https://ria.ru/20210126/patrushev-1594621602.html
В Кремле ответили на вопрос о разговоре Патрушева с коллегой из США
В Кремле ответили на вопрос о разговоре Патрушева с коллегой из США
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос об Алексее Навальном, заявил, что не знает, обсуждал ли секретарь Совета безопасности Николай... РИА Новости, 26.01.2021
2021-01-26T13:10
2021-01-26T13:10
2021-01-26T13:10
алексей навальный
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос об Алексее Навальном, заявил, что не знает, обсуждал ли секретарь Совета безопасности Николай Патрушев во время разговора с главой Совета нацбезопасности США Джейком Салливаном вопрос "жителя СИЗО".Ранее пресс-служба Совбеза РФ сообщила, что в понедельник секретарь Совета безопасности Николай Патрушев и глава Совета нацбезопасности США Джейк Салливан обсудили вопросы продления ДСНВ и перспективы развития сотрудничества в сфере безопасности, телефонный разговор состоялся по инициативе Вашингтона."Я, к сожалению, не владею информацией о других деталях разговора Патрушева и его коллеги, поэтому не могу сейчас точно это подтвердить, поднимался ли вопрос жителей СИЗО", - сказал Песков журналистам.
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алексей навальный, дмитрий песков, николай патрушев, вашингтон (город), сша, общество