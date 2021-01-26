Россия и Белоруссия подпишут соглашение о перевалке грузов
МИНСК, 26 янв - РИА Новости. Минск и Москва намерены в ближайшее время подписать соглашение о перевалке белорусских внешнеторговых грузов через порты России, заявил во вторник премьер Белоруссии Роман Головченко.
Ранее вице-премьер РФ Александр Новак сообщил, что часть экспортных объемов белорусских нефтепродуктов может быть перенаправлена через российские порты уже в текущем году. Пятого января посол РФ в Белоруссии Дмитрий Мезенцев заявил, что алгоритм частичной переброски экспортных объемов белорусских нефтепродуктов из портов Прибалтики в российские прорабатывается на уровне экспертов, прогноз по этому вопросу оптимистичный.
"Беларусь и Россия намерены в ближайшее время подписать межправительственное соглашение о перевалке белорусских внешнеторговых грузов через порты РФ", - приводит слова Головченко Sputnik Беларусь по итогам переговоров с российским коллегой Михаилом Мишустиным, которые состоялись в Москве.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в августе 2020 года заявил о возможной переориентации торговых потоков с портов Прибалтики на другие. Новак в сентябре, когда он еще занимал пост главы Минэнерго, рассказывал, что обсуждается возможность переброски нефтяных потоков из портов Прибалтики, в частности Литвы, на северо-западные российские (Усть-Луга, Приморск, Высоцк, Санкт-Петербург). При этом Klaipedos nafta в середине декабря сообщила, что "дочка" Белорусской нефтяной компании приостановила экспорт нефтепродуктов через Клайпеду по новым контрактам.
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