https://ria.ru/20210126/khadid-1594527842.html

Самая красивая женщина в мире снялась обнаженной в образе инопланетянки

Самая красивая женщина в мире снялась обнаженной в образе инопланетянки

Американская супермодель Белла Хадид, признанная в 2019 году самой красивой женщиной в мире, приятно удивила поклонников, снявшись топлес в образе... РИА Новости, 26.01.2021

2021-01-26T11:10

2021-01-26T11:10

2021-01-26T11:10

мода

инопланетяне

джонни депп

шоубиз

белла хадид

знаменитости

звезды

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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Американская супермодель Белла Хадид, признанная в 2019 году самой красивой женщиной в мире, приятно удивила поклонников, снявшись топлес в образе "металлической инопланетянки" для нового выпуска модного журнала V Magazine. Фото разместили в официальном Instagram-аккаунте издания. На снимке модель, покрытая серебристой краской, позирует обнаженной, облокотившись на бюст девушки. Смелый образ дополняют длинные стрелки синего цвета и стильная короткая стрижка.На другом кадре Белла Хадид — в эффектном платье, расшитом кристаллами. Супермодель изгибается так, что ее фигура напоминает силуэт мистического существа. В комментариях под этими публикациями пользователи написали, что "поражены безумной красотой" девушки. "Это потрясающе"; "С ней надо снимать фильм про инопланетян"; "Она похожа на Джонни Деппа из "Мрачных теней", — обсудили фотосессию поклонники модели.

https://ria.ru/20201001/blondea-1578003173.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мода, инопланетяне, джонни депп, белла хадид, знаменитости, звезды