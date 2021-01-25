https://ria.ru/20210125/kurenie-1594412320.html

Мясников рассказал о привычке опаснее курения

Мясников рассказал о привычке опаснее курения

Врач и телеведущий Александр Мясников заявил в эфире телеканала "Россия 1", что кальян вреднее сигарет. РИА Новости, 25.01.2021

2021-01-25T06:31

2021-01-25T06:31

2021-01-25T12:48

александр мясников (врач)

россия

курение

здоровье

общество

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МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников заявил в эфире телеканала "Россия 1", что кальян вреднее сигарет.По его словам, многие заблуждаются, считая использование этого прибора безопасным способом курения.Врач уточнил, что курение кальяна может стать причиной возникновения рака легких из-за вдыхания мелкодисперсных частиц дыма.Мясников добавил, что безопасной формы курения не существует, даже трубки и сигары — фактор риска для развития рака полости рта.

https://ria.ru/20201030/kurenie-1582195345.html

россия

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2021

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александр мясников (врач), россия, курение, здоровье, общество