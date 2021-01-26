https://ria.ru/20210126/navalnyy-1594583909.html

Патрушев: Навальный нужен Западу для дестабилизации обстановки в России

Патрушев: Навальный нужен Западу для дестабилизации обстановки в России

Алексей Навальный нужен Западу для дестабилизации обстановки в России, заявил секретарь Совета безопасности Николай Патрушев. РИА Новости, 26.01.2021

2021-01-26T10:03

2021-01-26T10:03

2021-01-26T11:09

сергей лавров

алексей навальный

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

москва

германия

шереметьево (аэропорт)

николай патрушев

украина

общество

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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Алексей Навальный нужен Западу для дестабилизации обстановки в России, заявил секретарь Совета безопасности Николай Патрушев.В интервью газете "Аргументы и факты" он прокомментировал призыв нынешних властей Украины разорвать все отношения с Россией, пока Москва не освободит Навального.По мнению Патрушева, эти заявления наносят вред интересам украинцев, при этом соотносятся с линией поведения, выработанной за рубежом.Западу же это нужно, чтобы был некий "деятель" для социальных потрясений, забастовок и новых "Майданов"."К чему это может привести, мы видим на примере Украины, которая на практике утратила свою самостоятельность", — заявил Патрушев.Он напомнил, что Навальный неоднократно нарушал российское законодательство."И как гражданин России за свою противоправную деятельность должен нести ответственность в соответствии с законом", — добавил секретарь Совбеза.МИД России ранее посоветовал зарубежным политикам, комментирующим ситуацию с Навальным, уважать международное право и заняться проблемами своих стран, а глава ведомства Сергей Лавров отметил, что заявления западных политиков по этой теме идут "как под копирку". В свою очередь, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что в Кремле не намерены прислушиваться к заявлениям из-за рубежа.Навального задержали 17 января в Шереметьево по возвращении из Германии, где он проходил лечение после инцидента с предполагаемым отравлением. Химкинский горсуд заключил его под стражу на 30 суток. По данным ФСИН, объявленный в розыск Навальный был задержан за многократные нарушения испытательного срока как условно осужденный.

https://ria.ru/20210125/navalnyy-1594558414.html

https://ria.ru/20210125/navalnyy-1594557079.html

москва

германия

украина

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сергей лавров, алексей навальный, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), москва, германия, шереметьево (аэропорт), николай патрушев, украина, общество