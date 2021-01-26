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Шоубиз
https://ria.ru/20210126/khadid-1594527842.html
Самая красивая женщина в мире снялась обнаженной в образе инопланетянки
Самая красивая женщина в мире снялась обнаженной в образе инопланетянки
Американская супермодель Белла Хадид, признанная в 2019 году самой красивой женщиной в мире, приятно удивила поклонников, снявшись топлес в образе... РИА Новости, 26.01.2021
2021-01-26T11:10
2021-01-26T11:10
мода
инопланетяне
джонни депп
шоубиз
белла хадид
знаменитости
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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Американская супермодель Белла Хадид, признанная в 2019 году самой красивой женщиной в мире, приятно удивила поклонников, снявшись топлес в образе "металлической инопланетянки" для нового выпуска модного журнала V Magazine. Фото разместили в официальном Instagram-аккаунте издания. На снимке модель, покрытая серебристой краской, позирует обнаженной, облокотившись на бюст девушки. Смелый образ дополняют длинные стрелки синего цвета и стильная короткая стрижка.На другом кадре Белла Хадид — в эффектном платье, расшитом кристаллами. Супермодель изгибается так, что ее фигура напоминает силуэт мистического существа. В комментариях под этими публикациями пользователи написали, что "поражены безумной красотой" девушки. "Это потрясающе"; "С ней надо снимать фильм про инопланетян"; "Она похожа на Джонни Деппа из "Мрачных теней", — обсудили фотосессию поклонники модели.
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мода, инопланетяне, джонни депп, белла хадид, знаменитости, звезды

Самая красивая женщина в мире снялась обнаженной в образе инопланетянки

11:10 26.01.2021
 
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкCупермодель Белла Хадид на красной дорожке премьеры фильма "Рокетмен" (Rocketman) в рамках 72-го Каннского международного кинофестиваля
Cупермодель Белла Хадид на красной дорожке премьеры фильма Рокетмен (Rocketman) в рамках 72-го Каннского международного кинофестиваля - РИА Новости, 1920, 26.01.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Американская супермодель Белла Хадид, признанная в 2019 году самой красивой женщиной в мире, приятно удивила поклонников, снявшись топлес в образе "металлической инопланетянки" для нового выпуска модного журнала V Magazine. Фото разместили в официальном Instagram-аккаунте издания.
На снимке модель, покрытая серебристой краской, позирует обнаженной, облокотившись на бюст девушки. Смелый образ дополняют длинные стрелки синего цвета и стильная короткая стрижка.
На другом кадре Белла Хадид — в эффектном платье, расшитом кристаллами. Супермодель изгибается так, что ее фигура напоминает силуэт мистического существа.
В комментариях под этими публикациями пользователи написали, что "поражены безумной красотой" девушки.
"Это потрясающе"; "С ней надо снимать фильм про инопланетян"; "Она похожа на Джонни Деппа из "Мрачных теней", — обсудили фотосессию поклонники модели.
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Самая красивая девушка в мире восхитила публику на модном показе в Париже
 
ШоубизмодаинопланетянеДжонни ДеппБелла ХадидЗнаменитостизвезды
 
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