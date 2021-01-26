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В Кремле ответили на вопрос о разговоре Патрушева с коллегой из США
В Кремле ответили на вопрос о разговоре Патрушева с коллегой из США
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос об Алексее Навальном, заявил, что не знает, обсуждал ли секретарь Совета безопасности Николай... РИА Новости, 26.01.2021
2021-01-26T13:10
2021-01-26T13:10
алексей навальный
дмитрий песков
николай патрушев
вашингтон (город)
сша
общество
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос об Алексее Навальном, заявил, что не знает, обсуждал ли секретарь Совета безопасности Николай Патрушев во время разговора с главой Совета нацбезопасности США Джейком Салливаном вопрос "жителя СИЗО".Ранее пресс-служба Совбеза РФ сообщила, что в понедельник секретарь Совета безопасности Николай Патрушев и глава Совета нацбезопасности США Джейк Салливан обсудили вопросы продления ДСНВ и перспективы развития сотрудничества в сфере безопасности, телефонный разговор состоялся по инициативе Вашингтона."Я, к сожалению, не владею информацией о других деталях разговора Патрушева и его коллеги, поэтому не могу сейчас точно это подтвердить, поднимался ли вопрос жителей СИЗО", - сказал Песков журналистам.
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алексей навальный, дмитрий песков, николай патрушев, вашингтон (город), сша, общество

В Кремле ответили на вопрос о разговоре Патрушева с коллегой из США

13:10 26.01.2021
 
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкСекретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев - РИА Новости, 1920, 26.01.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос об Алексее Навальном, заявил, что не знает, обсуждал ли секретарь Совета безопасности Николай Патрушев во время разговора с главой Совета нацбезопасности США Джейком Салливаном вопрос "жителя СИЗО".
Ранее пресс-служба Совбеза РФ сообщила, что в понедельник секретарь Совета безопасности Николай Патрушев и глава Совета нацбезопасности США Джейк Салливан обсудили вопросы продления ДСНВ и перспективы развития сотрудничества в сфере безопасности, телефонный разговор состоялся по инициативе Вашингтона.
"Я, к сожалению, не владею информацией о других деталях разговора Патрушева и его коллеги, поэтому не могу сейчас точно это подтвердить, поднимался ли вопрос жителей СИЗО", - сказал Песков журналистам.
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев принимает участие в 15-й встрече секретарей советов безопасности государств-членов ШОС - РИА Новости, 1920, 26.01.2021
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Алексей НавальныйДмитрий ПесковНиколай ПатрушевВашингтон (город)СШАОбщество
 
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