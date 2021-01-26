https://ria.ru/20210126/iran-1594638816.html

Иран назвал условие возвращения к выполнению ядерной сделки

Иран назвал условие возвращения к выполнению ядерной сделки

Если США снимут санкции с Ирана, Тегеран вернётся к выполнению СВПД и доппротокола с МАГАТЭ, заявил министр иностранных дел ИРИ Мохаммад Джавад Зариф. РИА Новости, 26.01.2021

2021-01-26T14:46

2021-01-26T14:46

2021-01-26T17:14

совместный всеобъемлющий план действий (свпд)

мид ирана

магатэ

тегеран (город)

иран

сша

в мире

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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Если США снимут санкции с Ирана, Тегеран вернётся к выполнению СВПД и доппротокола с МАГАТЭ, заявил министр иностранных дел ИРИ Мохаммад Джавад Зариф."С 21 по 23 февраля мы должны будем остановить выполнение дополнительного протокола (МАГАТЭ), мы просто обязаны это сделать, если к этому времени не будет предпринято нужных шагов для восстановления нашего экономического сотрудничества в соответствующем русле. Если американцы положат конец своим санкциям и перестанут вмешиваться в экономическое сотрудничество Ирана и мира, и мы (иранцы) увидим результат этого, то Иран вернется к выполнению своих обязательств (по СВПД)", - сказал Зариф после переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.Тегеран слышал пока только заявления о намерении США вернуться в Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной программе, будет судить по конкретным действиям, продолжил Мохаммад Джавад Зариф."То, что мы слышали от новой администрации (США), это, в основном, на словах и на изложении позиции. Мы будем отвечать на действия. И мы сказали: "Когда американцы отменят односторонние нелегитимные санкции, которые противоречат резолюции (СБ ООН) 2231, и те страны, которые наказывали своими экстерриториальными рестрикциями, от этого откажутся, тогда мы ответим", - сказал Зариф по итогам переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым.В 2015 году "шестерка" (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Иран объявили о достижении Совместного всеобъемлющего плана действий. Соглашение предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против Тегерана.Иран в 2019 году заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах, уровне обогащения урана.Кроме того, в начале декабря был утвержден закон "Стратегическая мера по отмене санкций", который обязывает правительство приостановить расширенные проверки МАГАТЭ ядерной деятельности, существенно нарастить уровень обогащения урана, а также задействовать в процессе обогащения центрифуги вне положений ядерной сделки.Как сообщил ранее глава комитета национальной безопасности и внешней политики парламента Моджтаба Зульнури, Иран ограничит сотрудничество с МАГАТЭ до уровня вопросов нераспространения ядерного оружия, высылать инспекторов организации не собирается. По его словам, если европейские страны к 21 февраля не решат вопрос с санкциями против банковского и финансового сектора и не поспособствуют нормализации экспорта иранской нефти, то Иран ограничит доступ МАГАТЭ к ядерным объектам.

https://ria.ru/20210126/svpd-1594634168.html

https://ria.ru/20200714/1574265977.html

тегеран (город)

иран

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

совместный всеобъемлющий план действий (свпд), мид ирана, магатэ, тегеран (город), иран, сша, в мире