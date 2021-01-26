Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег Наука 2021январь
Наука
https://ria.ru/20210126/omega3-1594621318.html
Ученые назвали вещество, снижающее риск смерти от COVID-19
Ученые назвали вещество, снижающее риск смерти от COVID-19
Американские ученые выяснили, что у людей с высоким индексом омега-3 жирных кислот риск умереть от COVID-19 значительно ниже, чем у пациентов с дефицитом этого... РИА Новости, 26.01.2021
2021-01-26T13:09
2021-01-26T13:09
наука
коронавирус covid-19
биология
здоровье
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0b/0a/1583991233_0:44:1920:1124_1920x0_80_0_0_5b414c3f596b48bf2318bed807b0abcb.jpg
МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Американские ученые выяснили, что у людей с высоким индексом омега-3 жирных кислот риск умереть от COVID-19 значительно ниже, чем у пациентов с дефицитом этого вещества. Результаты исследования опубликованы в журнале Prostaglandins, Leukotrienes and Essential Fatty Acids.В последнее время появилось много публикаций, в которых ученые высказывали предположение, что омега-3 жирные кислоты оказывают благотворное влияние на пациентов с новой коронавирусной инфекцией, но до сих пор не было опубликованных рецензируемых исследований, подтверждающих эту гипотезу.Исследователи из Института жирных кислот (FARI) и Медицинского центра Сидарс-Синай в Калифорнии опубликовали первые прямые доказательства того, что более высокий уровень омега-3 в крови снижает риск смерти от COVID-19.Авторы проанализировали на индекс Омега-3 (O3I — суммарный уровень жирных кислот EPA и DHA в мембранах красных кровяных телец) анализы крови, которые были взяты у ста пациентов с COVID-19 при госпитализации. Четырнадцать из этих пациентов умерли.По результатам обработки данных в программе OmegaQuant Analytics пациенты были сгруппированы в четыре группы в соответствии с индексом O3I. Оказалось, что 13 смертей из 14 приходятся на группу с минимальным индексом O3I — менее 5,7 процентов. Регрессионный анализ, скорректированный по возрасту и полу, показал, что вероятность смерти у тех, кто находится в этой группе, в четыре раза выше по сравнению с теми, у кого более высокий уровень O3I."Хотя это пилотное исследование и не соответствует стандартным порогам статистической значимости, оно вместе с множеством доказательств противовоспалительного действия жирных кислот EPA и DHA убедительно свидетельствует о том, что доступные морские жирные кислоты могут снизить риск неблагоприятных исходов при COVID-19. Очевидно, что для подтверждения этих предварительных результатов необходимы более масштабные исследования", — приводятся в пресс-релизе института FARI слова ведущего автора исследования доктора медицины Араша Ашера (Arash Asher) из Комплексного онкологический института Самуэля Ошина в Медицинском центре Сидарс-Синай в Лос-Анджелесе.Авторы считают, что низкий уровень омега-3 может рассматриваться в качестве предиктора высокого риска смерти от COVID-19, а высокие уровни индекса O3I — на наличие защиты от тяжелых вариантов течения болезни с быстрым высвобождением воспалительных цитокинов.Исследователи объясняют это тем, что длинноцепочечные омега-3 жирные кислоты, такие как EPA и DHA, содержащиеся в рыбьем жире, обладают мощной биологической активностью и противовоспалительным действием и ослабляют чрезмерную воспалительную реакцию — цитокиновый шторм — одну из главных причин смерти при COVID-19.
https://ria.ru/20210120/koronavirus-1593808206.html
https://ria.ru/20210114/koronavirus-1592989938.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0b/0a/1583991233_213:0:1920:1280_1920x0_80_0_0_dd610fe7c12e3072522e4b45380e743c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, биология, здоровье, сша

