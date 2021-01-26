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Солист Мариинки получил ножевое ранение в Петербурге, сообщил источник
Солист Мариинки получил ножевое ранение в Петербурге, сообщил источник
Солист Мариинского театра получил ножевое ранение в Санкт-Петербурге, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах. РИА Новости, 26.01.2021
2021-01-26T18:14
2021-01-26T22:02
новости культуры
россия
мариинский театр
санкт-петербург
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 янв - РИА Новости. Солист Мариинского театра получил ножевое ранение в Санкт-Петербурге, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.По его словам, согласно предварительной информации, пострадавший является солистом Мариинского театра. Также к медикам, по его словам, обратилась жена пострадавшего, у которой были диагностированы травмы головы. Она заявила, что ее избил супруг, добавил источник.По данным местных СМИ, от ножевого ранения, полученного при конфликте с супругой, пострадал солист Павел Шмулевич.Как сообщили РИА Новости в пресс-службе Мариинского театра, после медицинской помощи артист находится в удовлетворительном состоянии и планирует приступить к работе в ближайшее время. Он благодарит СМИ за обеспокоенность его здоровьем, но просит прекратить распространение информации о его частной жизни, добавили в пресс-службе.
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новости культуры, россия, мариинский театр, санкт-петербург, происшествия

Солист Мариинки получил ножевое ранение в Петербурге, сообщил источник

18:14 26.01.2021 (обновлено: 22:02 26.01.2021)
 
© РИА Новости / Алексей ДаничевВид на главное здание Государственного академического Мариинского театра из окна Второй сцены
Вид на главное здание Государственного академического Мариинского театра из окна Второй сцены - РИА Новости, 1920, 26.01.2021
© РИА Новости / Алексей Даничев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 янв - РИА Новости. Солист Мариинского театра получил ножевое ранение в Санкт-Петербурге, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.

"Мужчина 38 лет был доставлен в больницу 26 января с ножевым ранением", - сказал собеседник агентства.

По его словам, согласно предварительной информации, пострадавший является солистом Мариинского театра. Также к медикам, по его словам, обратилась жена пострадавшего, у которой были диагностированы травмы головы. Она заявила, что ее избил супруг, добавил источник.
По данным местных СМИ, от ножевого ранения, полученного при конфликте с супругой, пострадал солист Павел Шмулевич.
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Как сообщили РИА Новости в пресс-службе Мариинского театра, после медицинской помощи артист находится в удовлетворительном состоянии и планирует приступить к работе в ближайшее время. Он благодарит СМИ за обеспокоенность его здоровьем, но просит прекратить распространение информации о его частной жизни, добавили в пресс-службе.
 
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