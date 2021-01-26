ЕСПЧ признал незаконным продление ареста бизнесмену Пономареву
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЗдание европейского суда по правам человека в Страсбурге
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. ЕСПЧ признал незаконным продление ареста бизнесмену Константину Пономареву по делу об уклонении от уплаты налогов на 9,8 миллиарда рублей и попытке хищения еще 5,5 миллиарда, рассказал РИА Новости его адвокат Владимир Постанюк.
"21 января ЕСПЧ признал незаконным избрание меры пресечения и дальнейшее содержание под стражей в течение почти трех лет бизнесмена Константина Пономарева", - сказал собеседник агентства.
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По словам адвоката, Пономарев в последнем слове заявил, что не уклонялся от уплаты налогов, а считал, что всё уплатил, и несколько судов согласились с его позицией. В своём выступлении он добавил, что его фактически судят не за уклонение, а за то, что "у налоговой иная позиция, они считают, что я не доплатил налоги, это не законно. Если это и так, то Налоговая должна обратиться в суд и взыскать с меня". Особое внимание суда бизнесмен обратил на то, что первый сдал в стране спецдекларацию согласно закону об амнистии капиталов, в связи с чем должен быть освобождён от любых налоговых претензий.
Ранее прокурор в прениях сторон просил избрать наказание 11 лет и 2 месяца и штраф 1 миллион рублей.
Как полагает следствие, в 2011 году Пономарев в Москве с помощью налоговой аферы недоплатил в государственную казну НДС на 2,2 миллиарда рублей и налог на прибыль организаций еще на 4,3 миллиарда. Кроме того, он уклонился от уплаты налога на свои доходы как физического лица на 3,3 миллиарда.
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По данным следствия, также Пономарев в сговоре с неустановленными лицами пытался похитить у "Кубаньэнерго" 5,5 миллиарда рублей, требуя их под предлогом того, что он якобы поставил компании генераторы во время энергетической блокады Крыма, а деньги не получил.
Пономарев стал известен благодаря тому, что вел с IKEA многолетнюю судебную тяжбу из-за аренды генераторов для гипермаркетов в Санкт-Петербурге. Бизнесмен выигрывал два процесса у мебельного холдинга и в общей сложности отсудил 9,8 миллиарда рублей, однако затем эти решения были отменены.
Впоследствии его самого уличили в махинациях: в июле 2019-го он получил восемь лет колонии за сфабрикованные судебные решения, которые использовал в спорах с IKEA и другими крупными компаниями для собственного обогащения. Новое уголовное дело касается непосредственно хищений.