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https://ria.ru/20210126/moskva-1594652845.html
В Москве в суды поступило почти 450 дел о нарушениях на незаконных акциях
В Москве в суды поступило почти 450 дел о нарушениях на незаконных акциях
Почти 450 дел о нарушениях законодательства о митингах и неповиновении требованию полиции поступило в суды Москвы после несогласованной акции 23 января,... РИА Новости, 26.01.2021
2021-01-26T15:54
2021-01-26T16:10
ева меркачева
общественная наблюдательная комиссия
алексей навальный
москва
происшествия
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Почти 450 дел о нарушениях законодательства о митингах и неповиновении требованию полиции поступило в суды Москвы после несогласованной акции 23 января, рассказала член столичной Общественной наблюдательной комиссии Ева Меркачева."На нынешний момент они говорят (Мосгорсуд - ред.), что поступило 448 дел о правонарушениях по ст. 20.2 и ст. 19.3 КоАП... Уже к этому моменту суды арестовали 30 человек. Это те, кто поедут в спецприемники", - сказала Меркачева в эфире радиостанции "Эхо Москвы".По данным Мосгорсуда, 64 человека получили административные штрафы - в среднем по 10 тысяч рублей, добавила она.Несогласованные протестные акции прошли в субботу в разных городах России. Выходить на них людей призывали сторонники Алексея Навального. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к акции призывают "определенные провокаторы", действия которых "нам хорошо понятны". Возбуждены уголовные дела о применении насилия к представителю власти, перекрытии дорог, уничтожении имущества, хулиганстве и нарушении санитарных правил.
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ева меркачева, общественная наблюдательная комиссия, алексей навальный, москва, происшествия

В Москве в суды поступило почти 450 дел о нарушениях на незаконных акциях

15:54 26.01.2021 (обновлено: 16:10 26.01.2021)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСотрудники правоохранительных органов во время несанкционированной акции сторонников Алексея Навального в Москве
Сотрудники правоохранительных органов во время несанкционированной акции сторонников Алексея Навального в Москве - РИА Новости, 1920, 26.01.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Почти 450 дел о нарушениях законодательства о митингах и неповиновении требованию полиции поступило в суды Москвы после несогласованной акции 23 января, рассказала член столичной Общественной наблюдательной комиссии Ева Меркачева.
"На нынешний момент они говорят (Мосгорсуд - ред.), что поступило 448 дел о правонарушениях по ст. 20.2 и ст. 19.3 КоАП... Уже к этому моменту суды арестовали 30 человек. Это те, кто поедут в спецприемники", - сказала Меркачева в эфире радиостанции "Эхо Москвы".
По данным Мосгорсуда, 64 человека получили административные штрафы - в среднем по 10 тысяч рублей, добавила она.
Несогласованные протестные акции прошли в субботу в разных городах России. Выходить на них людей призывали сторонники Алексея Навального. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к акции призывают "определенные провокаторы", действия которых "нам хорошо понятны". Возбуждены уголовные дела о применении насилия к представителю власти, перекрытии дорог, уничтожении имущества, хулиганстве и нарушении санитарных правил.
Сотрудники правоохранительных органов и участники несанкционированной акции сторонников Алексея Навального в Москве - РИА Новости, 1920, 26.01.2021
Вчера, 14:20
В Ростове-на-Дону задержали около 75 участников незаконной акций
 
Ева МеркачеваОбщественная наблюдательная комиссияАлексей НавальныйМоскваПроисшествия
 
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