https://ria.ru/20210126/koronavirus-1594584637.html
Рахмон заявил о победе над коронавирусом в Таджикистане
Рахмон заявил о победе над коронавирусом в Таджикистане
Таджикистан полностью победил коронавирус COVID-19, заявил президент страны Эмомали Рахмон в ежегодном послании к парламенту. РИА Новости, 26.01.2021
2021-01-26T10:08
2021-01-26T10:08
2021-01-26T10:08
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
эмомали рахмон
таджикистан
в мире
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ДУШАНБЕ, 26 янв – РИА Новости, Лидия Исамова. Таджикистан полностью победил коронавирус COVID-19, заявил президент страны Эмомали Рахмон в ежегодном послании к парламенту."Коронавируса в Таджикистане сейчас нет, он у нас полностью уничтожен", - сказал глава государства.Он отметил, что все жители должны соблюдать меры безопасности."Нам не стоит расслабляться и забывать о правилах личной и общественной гигиены", - добавил Рахмон.По словам президента, правительство Таджикистана в прошлом году для поддержки национальной системы здравоохранения дополнительно выделило 1,6 миллиарда сомони (более 145 миллионов долларов), в стране в экстренном порядке были сданы в эксплуатацию порядка 30 новых больниц."Для борьбы с пандемией коронавируса было организовано свыше 7 тысяч новых мест в больницах для пациентов, инфицированных COVID-19, которых обслуживали 5400 медработников", - сказал глава государства.По данным минздрава, в Таджикистане в течение 15 дней нет новых случаев инфицирования коронавирусом.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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РИА Новости
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коронавирус covid-19, эмомали рахмон, таджикистан, в мире
ДУШАНБЕ, 26 янв – РИА Новости, Лидия Исамова. Таджикистан
полностью победил коронавирус COVID-19, заявил президент страны Эмомали Рахмон
в ежегодном послании к парламенту.
"Коронавируса в Таджикистане сейчас нет, он у нас полностью уничтожен", - сказал глава государства.
Он отметил, что все жители должны соблюдать меры безопасности.
"Нам не стоит расслабляться и забывать о правилах личной и общественной гигиены", - добавил Рахмон.
По словам президента, правительство Таджикистана в прошлом году для поддержки национальной системы здравоохранения дополнительно выделило 1,6 миллиарда сомони (более 145 миллионов долларов), в стране в экстренном порядке были сданы в эксплуатацию порядка 30 новых больниц.
"Для борьбы с пандемией коронавируса было организовано свыше 7 тысяч новых мест в больницах для пациентов, инфицированных COVID-19, которых обслуживали 5400 медработников", - сказал глава государства.
По данным минздрава, в Таджикистане в течение 15 дней нет новых случаев инфицирования коронавирусом.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.