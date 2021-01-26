В Ленинградской области прокомментировали заявления ученого о Холокосте
18:03 26.01.2021 (обновлено: 01:23 27.01.2021)
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЦеремония зажжения свечей, посвященная Международному дню памяти жертв Холокоста
С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 янв – РИА Новости. Власти Ленинградской области пояснили ситуацию с неоднозначными заявлениями сотрудника РАНХиГС и СПбГЭУ Владимира Матвеева о Холокосте в ходе вебинара для педагогов: это частное мнение ученого, его доклад не подвергался предварительной цензуре.
Во вторник в некоторых региональных СМИ и Telegram-каналах написали о неоднозначных заявлениях Матвеева на вебинаре для педагогов Ленобласти. Согласно сообщениям, Матвеев в ходе вебинара усомнился в факте Холокоста и заявил, что некорректно говорить о жертвах Холокоста. Вебинар был организован областным институтом развития образования, который занимается, в частности, повышением квалификации учителей.
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"Частное мнение на тему Холокоста было высказано профессором в ходе вебинара, организованного для педагогов по теме "Подготовка уроков памяти жертв Холокоста и воинов Красной Армии, освободителей Аушвица". Участники вебинара в ходе дискуссии выразили несогласие с мнением профессора", - сообщается в официальном Telegram-канале Ленинградской области.
Как информируют областные власти, Ленинградский институт развития образования, приглашая лекторов, "не использует практику предварительного цензурирования выступлений, опираясь на образование, квалификацию и опыт педагогической работы спикеров".
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Комментарием автора выступления на вебинаре РИА Новости не располагает.
Согласно данным Санкт-Петербургского государственного экономического университета, полковник в отставке, доцент Матвеев со стажем педагогической работы свыше 30 лет имеет ученые степени доктора технических наук, кандидата экономических наук и доктора философии. Он является, в частности, членом Академий военных наук и геополитических проблем. В вузе Матвеев преподает такие дисциплины, как внешняя политика стран Северной Европы, основы международной безопасности, международный терроризм и мировое сообщество, международные конфликты в XXI веке.
Слово Холокост (Holocaust) происходит от древнегреческого holocaustosis, означающего "всесожжение", "уничтожение огнем", "жертвоприношение". В современной научной литературе и публицистике обозначает политику нацистской Германии, ее союзников и пособников по преследованию и уничтожению 6 миллионов евреев в 1933-1945 годах.