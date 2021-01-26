https://ria.ru/20210126/prava-1594613703.html

МВД анонсировало эксперимент по внедрению электронных водительских прав

МВД анонсировало эксперимент по внедрению электронных водительских прав

МВД прорабатывает совместно с Минцифры возможность дублирования в электронной форме документов, выдаваемых на бумажных носителях, но пока что автомобилистам... РИА Новости, 26.01.2021

2021-01-26T12:41

2021-01-26T12:41

2021-01-26T13:21

россия

ирина волк

министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

общество

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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. МВД прорабатывает совместно с Минцифры возможность дублирования в электронной форме документов, выдаваемых на бумажных носителях, но пока что автомобилистам нужно иметь при себе требуемые ПДД документы, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.Как уточнили в полиции, недавно в СМИ появилась информация о проведении эксперимента по использованию специального мобильного приложения вместо регистрационных документов на машину и водительского удостоверения. В публикациях говорится, что во время эксперимента водители будут предъявлять по требованию полицейских мобильное приложение с информацией о документах на автомобиль и правах в форме QR-кода."В настоящее время совместно с Минцифры России в целях повышения удобства водителей ведется совместная проработка возможности дублирования в электронной форме документов, выдаваемых на бумажных носителях", — сказала Волк.Она добавила, что для проверки документов предполагается использование исключительно мобильных устройств сотрудников полиции, при этом средством для передачи электронных документов будет QR-код."Вместе с тем в пункте 2.1.1 Правил дорожного движения Российской Федерации определен перечень документов, которые водитель механического транспортного средства обязан иметь при себе и по требованию сотрудников полиции предъявлять им для проверки. В том числе это водительское удостоверение и регистрационные документы на транспортное средство", — подчеркнула Волк.В МВД отметили, что управление автомобилем без соответствующих документов и другие изменения правового режима в субъектах Российской Федерации на период проведения опытной эксплуатации создаваемых сервисов и приложений не планируется, использование копий документов вместо их оригиналов в пилотных регионах не предусмотрено."В настоящее время на рассмотрении в МВД России находится проект плана реализации указанных мероприятий в части использования электронного свидетельства о регистрации транспортного средства. В отношении водительских удостоверений рассмотрение аналогичного вопроса планируется только в случае успешной реализации мероприятий по использованию электронного свидетельства о регистрации транспортного средства", — добавила Волк.

https://ria.ru/20210117/prava-1593387744.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210102/prava-1591811039.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, ирина волк, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), министерство внутренних дел рф (мвд россии), общество