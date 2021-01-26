https://ria.ru/20210126/mariinka-1594680308.html

Солист Мариинки получил ножевое ранение в Петербурге, сообщил источник

Солист Мариинки получил ножевое ранение в Петербурге, сообщил источник

Солист Мариинского театра получил ножевое ранение в Санкт-Петербурге, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах. РИА Новости, 26.01.2021

2021-01-26T18:14

2021-01-26T18:14

2021-01-26T22:02

новости культуры

россия

мариинский театр

санкт-петербург

происшествия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 янв - РИА Новости. Солист Мариинского театра получил ножевое ранение в Санкт-Петербурге, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.По его словам, согласно предварительной информации, пострадавший является солистом Мариинского театра. Также к медикам, по его словам, обратилась жена пострадавшего, у которой были диагностированы травмы головы. Она заявила, что ее избил супруг, добавил источник.По данным местных СМИ, от ножевого ранения, полученного при конфликте с супругой, пострадал солист Павел Шмулевич.Как сообщили РИА Новости в пресс-службе Мариинского театра, после медицинской помощи артист находится в удовлетворительном состоянии и планирует приступить к работе в ближайшее время. Он благодарит СМИ за обеспокоенность его здоровьем, но просит прекратить распространение информации о его частной жизни, добавили в пресс-службе.

https://ria.ru/20201114/nozh-1584605517.html

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новости культуры, россия, мариинский театр, санкт-петербург, происшествия