https://ria.ru/20210126/pase-1594601280.html
Сенатор счел работу России в ПАСЕ с частичными ограничениями невозможной
Сенатор счел работу России в ПАСЕ с частичными ограничениями невозможной
Россия готова работать в ПАСЕ конструктивно и продуктивно, но работа будет невозможна даже при частичных для неё ограничениях, заявил руководитель делегации... РИА Новости, 26.01.2021
2021-01-26T11:31
2021-01-26T11:31
2021-01-26T11:31
россия
сергей кисляк
совет федерации рф
парламентская ассамблея совета европы
политика
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Россия готова работать в ПАСЕ конструктивно и продуктивно, но работа будет невозможна даже при частичных для неё ограничениях, заявил руководитель делегации Совета Федерации в ассамблее Сергей Кисляк.В первый день работы сессии глава делегации Украины Мария Мезенцева предложила оспорить по существу полномочия делегации России. После ее заявления по правилам процедуры было устроено голосование, в результате которого большинство поддержало идею украинского представителя об опротестовании полномочий делегации в соответствии со статьей 8 регламента организации (предложение поддержали 38 парламентариев из пяти различных национальных делегаций).Согласно правилам, вопрос о полномочиях направляется в профильный комитет ПАСЕ для подготовки доклада, который будет обсужден в ходе зимней сессии Ассамблеи на этой неделе.Кисляк также подверг критике работу мониторингового комитета ПАСЕ."Это (работа комитета) превратилось в бесконечный процесс, из которого нет выхода. И самое главное, что впереди не видно даже каких-то признаков равного подхода ко всем странам-членам Ассамблеи", - заявил сенатор, добавив, что Ассамблее необходимо перейти от странового к тематическому мониторингу.По его словам, мониторинговый комитет игнорирует очень серьезные проблемы в целом ряде государств, которые входят в ПАСЕ, в том числе, отказ в предоставлении гражданства русскоязычным жителям прибалтийских государств, реабилитация нацизма в Латвии и Эстонии, агрессивное наступление Украины на языки меньшинств в своей стране."Кроме этого, считаю недопустимым, что к России каждый раз выдвигаются все новые требования по тем обязательствам, которых наша страна не брала на себя при вступлении в Совет Европы. Очевидно, что это неконструктивный подход и систему мониторинга надо менять", - заявил Кисляк.
https://ria.ru/20210125/pase-1594520327.html
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россия, сергей кисляк, совет федерации рф, парламентская ассамблея совета европы, политика
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости.
Россия готова работать в ПАСЕ
конструктивно и продуктивно, но работа будет невозможна даже при частичных для неё ограничениях, заявил руководитель делегации Совета Федерации
в ассамблее Сергей Кисляк
.
"Мы готовы работать в Ассамблее конструктивно и продуктивно, но только на равных условиях с другими делегациями. Наша работа в ПАСЕ будет невозможна даже при частичных ограничениях для нашей делегации", - цитирует сенатора пресс-служба Совфеда.
В первый день работы сессии глава делегации Украины Мария Мезенцева предложила оспорить по существу полномочия делегации России. После ее заявления по правилам процедуры было устроено голосование, в результате которого большинство поддержало идею украинского представителя об опротестовании полномочий делегации в соответствии со статьей 8 регламента организации (предложение поддержали 38 парламентариев из пяти различных национальных делегаций).
Согласно правилам, вопрос о полномочиях направляется в профильный комитет ПАСЕ для подготовки доклада, который будет обсужден в ходе зимней сессии Ассамблеи на этой неделе.
Кисляк также подверг критике работу мониторингового комитета ПАСЕ.
"Это (работа комитета) превратилось в бесконечный процесс, из которого нет выхода. И самое главное, что впереди не видно даже каких-то признаков равного подхода ко всем странам-членам Ассамблеи", - заявил сенатор, добавив, что Ассамблее необходимо перейти от странового к тематическому мониторингу.
По его словам, мониторинговый комитет игнорирует очень серьезные проблемы в целом ряде государств, которые входят в ПАСЕ, в том числе, отказ в предоставлении гражданства русскоязычным жителям прибалтийских государств, реабилитация нацизма в Латвии и Эстонии, агрессивное наступление Украины на языки меньшинств в своей стране.
"Кроме этого, считаю недопустимым, что к России каждый раз выдвигаются все новые требования по тем обязательствам, которых наша страна не брала на себя при вступлении в Совет Европы
. Очевидно, что это неконструктивный подход и систему мониторинга надо менять", - заявил Кисляк.