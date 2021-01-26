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Сенатор счел работу России в ПАСЕ с частичными ограничениями невозможной
Сенатор счел работу России в ПАСЕ с частичными ограничениями невозможной
Россия готова работать в ПАСЕ конструктивно и продуктивно, но работа будет невозможна даже при частичных для неё ограничениях, заявил руководитель делегации... РИА Новости, 26.01.2021
2021-01-26T11:31
2021-01-26T11:31
россия
сергей кисляк
совет федерации рф
парламентская ассамблея совета европы
политика
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Россия готова работать в ПАСЕ конструктивно и продуктивно, но работа будет невозможна даже при частичных для неё ограничениях, заявил руководитель делегации Совета Федерации в ассамблее Сергей Кисляк.В первый день работы сессии глава делегации Украины Мария Мезенцева предложила оспорить по существу полномочия делегации России. После ее заявления по правилам процедуры было устроено голосование, в результате которого большинство поддержало идею украинского представителя об опротестовании полномочий делегации в соответствии со статьей 8 регламента организации (предложение поддержали 38 парламентариев из пяти различных национальных делегаций).Согласно правилам, вопрос о полномочиях направляется в профильный комитет ПАСЕ для подготовки доклада, который будет обсужден в ходе зимней сессии Ассамблеи на этой неделе.Кисляк также подверг критике работу мониторингового комитета ПАСЕ."Это (работа комитета) превратилось в бесконечный процесс, из которого нет выхода. И самое главное, что впереди не видно даже каких-то признаков равного подхода ко всем странам-членам Ассамблеи", - заявил сенатор, добавив, что Ассамблее необходимо перейти от странового к тематическому мониторингу.По его словам, мониторинговый комитет игнорирует очень серьезные проблемы в целом ряде государств, которые входят в ПАСЕ, в том числе, отказ в предоставлении гражданства русскоязычным жителям прибалтийских государств, реабилитация нацизма в Латвии и Эстонии, агрессивное наступление Украины на языки меньшинств в своей стране."Кроме этого, считаю недопустимым, что к России каждый раз выдвигаются все новые требования по тем обязательствам, которых наша страна не брала на себя при вступлении в Совет Европы. Очевидно, что это неконструктивный подход и систему мониторинга надо менять", - заявил Кисляк.
https://ria.ru/20210125/pase-1594520327.html
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россия, сергей кисляк, совет федерации рф, парламентская ассамблея совета европы, политика

Сенатор счел работу России в ПАСЕ с частичными ограничениями невозможной

11:31 26.01.2021
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПервый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Кисляк на заседании Совета Федерации РФ. 29 ноября 2017
Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Кисляк на заседании Совета Федерации РФ. 29 ноября 2017 - РИА Новости, 1920, 26.01.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Россия готова работать в ПАСЕ конструктивно и продуктивно, но работа будет невозможна даже при частичных для неё ограничениях, заявил руководитель делегации Совета Федерации в ассамблее Сергей Кисляк.
"Мы готовы работать в Ассамблее конструктивно и продуктивно, но только на равных условиях с другими делегациями. Наша работа в ПАСЕ будет невозможна даже при частичных ограничениях для нашей делегации", - цитирует сенатора пресс-служба Совфеда.
В первый день работы сессии глава делегации Украины Мария Мезенцева предложила оспорить по существу полномочия делегации России. После ее заявления по правилам процедуры было устроено голосование, в результате которого большинство поддержало идею украинского представителя об опротестовании полномочий делегации в соответствии со статьей 8 регламента организации (предложение поддержали 38 парламентариев из пяти различных национальных делегаций).
Согласно правилам, вопрос о полномочиях направляется в профильный комитет ПАСЕ для подготовки доклада, который будет обсужден в ходе зимней сессии Ассамблеи на этой неделе.
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Кисляк также подверг критике работу мониторингового комитета ПАСЕ.
"Это (работа комитета) превратилось в бесконечный процесс, из которого нет выхода. И самое главное, что впереди не видно даже каких-то признаков равного подхода ко всем странам-членам Ассамблеи", - заявил сенатор, добавив, что Ассамблее необходимо перейти от странового к тематическому мониторингу.
По его словам, мониторинговый комитет игнорирует очень серьезные проблемы в целом ряде государств, которые входят в ПАСЕ, в том числе, отказ в предоставлении гражданства русскоязычным жителям прибалтийских государств, реабилитация нацизма в Латвии и Эстонии, агрессивное наступление Украины на языки меньшинств в своей стране.
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"Кроме этого, считаю недопустимым, что к России каждый раз выдвигаются все новые требования по тем обязательствам, которых наша страна не брала на себя при вступлении в Совет Европы. Очевидно, что это неконструктивный подход и систему мониторинга надо менять", - заявил Кисляк.
 
РоссияСергей КислякСовет Федерации РФПарламентская ассамблея Совета ЕвропыПолитика
 
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