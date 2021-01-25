https://ria.ru/20210125/kurenie-1594412320.html
Мясников рассказал о привычке опаснее курения
Мясников рассказал о привычке опаснее курения
Врач и телеведущий Александр Мясников заявил в эфире телеканала "Россия 1", что кальян вреднее сигарет. РИА Новости, 25.01.2021
2021-01-25T06:31
2021-01-25T06:31
2021-01-25T12:48
александр мясников (врач)
россия
курение
здоровье
общество
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МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников заявил в эфире телеканала "Россия 1", что кальян вреднее сигарет.По его словам, многие заблуждаются, считая использование этого прибора безопасным способом курения.Врач уточнил, что курение кальяна может стать причиной возникновения рака легких из-за вдыхания мелкодисперсных частиц дыма.Мясников добавил, что безопасной формы курения не существует, даже трубки и сигары — фактор риска для развития рака полости рта.
https://ria.ru/20201030/kurenie-1582195345.html
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александр мясников (врач), россия, курение, здоровье, общество