Патрушев: Навальный нужен Западу для дестабилизации обстановки в России
10:03 26.01.2021 (обновлено: 11:09 26.01.2021)
МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Алексей Навальный нужен Западу для дестабилизации обстановки в России, заявил секретарь Совета безопасности Николай Патрушев.
В интервью газете "Аргументы и факты" он прокомментировал призыв нынешних властей Украины разорвать все отношения с Россией, пока Москва не освободит Навального.
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По мнению Патрушева, эти заявления наносят вред интересам украинцев, при этом соотносятся с линией поведения, выработанной за рубежом.
Западу же это нужно, чтобы был некий "деятель" для социальных потрясений, забастовок и новых "Майданов".
"К чему это может привести, мы видим на примере Украины, которая на практике утратила свою самостоятельность", — заявил Патрушев.
Он напомнил, что Навальный неоднократно нарушал российское законодательство.
"И как гражданин России за свою противоправную деятельность должен нести ответственность в соответствии с законом", — добавил секретарь Совбеза.
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МИД России ранее посоветовал зарубежным политикам, комментирующим ситуацию с Навальным, уважать международное право и заняться проблемами своих стран, а глава ведомства Сергей Лавров отметил, что заявления западных политиков по этой теме идут "как под копирку". В свою очередь, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что в Кремле не намерены прислушиваться к заявлениям из-за рубежа.
Навального задержали 17 января в Шереметьево по возвращении из Германии, где он проходил лечение после инцидента с предполагаемым отравлением. Химкинский горсуд заключил его под стражу на 30 суток. По данным ФСИН, объявленный в розыск Навальный был задержан за многократные нарушения испытательного срока как условно осужденный.