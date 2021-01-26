Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210126/ponomarev-1594716145.html
ЕСПЧ признал незаконным продление ареста бизнесмену Пономареву
ЕСПЧ признал незаконным продление ареста бизнесмену Пономареву
ЕСПЧ признал незаконным продление ареста бизнесмену Константину Пономареву по делу об уклонении от уплаты налогов на 9,8 миллиарда рублей и попытке хищения еще... РИА Новости, 26.01.2021
2021-01-26T23:35
2021-01-26T23:35
константин пономарев
ikea international group
москва
кубаньэнерго
санкт-петербург
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/155020/59/1550205971_0:173:3028:1876_1920x0_80_0_0_5e6b131f3aa1150d66b54efd03cc27a1.jpg
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. ЕСПЧ признал незаконным продление ареста бизнесмену Константину Пономареву по делу об уклонении от уплаты налогов на 9,8 миллиарда рублей и попытке хищения еще 5,5 миллиарда, рассказал РИА Новости его адвокат Владимир Постанюк.По словам адвоката, Пономарев в последнем слове заявил, что не уклонялся от уплаты налогов, а считал, что всё уплатил, и несколько судов согласились с его позицией. В своём выступлении он добавил, что его фактически судят не за уклонение, а за то, что "у налоговой иная позиция, они считают, что я не доплатил налоги, это не законно. Если это и так, то Налоговая должна обратиться в суд и взыскать с меня". Особое внимание суда бизнесмен обратил на то, что первый сдал в стране спецдекларацию согласно закону об амнистии капиталов, в связи с чем должен быть освобождён от любых налоговых претензий.Ранее прокурор в прениях сторон просил избрать наказание 11 лет и 2 месяца и штраф 1 миллион рублей.Как полагает следствие, в 2011 году Пономарев в Москве с помощью налоговой аферы недоплатил в государственную казну НДС на 2,2 миллиарда рублей и налог на прибыль организаций еще на 4,3 миллиарда. Кроме того, он уклонился от уплаты налога на свои доходы как физического лица на 3,3 миллиарда.По данным следствия, также Пономарев в сговоре с неустановленными лицами пытался похитить у "Кубаньэнерго" 5,5 миллиарда рублей, требуя их под предлогом того, что он якобы поставил компании генераторы во время энергетической блокады Крыма, а деньги не получил.Пономарев стал известен благодаря тому, что вел с IKEA многолетнюю судебную тяжбу из-за аренды генераторов для гипермаркетов в Санкт-Петербурге. Бизнесмен выигрывал два процесса у мебельного холдинга и в общей сложности отсудил 9,8 миллиарда рублей, однако затем эти решения были отменены.Впоследствии его самого уличили в махинациях: в июле 2019-го он получил восемь лет колонии за сфабрикованные судебные решения, которые использовал в спорах с IKEA и другими крупными компаниями для собственного обогащения. Новое уголовное дело касается непосредственно хищений.
https://ria.ru/20200714/1574349314.html
https://ria.ru/20200706/1573961538.html
москва
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/155020/59/1550205971_149:0:2880:2048_1920x0_80_0_0_91c777e736927778a08c9d7e60f4cecd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
константин пономарев, ikea international group, москва, кубаньэнерго, санкт-петербург, происшествия

ЕСПЧ признал незаконным продление ареста бизнесмену Пономареву

23:35 26.01.2021
 
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЗдание европейского суда по правам человека в Страсбурге
Здание европейского суда по правам человека в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 26.01.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. ЕСПЧ признал незаконным продление ареста бизнесмену Константину Пономареву по делу об уклонении от уплаты налогов на 9,8 миллиарда рублей и попытке хищения еще 5,5 миллиарда, рассказал РИА Новости его адвокат Владимир Постанюк.

"21 января ЕСПЧ признал незаконным избрание меры пресечения и дальнейшее содержание под стражей в течение почти трех лет бизнесмена Константина Пономарева", - сказал собеседник агентства.

