https://ria.ru/20210126/navalnyy-1594650481.html

Мособлсуд рассмотрит жалобу на арест Навального 28 января

Мособлсуд рассмотрит жалобу на арест Навального 28 января

Московский областной суд 28 января рассмотрит жалобу на арест Алексея Навального, сообщила РИА Новости его адвокат Ольга Михайлова. РИА Новости, 26.01.2021

2021-01-26T15:42

2021-01-26T15:42

2021-01-26T15:42

ольга михайлова

алексей навальный

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

московский областной суд

германия

шереметьево (аэропорт)

химки

происшествия

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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Московский областной суд 28 января рассмотрит жалобу на арест Алексея Навального, сообщила РИА Новости его адвокат Ольга Михайлова.Навального задержали 17 января в Шереметьево по возвращении из Германии, где он проходил лечение после инцидента с предполагаемым отравлением. После этого его отвезли в отдел полиции в Химки - ближайший к аэропорту крупный город, - где на следующий день Химкинский горсуд в ходе выездного заседания заключил Навального под стражу на 30 суток. По данным ФСИН, Навальный был задержан за многократные нарушения испытательного срока как условно осужденный, 29 декабря его объявили в РФ в розыск.

https://ria.ru/20210116/navalnyy-1593257197.html

германия

химки

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2021

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ольга михайлова, алексей навальный, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), московский областной суд, германия, шереметьево (аэропорт), химки, происшествия