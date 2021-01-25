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Мясников рассказал о привычке опаснее курения
Мясников рассказал о привычке опаснее курения
Врач и телеведущий Александр Мясников заявил в эфире телеканала "Россия 1", что кальян вреднее сигарет. РИА Новости, 25.01.2021
2021-01-25T06:31
2021-01-25T12:48
александр мясников (врач)
россия
курение
здоровье
общество
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МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников заявил в эфире телеканала "Россия 1", что кальян вреднее сигарет.По его словам, многие заблуждаются, считая использование этого прибора безопасным способом курения.Врач уточнил, что курение кальяна может стать причиной возникновения рака легких из-за вдыхания мелкодисперсных частиц дыма.Мясников добавил, что безопасной формы курения не существует, даже трубки и сигары — фактор риска для развития рака полости рта.
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александр мясников (врач), россия, курение, здоровье, общество

Мясников рассказал о привычке опаснее курения

06:31 25.01.2021 (обновлено: 12:48 25.01.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкГлавврач ГКБ им. Жадкевича Александр Мясников
Главврач ГКБ им. Жадкевича Александр Мясников - РИА Новости, 1920, 25.01.2021
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников заявил в эфире телеканала "Россия 1", что кальян вреднее сигарет.
По его словам, многие заблуждаются, считая использование этого прибора безопасным способом курения.
"На самом деле, когда мы курим кальян, мы вдыхаем вредных веществ ровно столько, сколько если бы мы курили полторы пачки сигарет", — пояснил Мясников.
Врач уточнил, что курение кальяна может стать причиной возникновения рака легких из-за вдыхания мелкодисперсных частиц дыма.

"Мы вдыхаем микрочастицы сгорания вместе с дымом, и в легких происходит микроожог на протяжении (затяжки. — Прим. ред.), что потом может провоцировать рак легкого", — рассказал он.

Мясников добавил, что безопасной формы курения не существует, даже трубки и сигары — фактор риска для развития рака полости рта.
Официантка в защитной маске на открывшейся летней веранде ресторана Сахалин в Москве - РИА Новости, 1920, 30.10.2020
30 октября 2020, 00:22
В российских ресторанах запретили курение кальянов и вейпов
 
Александр Мясников (врач)РоссиякурениеЗдоровьеОбщество
 
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