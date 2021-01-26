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Патрушев: Навальный нужен Западу для дестабилизации обстановки в России
Патрушев: Навальный нужен Западу для дестабилизации обстановки в России
Алексей Навальный нужен Западу для дестабилизации обстановки в России, заявил секретарь Совета безопасности Николай Патрушев. РИА Новости, 26.01.2021
2021-01-26T10:03
2021-01-26T11:09
сергей лавров
алексей навальный
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
москва
германия
шереметьево (аэропорт)
николай патрушев
украина
общество
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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Алексей Навальный нужен Западу для дестабилизации обстановки в России, заявил секретарь Совета безопасности Николай Патрушев.В интервью газете "Аргументы и факты" он прокомментировал призыв нынешних властей Украины разорвать все отношения с Россией, пока Москва не освободит Навального.По мнению Патрушева, эти заявления наносят вред интересам украинцев, при этом соотносятся с линией поведения, выработанной за рубежом.Западу же это нужно, чтобы был некий "деятель" для социальных потрясений, забастовок и новых "Майданов"."К чему это может привести, мы видим на примере Украины, которая на практике утратила свою самостоятельность", — заявил Патрушев.Он напомнил, что Навальный неоднократно нарушал российское законодательство."И как гражданин России за свою противоправную деятельность должен нести ответственность в соответствии с законом", — добавил секретарь Совбеза.МИД России ранее посоветовал зарубежным политикам, комментирующим ситуацию с Навальным, уважать международное право и заняться проблемами своих стран, а глава ведомства Сергей Лавров отметил, что заявления западных политиков по этой теме идут "как под копирку". В свою очередь, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что в Кремле не намерены прислушиваться к заявлениям из-за рубежа.Навального задержали 17 января в Шереметьево по возвращении из Германии, где он проходил лечение после инцидента с предполагаемым отравлением. Химкинский горсуд заключил его под стражу на 30 суток. По данным ФСИН, объявленный в розыск Навальный был задержан за многократные нарушения испытательного срока как условно осужденный.
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сергей лавров, алексей навальный, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), москва, германия, шереметьево (аэропорт), николай патрушев, украина, общество

Патрушев: Навальный нужен Западу для дестабилизации обстановки в России

10:03 26.01.2021 (обновлено: 11:09 26.01.2021)
 
© REUTERS / @NAVALNYАлексей Навальный
Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 26.01.2021
© REUTERS / @NAVALNY
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Алексей Навальный нужен Западу для дестабилизации обстановки в России, заявил секретарь Совета безопасности Николай Патрушев.
В интервью газете "Аргументы и факты" он прокомментировал призыв нынешних властей Украины разорвать все отношения с Россией, пока Москва не освободит Навального.
Заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по делам национальностей Руслан Бальбек - РИА Новости, 1920, 25.01.2021
25 января, 22:19
Бальбек жестко ответил на слова главы МИД Украины о Навальном
По мнению Патрушева, эти заявления наносят вред интересам украинцев, при этом соотносятся с линией поведения, выработанной за рубежом.
Западу же это нужно, чтобы был некий "деятель" для социальных потрясений, забастовок и новых "Майданов".
"К чему это может привести, мы видим на примере Украины, которая на практике утратила свою самостоятельность", — заявил Патрушев.
Он напомнил, что Навальный неоднократно нарушал российское законодательство.
"И как гражданин России за свою противоправную деятельность должен нести ответственность в соответствии с законом", — добавил секретарь Совбеза.
Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 25.01.2021
25 января, 22:03
В Госдуме прокомментировали слова главы МИД Украины о Навальном
МИД России ранее посоветовал зарубежным политикам, комментирующим ситуацию с Навальным, уважать международное право и заняться проблемами своих стран, а глава ведомства Сергей Лавров отметил, что заявления западных политиков по этой теме идут "как под копирку". В свою очередь, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что в Кремле не намерены прислушиваться к заявлениям из-за рубежа.
Навального задержали 17 января в Шереметьево по возвращении из Германии, где он проходил лечение после инцидента с предполагаемым отравлением. Химкинский горсуд заключил его под стражу на 30 суток. По данным ФСИН, объявленный в розыск Навальный был задержан за многократные нарушения испытательного срока как условно осужденный.
 
Сергей ЛавровАлексей НавальныйФедеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)МоскваГерманияШереметьево (аэропорт)Николай ПатрушевУкраинаОбщество
 
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