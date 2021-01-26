https://ria.ru/20210126/moskva-1594652845.html

В Москве в суды поступило почти 450 дел о нарушениях на незаконных акциях

В Москве в суды поступило почти 450 дел о нарушениях на незаконных акциях

Почти 450 дел о нарушениях законодательства о митингах и неповиновении требованию полиции поступило в суды Москвы после несогласованной акции 23 января,... РИА Новости, 26.01.2021

2021-01-26T15:54

2021-01-26T15:54

2021-01-26T16:10

ева меркачева

общественная наблюдательная комиссия

алексей навальный

москва

происшествия

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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Почти 450 дел о нарушениях законодательства о митингах и неповиновении требованию полиции поступило в суды Москвы после несогласованной акции 23 января, рассказала член столичной Общественной наблюдательной комиссии Ева Меркачева."На нынешний момент они говорят (Мосгорсуд - ред.), что поступило 448 дел о правонарушениях по ст. 20.2 и ст. 19.3 КоАП... Уже к этому моменту суды арестовали 30 человек. Это те, кто поедут в спецприемники", - сказала Меркачева в эфире радиостанции "Эхо Москвы".По данным Мосгорсуда, 64 человека получили административные штрафы - в среднем по 10 тысяч рублей, добавила она.Несогласованные протестные акции прошли в субботу в разных городах России. Выходить на них людей призывали сторонники Алексея Навального. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к акции призывают "определенные провокаторы", действия которых "нам хорошо понятны". Возбуждены уголовные дела о применении насилия к представителю власти, перекрытии дорог, уничтожении имущества, хулиганстве и нарушении санитарных правил.

https://ria.ru/20210126/aktsiya-1594633571.html

москва

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ева меркачева, общественная наблюдательная комиссия, алексей навальный, москва, происшествия