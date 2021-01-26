https://ria.ru/20210126/naezd-1594657133.html

Источник раскрыл детали дела о наезде на полицейского в Москве

Источник раскрыл детали дела о наезде на полицейского в Москве

В автомобиле, водитель которого задержан за наезд на полицейского в день проведения несогласованной акции в Москве, находились участницы Pussy Riot, рассказал... РИА Новости, 26.01.2021

2021-01-26T16:11

2021-01-26T16:11

2021-01-26T16:11

следственный комитет россии (ск рф)

pussy riot

екатерина самуцевич

мария алехина

надежда толоконникова

москва

twitter

происшествия

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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. В автомобиле, водитель которого задержан за наезд на полицейского в день проведения несогласованной акции в Москве, находились участницы Pussy Riot, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах.Сегодня старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова сообщила о задержании участника акции 23 января - уроженца Калмыкии, который, будучи за рулем, "в ответ на законные требования сотрудника полиции об остановке совершил наезд на последнего". Ранее адвокат Михаил Бирюков заявил РИА Новости, что участниц Pussy Riot Марию Алехину и Людмилу Штейн и режиссера Викторию Кузнецову допрашивают в СК по уголовному делу о насилии в отношении представителя власти.В воскресенье Пресненский суд признал Алехину и Штейн виновными в "организации или проведении публичного мероприятия без подачи уведомления", Кузнецову - в "неповиновении законному распоряжению сотрудника полиции". Штейн и Кузнецова получили по 10 суток ареста, Алехина оштрафована на 30 тысяч рублей.В субботу муниципальный депутат Басманного района Штейн написала в Twitter, что у ее дома дежурили полицейские , которые, как только девушка вышла из подъезда и села в автомобиль, "выбежали спереди и сзади" и "начали стучать" по машине, но они их "объехали и оторвались".Несогласованные протестные акции прошли в субботу в разных городах России. Крупнейшая из них состоялась в Москве, где, по данным полиции, на улицы вышли около 4 тысяч человек. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к акции призывали "определенные провокаторы", действия которых "нам хорошо понятны". Возбуждены уголовные дела о применении насилия к представителю власти, перекрытии дорог, уничтожении имущества, хулиганстве и нарушении санитарных правил.Pussy Riot — скандально известная в России панк-группа, участницы которой в феврале 2012 года пришли в храм Христа Спасителя в Москве и, надев маски, провели так называемый панк-молебен. Полиция задержала трех участниц акции: Марию Алехину, Надежду Толоконникову и Екатерину Самуцевич. Хамовнический суд Москвы в августе 2012 года приговорил их к двум годам колонии общего режима за хулиганство. Мосгорсуд в октябре того же года изменил Самуцевич наказание на условное. В декабре 2013 года Толоконникова и Алехина были освобождены из колоний в связи с амнистией, приуроченной к 20-летию Конституции РФ.

https://ria.ru/20210126/zhertvy-1594535650.html

https://ria.ru/20210125/agitatory-1594365334.html

https://ria.ru/20210123/shkolniki-1594304403.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

следственный комитет россии (ск рф), pussy riot, екатерина самуцевич, мария алехина, надежда толоконникова, москва, twitter, происшествия