Европейский Суд по Правам Человека в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 14.07.2020
14 июля 2020, 18:02
ЕСПЧ зарегистрировал жалобу бизнесмена Бойко-Великого на его арест
По словам адвоката, Пономарев в последнем слове заявил, что не уклонялся от уплаты налогов, а считал, что всё уплатил, и несколько судов согласились с его позицией. В своём выступлении он добавил, что его фактически судят не за уклонение, а за то, что "у налоговой иная позиция, они считают, что я не доплатил налоги, это не законно. Если это и так, то Налоговая должна обратиться в суд и взыскать с меня". Особое внимание суда бизнесмен обратил на то, что первый сдал в стране спецдекларацию согласно закону об амнистии капиталов, в связи с чем должен быть освобождён от любых налоговых претензий.
Ранее прокурор в прениях сторон просил избрать наказание 11 лет и 2 месяца и штраф 1 миллион рублей.
Как полагает следствие, в 2011 году Пономарев в Москве с помощью налоговой аферы недоплатил в государственную казну НДС на 2,2 миллиарда рублей и налог на прибыль организаций еще на 4,3 миллиарда. Кроме того, он уклонился от уплаты налога на свои доходы как физического лица на 3,3 миллиарда.
Цветы и портрет политика Бориса Немцова на месте гибели на Большом Москворецком мосту в Москве - РИА Новости, 1920, 06.07.2020
6 июля 2020, 15:45
ЕСПЧ запросил у России копию дела об убийстве Немцова
По данным следствия, также Пономарев в сговоре с неустановленными лицами пытался похитить у "Кубаньэнерго" 5,5 миллиарда рублей, требуя их под предлогом того, что он якобы поставил компании генераторы во время энергетической блокады Крыма, а деньги не получил.
Пономарев стал известен благодаря тому, что вел с IKEA многолетнюю судебную тяжбу из-за аренды генераторов для гипермаркетов в Санкт-Петербурге. Бизнесмен выигрывал два процесса у мебельного холдинга и в общей сложности отсудил 9,8 миллиарда рублей, однако затем эти решения были отменены.
Впоследствии его самого уличили в махинациях: в июле 2019-го он получил восемь лет колонии за сфабрикованные судебные решения, которые использовал в спорах с IKEA и другими крупными компаниями для собственного обогащения. Новое уголовное дело касается непосредственно хищений.
 
Константин ПономаревIKEA International GroupМоскваКубаньэнергоСанкт-ПетербургПроисшествия
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:55Двух хабаровских депутатов исключили из КПРФ за "враждебное отношение"
06:43В России активизировались мошенники под видом брокеров
06:37Безос потребовал почти два миллиона долларов от брата возлюбленной
06:15Эксперт рассказал, как выявить "черных коллекторов"
06:09В Роспотребнадзоре спрогнозировали заметный спад заболеваемости COVID-19
05:49В США выставили на аукцион оружие советских спецслужб
05:39Bloomberg сравнил ситуацию с вакцинацией на Украине и в Крыму
05:22В США испортивший сотни доз вакцины медработник признал себя виновным
05:10Россиян предупредили о риске незарегистрированных вакцин от COVID-19
04:51На Чукотке возбудили уголовное дело после гибели работника в шахте
03:55Российский "Халк" попробует сдвинуть самый большой в мире вертолет Ми-26
03:49"Купол" раскрыл детали создания боевой машины "Тайфун-ПВО"
03:45YouTube продлил заморозку аккаунта Трампа
03:41Названа опасная ошибка при парковке автомобиля
03:39В Испании произошла серия землетрясений
03:36В AstraZeneca заявили об отставании от графика производства вакцины
03:31Эпидемиолог назвал причину спада COVID-19 во время новогодних праздников
03:24В "Куполе" оценили сроки создания мишеней для комплексов "Адъютант"
03:16Постпред в Вене назвал ответственным подход России к продлению СНВ-3
03:15В России хотят создать реестры иностранных работников и их работодателей
Лента новостейМолния