Ученые назвали вещество, снижающее риск смерти от COVID-19

13:09 26.01.2021
 
© Фото : Pixabay/frolicsomeplРыбий жир
Рыбий жир - РИА Новости, 1920, 26.01.2021
© Фото : Pixabay/frolicsomepl
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Американские ученые выяснили, что у людей с высоким индексом омега-3 жирных кислот риск умереть от COVID-19 значительно ниже, чем у пациентов с дефицитом этого вещества. Результаты исследования опубликованы в журнале Prostaglandins, Leukotrienes and Essential Fatty Acids.
В последнее время появилось много публикаций, в которых ученые высказывали предположение, что омега-3 жирные кислоты оказывают благотворное влияние на пациентов с новой коронавирусной инфекцией, но до сих пор не было опубликованных рецензируемых исследований, подтверждающих эту гипотезу.
Исследователи из Института жирных кислот (FARI) и Медицинского центра Сидарс-Синай в Калифорнии опубликовали первые прямые доказательства того, что более высокий уровень омега-3 в крови снижает риск смерти от COVID-19.
Авторы проанализировали на индекс Омега-3 (O3I — суммарный уровень жирных кислот EPA и DHA в мембранах красных кровяных телец) анализы крови, которые были взяты у ста пациентов с COVID-19 при госпитализации. Четырнадцать из этих пациентов умерли.
По результатам обработки данных в программе OmegaQuant Analytics пациенты были сгруппированы в четыре группы в соответствии с индексом O3I. Оказалось, что 13 смертей из 14 приходятся на группу с минимальным индексом O3I — менее 5,7 процентов.
Вирус в крови - РИА Новости, 1920, 20.01.2021
20 января, 12:05Наука
Ученые выяснили, сколько формируется длительный иммунитет к COVID-19
Регрессионный анализ, скорректированный по возрасту и полу, показал, что вероятность смерти у тех, кто находится в этой группе, в четыре раза выше по сравнению с теми, у кого более высокий уровень O3I.
"Хотя это пилотное исследование и не соответствует стандартным порогам статистической значимости, оно вместе с множеством доказательств противовоспалительного действия жирных кислот EPA и DHA убедительно свидетельствует о том, что доступные морские жирные кислоты могут снизить риск неблагоприятных исходов при COVID-19. Очевидно, что для подтверждения этих предварительных результатов необходимы более масштабные исследования", — приводятся в пресс-релизе института FARI слова ведущего автора исследования доктора медицины Араша Ашера (Arash Asher) из Комплексного онкологический института Самуэля Ошина в Медицинском центре Сидарс-Синай в Лос-Анджелесе.
Авторы считают, что низкий уровень омега-3 может рассматриваться в качестве предиктора высокого риска смерти от COVID-19, а высокие уровни индекса O3I — на наличие защиты от тяжелых вариантов течения болезни с быстрым высвобождением воспалительных цитокинов.
Исследователи объясняют это тем, что длинноцепочечные омега-3 жирные кислоты, такие как EPA и DHA, содержащиеся в рыбьем жире, обладают мощной биологической активностью и противовоспалительным действием и ослабляют чрезмерную воспалительную реакцию — цитокиновый шторм — одну из главных причин смерти при COVID-19.
Пассажиры в аэропорту Шереметьево в Москве - РИА Новости, 1920, 14.01.2021
14 января, 11:57Наука
Ученые определили, как "британский" коронавирус распространился по миру
 
НаукаКоронавирус COVID-19биологияЗдоровьеСША
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:55Двух хабаровских депутатов исключили из КПРФ за "враждебное отношение"
06:43В России активизировались мошенники под видом брокеров
06:37Безос потребовал почти два миллиона долларов от брата возлюбленной
06:15Эксперт рассказал, как выявить "черных коллекторов"
06:09В Роспотребнадзоре спрогнозировали заметный спад заболеваемости COVID-19
05:49В США выставили на аукцион оружие советских спецслужб
05:39Bloomberg сравнил ситуацию с вакцинацией на Украине и в Крыму
05:22В США испортивший сотни доз вакцины медработник признал себя виновным
05:10Россиян предупредили о риске незарегистрированных вакцин от COVID-19
04:51На Чукотке возбудили уголовное дело после гибели работника в шахте
03:55Российский "Халк" попробует сдвинуть самый большой в мире вертолет Ми-26
03:49"Купол" раскрыл детали создания боевой машины "Тайфун-ПВО"
03:45YouTube продлил заморозку аккаунта Трампа
03:41Названа опасная ошибка при парковке автомобиля
03:39В Испании произошла серия землетрясений
03:36В AstraZeneca заявили об отставании от графика производства вакцины
03:31Эпидемиолог назвал причину спада COVID-19 во время новогодних праздников
03:24В "Куполе" оценили сроки создания мишеней для комплексов "Адъютант"
03:16Постпред в Вене назвал ответственным подход России к продлению СНВ-3
03:15В России хотят создать реестры иностранных работников и их работодателей
Лента новостейМолния