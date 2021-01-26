Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция)
Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210126/khalyal-1594608651.html
Центр сертификации готов проверить вакцины от COVID на халяльность
Центр сертификации готов проверить вакцины от COVID на халяльность
Международный центр сертификации "Халяль" ждет запросов на проверку вакцин от коронавируса, поскольку вопрос их халяльности (разрешенности) имеет большое... РИА Новости, 26.01.2021
2021-01-26T12:17
2021-01-26T12:21
религия и мировоззрение
коронавирус и вера
новости - религия и мировоззрение
ильдар аляутдинов
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/104070/09/1040700960_0:0:2919:1642_1920x0_80_0_0_b312607abff5e1113ad916a4d9ab2bb7.jpg
МОСКВА, 26 янв – РИА Новости. Международный центр сертификации "Халяль" ждет запросов на проверку вакцин от коронавируса, поскольку вопрос их халяльности (разрешенности) имеет большое значение для мусульман, сообщил в понедельник РИА Новости генеральный директор центра Айдар Газизов."Для мусульман важный фактор – халяльности как продуктов питания, так и всего, что может попасть в организм человека. Это и такие вещи, как лекарства, те или иные добавки, косметические средства… мы, естественно, смотрим на состав. То же самое касается и вакцины. Ведь речь о препарате, который через укол проникает в тело, в организм человека", - сказал Газизов.Он признал, что вопрос с халяльностью вакцины сейчас достаточно актуален в странах мусульманского мира, в том числе и для верующих-мусульман России. Отвечая на вопрос о том, будут ли в Международном центре стандартизации и сертификации (МЦСиС) "Халяль" проверяться на соответствие стандартам отечественные вакцины, собеседник агентства заметил, что он "ждет такие обращения", поскольку "однозначно должно быть выражено экспертное мнение по поводу дозволенности для мусульман".Газизов напомнил, что, по оценке мусульманских организаций, в России проживает более 20 миллионов последователей ислама, причем коренных жителей, большинство которых относятся к категории "практикующих мусульман", то есть, соблюдают пятикратный намаз, пост Ураза и другие предписания религии. "Я думаю, для них этот вопрос будет актуален. И именно халяльность, разрешенность этой вакцины снимет много проблем и дискуссий, в том числе в исламском сообществе Российской Федерации", - добавил эксперт.Как пояснил Газизов, если в центр поступят запросы относительно вакцины, то МЦСиС "Халяль" будет это обсуждать вместе с Советом улемов ДУМ РФ. Обращения, по его словам, могут быть как от рядовых верующих-мусульман, так и от производителей вакцины, которые могут попросить дать ей экспертную оценку. "Пока я не получал информацию от муфтия Москвы Ильдара-хазрата Аляутдинова, что были такие обращения", - уточнил Газизов.Говоря о том, какие нехаляльные компоненты могут содержаться в вакцине, из-за чего она может не получить одобрения у мусульман, глава МЦСиС "Халяль" заметил, что запрещено не так много."К категории "харам", запрещенного, относятся те или иные компоненты из свиньи, из ее производных, компоненты, связанные с алкоголем. Или если вдруг в препарате - так же, как и в еде, - присутствует компонент животного происхождения, нужно, чтобы это животное было подвергнуто убою согласно стандартам "халяль", - сказал Газизов.Указанные стандарты, пояснил он, подразумевают, что убой животного (крупный и мелкий рогатый скот, птица) производится с произнесением специальной формулы, в которой призывается имя Всевышнего ("Бисмилля…"), и "путем перерезания шейных артерий, чтобы при работающем сердце максимально вышла, стекла кровь". "Та кровь, которая выходит из тушки животного или птицы, считается запрещенной. Остаточная кровь, остающаяся в тушке, не является запрещенной", - заключил эксперт.Ранее Совет улемов Индонезии подтвердил статус "халяль" для вакцины китайской компании Sinovac. Эту вакцину также частично планируют производить и в Малайзии, в связи с чем, как сообщил министр технологии и инноваций страны Кайри Джамалуддин, свою оценку должен дать еще Департамент исламского развития Малайзии.В то же время Совет по фетвам Объединенных Арабских Эмиратов, высший исламский орган ОАЭ, в конце декабря выпустил религиозное предписание, в котором предупредил, что мусульмане могут получать вакцину от нового коронавируса с содержанием в ней нехаляльных компонентов.Халяль ("разрешенное") - все то, что разрешено у мусульман к употреблению и использованию, в том числе в пищу. Достоверность продукции "халяль" подтверждается путем соответствующей маркировки, чему предшествует процесс сертификации авторитетного среди мусульман органа на предмет соответствия стандарту.
