Самая красивая женщина в мире снялась обнаженной в образе инопланетянки
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкCупермодель Белла Хадид на красной дорожке премьеры фильма "Рокетмен" (Rocketman) в рамках 72-го Каннского международного кинофестиваля
МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Американская супермодель Белла Хадид, признанная в 2019 году самой красивой женщиной в мире, приятно удивила поклонников, снявшись топлес в образе "металлической инопланетянки" для нового выпуска модного журнала V Magazine. Фото разместили в официальном Instagram-аккаунте издания.
На снимке модель, покрытая серебристой краской, позирует обнаженной, облокотившись на бюст девушки. Смелый образ дополняют длинные стрелки синего цвета и стильная короткая стрижка.
На другом кадре Белла Хадид — в эффектном платье, расшитом кристаллами. Супермодель изгибается так, что ее фигура напоминает силуэт мистического существа.
В комментариях под этими публикациями пользователи написали, что "поражены безумной красотой" девушки.
"Это потрясающе"; "С ней надо снимать фильм про инопланетян"; "Она похожа на Джонни Деппа из "Мрачных теней", — обсудили фотосессию поклонники модели.
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