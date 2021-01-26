https://ria.ru/20210126/ponomarev-1594716145.html

ЕСПЧ признал незаконным продление ареста бизнесмену Пономареву

ЕСПЧ признал незаконным продление ареста бизнесмену Пономареву

ЕСПЧ признал незаконным продление ареста бизнесмену Константину Пономареву по делу об уклонении от уплаты налогов на 9,8 миллиарда рублей и попытке хищения еще... РИА Новости, 26.01.2021

2021-01-26T23:35

2021-01-26T23:35

2021-01-26T23:35

константин пономарев

ikea international group

москва

кубаньэнерго

санкт-петербург

происшествия

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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. ЕСПЧ признал незаконным продление ареста бизнесмену Константину Пономареву по делу об уклонении от уплаты налогов на 9,8 миллиарда рублей и попытке хищения еще 5,5 миллиарда, рассказал РИА Новости его адвокат Владимир Постанюк.По словам адвоката, Пономарев в последнем слове заявил, что не уклонялся от уплаты налогов, а считал, что всё уплатил, и несколько судов согласились с его позицией. В своём выступлении он добавил, что его фактически судят не за уклонение, а за то, что "у налоговой иная позиция, они считают, что я не доплатил налоги, это не законно. Если это и так, то Налоговая должна обратиться в суд и взыскать с меня". Особое внимание суда бизнесмен обратил на то, что первый сдал в стране спецдекларацию согласно закону об амнистии капиталов, в связи с чем должен быть освобождён от любых налоговых претензий.Ранее прокурор в прениях сторон просил избрать наказание 11 лет и 2 месяца и штраф 1 миллион рублей.Как полагает следствие, в 2011 году Пономарев в Москве с помощью налоговой аферы недоплатил в государственную казну НДС на 2,2 миллиарда рублей и налог на прибыль организаций еще на 4,3 миллиарда. Кроме того, он уклонился от уплаты налога на свои доходы как физического лица на 3,3 миллиарда.По данным следствия, также Пономарев в сговоре с неустановленными лицами пытался похитить у "Кубаньэнерго" 5,5 миллиарда рублей, требуя их под предлогом того, что он якобы поставил компании генераторы во время энергетической блокады Крыма, а деньги не получил.Пономарев стал известен благодаря тому, что вел с IKEA многолетнюю судебную тяжбу из-за аренды генераторов для гипермаркетов в Санкт-Петербурге. Бизнесмен выигрывал два процесса у мебельного холдинга и в общей сложности отсудил 9,8 миллиарда рублей, однако затем эти решения были отменены.Впоследствии его самого уличили в махинациях: в июле 2019-го он получил восемь лет колонии за сфабрикованные судебные решения, которые использовал в спорах с IKEA и другими крупными компаниями для собственного обогащения. Новое уголовное дело касается непосредственно хищений.

https://ria.ru/20200714/1574349314.html

https://ria.ru/20200706/1573961538.html

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константин пономарев, ikea international group, москва, кубаньэнерго, санкт-петербург, происшествия