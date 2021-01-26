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Врач назвал главную опасность курения кальяна
Врач назвал главную опасность курения кальяна
Глава Противоракового общества России, завотделом эпидемиологии и профилактики опухолей НМИЦ онкологии имени Блохина Давид Заридзе в беседе с НСН рассказал об... РИА Новости, 26.01.2021
2021-01-26T03:39
2021-01-26T03:39
давид заридзе
александр мясников (врач)
курение
здоровье
общество
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Названа главная опасность курения кальяна
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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Глава Противоракового общества России, завотделом эпидемиологии и профилактики опухолей НМИЦ онкологии имени Блохина Давид Заридзе в беседе с НСН рассказал об опасности курения кальяна.Кроме того, медик согласился со своим коллегой Александром Мясниковым, который ранее сказал, что один сеанс курения кальяна по объему вдыхаемого пара — это больше пачки сигарет.Заридзе добавил, что считает необходимым введение контроля за курением кальянов.Заридзе также предположил, что в кальянах могут использовать "какие-то наркотические, психоактивные вещества".
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давид заридзе, александр мясников (врач), курение, здоровье, общество

Врач назвал главную опасность курения кальяна

03:39 26.01.2021
 
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкКальян
Кальян - РИА Новости, 1920, 26.01.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Глава Противоракового общества России, завотделом эпидемиологии и профилактики опухолей НМИЦ онкологии имени Блохина Давид Заридзе в беседе с НСН рассказал об опасности курения кальяна.
"Про кальян мы знаем очень мало, и в этом его опасность. Если о вреде курения сигарет, трубки, сигар мы знаем все, знаем, что они приводят к развитию целого букета форм рака. Есть такое мнение, что курение трубки и сигар менее вредно, чем курение сигарет. Это не так. Безопасного курения табака нет", — сказал Заридзе.
Кроме того, медик согласился со своим коллегой Александром Мясниковым, который ранее сказал, что один сеанс курения кальяна по объему вдыхаемого пара — это больше пачки сигарет.
Заридзе добавил, что считает необходимым введение контроля за курением кальянов.

"Кальян, скорее всего, вреден и, скорее всего, приводит к развитию рака. Но я ученый, я должен быть конкретен. Мы не знаем даже, чем эти кальяны заправляют. <…> В этом значительная опасность этого типа курения. Его нужно контролировать так же, как мы контролируем сигареты", — заявил медик.

Заридзе также предположил, что в кальянах могут использовать "какие-то наркотические, психоактивные вещества".
Кальян - РИА Новости, 1920, 15.11.2019
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Нарколог рассказал, чем грозят организму 45 минут курения кальяна
 
Давид ЗаридзеАлександр Мясников (врач)курениеЗдоровьеОбщество
 
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