https://ria.ru/20210115/privivka-1593198006.html
https://ria.ru/20210126/kashrut-1594609333.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210126/kovid-1594607701.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/104070/09/1040700960_190:0:2919:2047_1920x0_80_0_0_4fa2ecbc7585a0357844602ceff90701.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус и вера, новости - религия и мировоззрение, ильдар аляутдинов, москва

Центр сертификации готов проверить вакцины от COVID на халяльность

12:17 26.01.2021 (обновлено: 12:21 26.01.2021)
 
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкПервая Московская международная выставка Халяль
Первая Московская международная выставка Халяль - РИА Новости, 1920, 26.01.2021
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 янв – РИА Новости. Международный центр сертификации "Халяль" ждет запросов на проверку вакцин от коронавируса, поскольку вопрос их халяльности (разрешенности) имеет большое значение для мусульман, сообщил в понедельник РИА Новости генеральный директор центра Айдар Газизов.
"Для мусульман важный фактор – халяльности как продуктов питания, так и всего, что может попасть в организм человека. Это и такие вещи, как лекарства, те или иные добавки, косметические средства… мы, естественно, смотрим на состав. То же самое касается и вакцины. Ведь речь о препарате, который через укол проникает в тело, в организм человека", - сказал Газизов.
Он признал, что вопрос с халяльностью вакцины сейчас достаточно актуален в странах мусульманского мира, в том числе и для верующих-мусульман России. Отвечая на вопрос о том, будут ли в Международном центре стандартизации и сертификации (МЦСиС) "Халяль" проверяться на соответствие стандартам отечественные вакцины, собеседник агентства заметил, что он "ждет такие обращения", поскольку "однозначно должно быть выражено экспертное мнение по поводу дозволенности для мусульман".
Председатель совета муфтиев России Равиль Гайнутдин на богослужении в честь праздника Курбан-Байрам в Московской соборной мечети - РИА Новости, 1920, 15.01.2021
15 января, 14:28Религия и мировоззрение
Муфтий Гайнутдин сделал прививку от COVID-19
Газизов напомнил, что, по оценке мусульманских организаций, в России проживает более 20 миллионов последователей ислама, причем коренных жителей, большинство которых относятся к категории "практикующих мусульман", то есть, соблюдают пятикратный намаз, пост Ураза и другие предписания религии. "Я думаю, для них этот вопрос будет актуален. И именно халяльность, разрешенность этой вакцины снимет много проблем и дискуссий, в том числе в исламском сообществе Российской Федерации", - добавил эксперт.
Как пояснил Газизов, если в центр поступят запросы относительно вакцины, то МЦСиС "Халяль" будет это обсуждать вместе с Советом улемов ДУМ РФ. Обращения, по его словам, могут быть как от рядовых верующих-мусульман, так и от производителей вакцины, которые могут попросить дать ей экспертную оценку. "Пока я не получал информацию от муфтия Москвы Ильдара-хазрата Аляутдинова, что были такие обращения", - уточнил Газизов.
Говоря о том, какие нехаляльные компоненты могут содержаться в вакцине, из-за чего она может не получить одобрения у мусульман, глава МЦСиС "Халяль" заметил, что запрещено не так много.
