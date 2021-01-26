https://ria.ru/20210126/pase-1594601280.html

Сенатор счел работу России в ПАСЕ с частичными ограничениями невозможной

Сенатор счел работу России в ПАСЕ с частичными ограничениями невозможной

Россия готова работать в ПАСЕ конструктивно и продуктивно, но работа будет невозможна даже при частичных для неё ограничениях, заявил руководитель делегации... РИА Новости, 26.01.2021

2021-01-26T11:31

2021-01-26T11:31

2021-01-26T11:31

россия

сергей кисляк

совет федерации рф

парламентская ассамблея совета европы

политика

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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Россия готова работать в ПАСЕ конструктивно и продуктивно, но работа будет невозможна даже при частичных для неё ограничениях, заявил руководитель делегации Совета Федерации в ассамблее Сергей Кисляк.В первый день работы сессии глава делегации Украины Мария Мезенцева предложила оспорить по существу полномочия делегации России. После ее заявления по правилам процедуры было устроено голосование, в результате которого большинство поддержало идею украинского представителя об опротестовании полномочий делегации в соответствии со статьей 8 регламента организации (предложение поддержали 38 парламентариев из пяти различных национальных делегаций).Согласно правилам, вопрос о полномочиях направляется в профильный комитет ПАСЕ для подготовки доклада, который будет обсужден в ходе зимней сессии Ассамблеи на этой неделе.Кисляк также подверг критике работу мониторингового комитета ПАСЕ."Это (работа комитета) превратилось в бесконечный процесс, из которого нет выхода. И самое главное, что впереди не видно даже каких-то признаков равного подхода ко всем странам-членам Ассамблеи", - заявил сенатор, добавив, что Ассамблее необходимо перейти от странового к тематическому мониторингу.По его словам, мониторинговый комитет игнорирует очень серьезные проблемы в целом ряде государств, которые входят в ПАСЕ, в том числе, отказ в предоставлении гражданства русскоязычным жителям прибалтийских государств, реабилитация нацизма в Латвии и Эстонии, агрессивное наступление Украины на языки меньшинств в своей стране."Кроме этого, считаю недопустимым, что к России каждый раз выдвигаются все новые требования по тем обязательствам, которых наша страна не брала на себя при вступлении в Совет Европы. Очевидно, что это неконструктивный подход и систему мониторинга надо менять", - заявил Кисляк.

https://ria.ru/20210125/pase-1594520327.html

https://ria.ru/20210125/pase-1594471580.html

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россия, сергей кисляк, совет федерации рф, парламентская ассамблея совета европы, политика