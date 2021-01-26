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Россия и Белоруссия подпишут соглашение о перевалке грузов
Россия и Белоруссия подпишут соглашение о перевалке грузов
Минск и Москва намерены в ближайшее время подписать соглашение о перевалке белорусских внешнеторговых грузов через порты России, заявил во вторник премьер... РИА Новости, 26.01.2021
2021-01-26T18:36
2021-01-26T18:36
роман головченко
александр лукашенко
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
александр новак
москва
минск
белоруссия
в мире
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МИНСК, 26 янв - РИА Новости. Минск и Москва намерены в ближайшее время подписать соглашение о перевалке белорусских внешнеторговых грузов через порты России, заявил во вторник премьер Белоруссии Роман Головченко.Ранее вице-премьер РФ Александр Новак сообщил, что часть экспортных объемов белорусских нефтепродуктов может быть перенаправлена через российские порты уже в текущем году. Пятого января посол РФ в Белоруссии Дмитрий Мезенцев заявил, что алгоритм частичной переброски экспортных объемов белорусских нефтепродуктов из портов Прибалтики в российские прорабатывается на уровне экспертов, прогноз по этому вопросу оптимистичный.Президент Белоруссии Александр Лукашенко в августе 2020 года заявил о возможной переориентации торговых потоков с портов Прибалтики на другие. Новак в сентябре, когда он еще занимал пост главы Минэнерго, рассказывал, что обсуждается возможность переброски нефтяных потоков из портов Прибалтики, в частности Литвы, на северо-западные российские (Усть-Луга, Приморск, Высоцк, Санкт-Петербург). При этом Klaipedos nafta в середине декабря сообщила, что "дочка" Белорусской нефтяной компании приостановила экспорт нефтепродуктов через Клайпеду по новым контрактам.
https://ria.ru/20210126/belorussiya-1594653788.html
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роман головченко, александр лукашенко, министерство энергетики рф (минэнерго россии), александр новак, москва, минск, белоруссия, в мире

Россия и Белоруссия подпишут соглашение о перевалке грузов

18:36 26.01.2021
 
© РИА Новости / Михаил Мокрушин / Перейти в фотобанкЦистерны с нефтепродуктами
Цистерны с нефтепродуктами - РИА Новости, 1920, 26.01.2021
© РИА Новости / Михаил Мокрушин
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МИНСК, 26 янв - РИА Новости. Минск и Москва намерены в ближайшее время подписать соглашение о перевалке белорусских внешнеторговых грузов через порты России, заявил во вторник премьер Белоруссии Роман Головченко.
Ранее вице-премьер РФ Александр Новак сообщил, что часть экспортных объемов белорусских нефтепродуктов может быть перенаправлена через российские порты уже в текущем году. Пятого января посол РФ в Белоруссии Дмитрий Мезенцев заявил, что алгоритм частичной переброски экспортных объемов белорусских нефтепродуктов из портов Прибалтики в российские прорабатывается на уровне экспертов, прогноз по этому вопросу оптимистичный.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и премьер-министр Белоруссии Роман Головченко во врем встречи - РИА Новости, 1920, 26.01.2021
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Премьер Белоруссии назвал ситуацию в торговле с Россией управляемой

"Беларусь и Россия намерены в ближайшее время подписать межправительственное соглашение о перевалке белорусских внешнеторговых грузов через порты РФ", - приводит слова Головченко Sputnik Беларусь по итогам переговоров с российским коллегой Михаилом Мишустиным, которые состоялись в Москве.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в августе 2020 года заявил о возможной переориентации торговых потоков с портов Прибалтики на другие. Новак в сентябре, когда он еще занимал пост главы Минэнерго, рассказывал, что обсуждается возможность переброски нефтяных потоков из портов Прибалтики, в частности Литвы, на северо-западные российские (Усть-Луга, Приморск, Высоцк, Санкт-Петербург). При этом Klaipedos nafta в середине декабря сообщила, что "дочка" Белорусской нефтяной компании приостановила экспорт нефтепродуктов через Клайпеду по новым контрактам.
Премьер-министр Республики Беларусь Роман Головченко во время переговоров с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным - РИА Новости, 1920, 25.09.2020
25 сентября 2020, 15:10
Премьер Белоруссии заявил о важности укрепления отношений Москвы и Минска
 
Роман ГоловченкоАлександр ЛукашенкоМинистерство энергетики РФ (Минэнерго России)Александр НовакМоскваМинскБелоруссияВ мире
 
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