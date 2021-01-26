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Мособлсуд рассмотрит жалобу на арест Навального 28 января
Мособлсуд рассмотрит жалобу на арест Навального 28 января
Московский областной суд 28 января рассмотрит жалобу на арест Алексея Навального, сообщила РИА Новости его адвокат Ольга Михайлова. РИА Новости, 26.01.2021
2021-01-26T15:42
2021-01-26T15:42
ольга михайлова
алексей навальный
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
московский областной суд
германия
шереметьево (аэропорт)
химки
происшествия
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Московский областной суд 28 января рассмотрит жалобу на арест Алексея Навального, сообщила РИА Новости его адвокат Ольга Михайлова.Навального задержали 17 января в Шереметьево по возвращении из Германии, где он проходил лечение после инцидента с предполагаемым отравлением. После этого его отвезли в отдел полиции в Химки - ближайший к аэропорту крупный город, - где на следующий день Химкинский горсуд в ходе выездного заседания заключил Навального под стражу на 30 суток. По данным ФСИН, Навальный был задержан за многократные нарушения испытательного срока как условно осужденный, 29 декабря его объявили в РФ в розыск.
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германия
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ольга михайлова, алексей навальный, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), московский областной суд, германия, шереметьево (аэропорт), химки, происшествия

Мособлсуд рассмотрит жалобу на арест Навального 28 января

15:42 26.01.2021
 
© REUTERS / Meduza/Evgeny FeldmanСотрудники полиции выводят Алексея Навального из здания 2-го отдела полиции Управления МВД России по г. о. Химки
Сотрудники полиции выводят Алексея Навального из здания 2-го отдела полиции Управления МВД России по г. о. Химки - РИА Новости, 1920, 26.01.2021
© REUTERS / Meduza/Evgeny Feldman
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Московский областной суд 28 января рассмотрит жалобу на арест Алексея Навального, сообщила РИА Новости его адвокат Ольга Михайлова.

"Только что позвонили из Химкинского суда, сказали, что рассмотрение жалоб назначено в Московском областном суде на 28 января, на 14.00", - рассказала собеседница агентства.

Навального задержали 17 января в Шереметьево по возвращении из Германии, где он проходил лечение после инцидента с предполагаемым отравлением. После этого его отвезли в отдел полиции в Химки - ближайший к аэропорту крупный город, - где на следующий день Химкинский горсуд в ходе выездного заседания заключил Навального под стражу на 30 суток. По данным ФСИН, Навальный был задержан за многократные нарушения испытательного срока как условно осужденный, 29 декабря его объявили в РФ в розыск.
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Ольга МихайловаАлексей НавальныйФедеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)Московский областной судГерманияШереметьево (аэропорт)ХимкиПроисшествия
 
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