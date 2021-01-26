https://ria.ru/20210126/perevalka-1594685465.html

Россия и Белоруссия подпишут соглашение о перевалке грузов

Россия и Белоруссия подпишут соглашение о перевалке грузов

Минск и Москва намерены в ближайшее время подписать соглашение о перевалке белорусских внешнеторговых грузов через порты России, заявил во вторник премьер... РИА Новости, 26.01.2021

2021-01-26T18:36

2021-01-26T18:36

2021-01-26T18:36

роман головченко

александр лукашенко

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

александр новак

москва

минск

белоруссия

в мире

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МИНСК, 26 янв - РИА Новости. Минск и Москва намерены в ближайшее время подписать соглашение о перевалке белорусских внешнеторговых грузов через порты России, заявил во вторник премьер Белоруссии Роман Головченко.Ранее вице-премьер РФ Александр Новак сообщил, что часть экспортных объемов белорусских нефтепродуктов может быть перенаправлена через российские порты уже в текущем году. Пятого января посол РФ в Белоруссии Дмитрий Мезенцев заявил, что алгоритм частичной переброски экспортных объемов белорусских нефтепродуктов из портов Прибалтики в российские прорабатывается на уровне экспертов, прогноз по этому вопросу оптимистичный.Президент Белоруссии Александр Лукашенко в августе 2020 года заявил о возможной переориентации торговых потоков с портов Прибалтики на другие. Новак в сентябре, когда он еще занимал пост главы Минэнерго, рассказывал, что обсуждается возможность переброски нефтяных потоков из портов Прибалтики, в частности Литвы, на северо-западные российские (Усть-Луга, Приморск, Высоцк, Санкт-Петербург). При этом Klaipedos nafta в середине декабря сообщила, что "дочка" Белорусской нефтяной компании приостановила экспорт нефтепродуктов через Клайпеду по новым контрактам.

https://ria.ru/20210126/belorussiya-1594653788.html

https://ria.ru/20200925/otnosheniya-1577773780.html

москва

минск

белоруссия

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роман головченко, александр лукашенко, министерство энергетики рф (минэнерго россии), александр новак, москва, минск, белоруссия, в мире