"К категории "харам", запрещенного, относятся те или иные компоненты из свиньи, из ее производных, компоненты, связанные с алкоголем. Или если вдруг в препарате - так же, как и в еде, - присутствует компонент животного происхождения, нужно, чтобы это животное было подвергнуто убою согласно стандартам "халяль", - сказал Газизов.
Главный раввин Москвы Пинхас Гольдшмидт - РИА Новости, 1920, 26.01.2021
Вчера, 12:20Религия и мировоззрение
Раввин: для спасения жизни можно привиться даже "некошерной" вакциной
Указанные стандарты, пояснил он, подразумевают, что убой животного (крупный и мелкий рогатый скот, птица) производится с произнесением специальной формулы, в которой призывается имя Всевышнего ("Бисмилля…"), и "путем перерезания шейных артерий, чтобы при работающем сердце максимально вышла, стекла кровь". "Та кровь, которая выходит из тушки животного или птицы, считается запрещенной. Остаточная кровь, остающаяся в тушке, не является запрещенной", - заключил эксперт.
Ранее Совет улемов Индонезии подтвердил статус "халяль" для вакцины китайской компании Sinovac. Эту вакцину также частично планируют производить и в Малайзии, в связи с чем, как сообщил министр технологии и инноваций страны Кайри Джамалуддин, свою оценку должен дать еще Департамент исламского развития Малайзии.
В то же время Совет по фетвам Объединенных Арабских Эмиратов, высший исламский орган ОАЭ, в конце декабря выпустил религиозное предписание, в котором предупредил, что мусульмане могут получать вакцину от нового коронавируса с содержанием в ней нехаляльных компонентов.
Мужчина и женщина в защитных масках в парке Челюскинцев в Минске - РИА Новости, 1920, 26.01.2021
Вчера, 12:12Сказано в эфире
Врач дал прогноз заболеваемости COVID-19 в России на весну и лето
Халяль ("разрешенное") - все то, что разрешено у мусульман к употреблению и использованию, в том числе в пищу. Достоверность продукции "халяль" подтверждается путем соответствующей маркировки, чему предшествует процесс сертификации авторитетного среди мусульман органа на предмет соответствия стандарту.
 
Религия и мировоззрениеКоронавирус и вераНовости - Религия и мировоззрениеИльдар АляутдиновМосква
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:55Двух хабаровских депутатов исключили из КПРФ за "враждебное отношение"
06:43В России активизировались мошенники под видом брокеров
06:37Безос потребовал почти два миллиона долларов от брата возлюбленной
06:15Эксперт рассказал, как выявить "черных коллекторов"
06:09В Роспотребнадзоре спрогнозировали заметный спад заболеваемости COVID-19
05:49В США выставили на аукцион оружие советских спецслужб
05:39Bloomberg сравнил ситуацию с вакцинацией на Украине и в Крыму
05:22В США испортивший сотни доз вакцины медработник признал себя виновным
05:10Россиян предупредили о риске незарегистрированных вакцин от COVID-19
04:51На Чукотке возбудили уголовное дело после гибели работника в шахте
03:55Российский "Халк" попробует сдвинуть самый большой в мире вертолет Ми-26
03:49"Купол" раскрыл детали создания боевой машины "Тайфун-ПВО"
03:45YouTube продлил заморозку аккаунта Трампа
03:41Названа опасная ошибка при парковке автомобиля
03:39В Испании произошла серия землетрясений
03:36В AstraZeneca заявили об отставании от графика производства вакцины
03:31Эпидемиолог назвал причину спада COVID-19 во время новогодних праздников
03:24В "Куполе" оценили сроки создания мишеней для комплексов "Адъютант"
03:16Постпред в Вене назвал ответственным подход России к продлению СНВ-3
03:15В России хотят создать реестры иностранных работников и их работодателей
Лента новостейМолния