https://ria.ru/20210126/navalnyy-1594650481.html
Мособлсуд рассмотрит жалобу на арест Навального 28 января
Мособлсуд рассмотрит жалобу на арест Навального 28 января
Московский областной суд 28 января рассмотрит жалобу на арест Алексея Навального, сообщила РИА Новости его адвокат Ольга Михайлова. РИА Новости, 26.01.2021
2021-01-26T15:42
2021-01-26T15:42
2021-01-26T15:42
ольга михайлова
алексей навальный
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
московский областной суд
германия
шереметьево (аэропорт)
химки
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/01/17/1594256498_0:125:3059:1846_1920x0_80_0_0_c79a299343c5235364169e1da3c87d46.jpg
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Московский областной суд 28 января рассмотрит жалобу на арест Алексея Навального, сообщила РИА Новости его адвокат Ольга Михайлова.Навального задержали 17 января в Шереметьево по возвращении из Германии, где он проходил лечение после инцидента с предполагаемым отравлением. После этого его отвезли в отдел полиции в Химки - ближайший к аэропорту крупный город, - где на следующий день Химкинский горсуд в ходе выездного заседания заключил Навального под стражу на 30 суток. По данным ФСИН, Навальный был задержан за многократные нарушения испытательного срока как условно осужденный, 29 декабря его объявили в РФ в розыск.
https://ria.ru/20210116/navalnyy-1593257197.html
германия
химки
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/01/17/1594256498_328:0:3059:2048_1920x0_80_0_0_b66fe449b0bd40454b98486664392571.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ольга михайлова, алексей навальный, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), московский областной суд, германия, шереметьево (аэропорт), химки, происшествия