашусь. Действительно, способы выражения своего мнения посредством различных акций серьезно регламентируются законом во многих странах мира. Преследуется одна единственная цель: обеспечение правопорядка и общественной безопасности. Это основная функция государства", - сказал Песков журналистам.
По его словам, регламентация акций "не означает, что как-то сужаются или отсутствуют площадки для выражения мнения, но здесь приоритет - это обеспечение безопасности и общественного порядка". Все остальное "больше носит социологический и философский характер", подчеркнул Песков.
Несогласованные протестные акции прошли в субботу в разных городах России. Выходить на них людей призывали сторонники Алексея Навального
. МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций. Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в интернете призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом.