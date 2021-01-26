https://ria.ru/20210126/irak-1594533263.html

Террор вернулся на Ближний Восток. Чем ответит западная коалиция

Террор вернулся на Ближний Восток. Чем ответит западная коалиция

В Ираке, где американцы три года назад провозгласили победу над "Исламским государством"*, снова неспокойно. За последние две недели радикалы совершили серию... РИА Новости, 26.01.2021

2021-01-26T08:00

2021-01-26T08:00

2021-01-26T08:12

война в сирии

аль-хашд аш-шааби

али систани

эль-кунейтра (мухафаза)

корпус стражей исламской революции

барак обама

джо байден

багдад (город)

тегеран (город)

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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости, Галия Ибрагимова. В Ираке, где американцы три года назад провозгласили победу над "Исламским государством"*, снова неспокойно. За последние две недели радикалы совершили серию терактов. Самый резонансный — взрыв в торговом центре в Багдаде и нападение на шиитских ополченцев. Вылазки боевиков участились и в Сирии. Почему международная коалиция во главе с США так и не разгромила терроризм на Ближнем Востоке, разбиралось РИА Новости. Победа за победойПобеду над ИГ* в Ираке и Сирии американцы объявили еще три года назад. Дональд Трамп хвалился, что, в отличие от Барака Обамы, практически покончил с проблемой в регионе. Оставалось зачистить отдаленные участки, провести выборы и зажить по канонам демократии. Но все оказалось сложнее. Сторонники ИГ* совершали теракты, хотя формально больше не контролировали территории. В 2019-м игиловцы напомнили о себе — напали на иракские провинции Анбар, Салах-эд-Дин, Дияла и Ниневия. Теракты прогремели и на северо-востоке Сирии, подконтрольном американским военным. В прошлом году исламисты атаковали трассу в Дейр-эз-Зоре. Взрывы прогремели недалеко от нефтегазовых объектов, погибли люди. США объяснили, что борьба с терроризмом в этой провинции — прерогатива курдов. Американцы же отвечают там за безопасность трубопроводов. В предвыборной риторике Трамп приписывал себе победу над ИГ*. При этом обещал сократить до минимума контингент на Ближнем Востоке. Если Дамаск все время упрекал американцев в незаконном пребывании, то в Багдаде к ним относились лояльнее — Вашингтон все еще консультирует иракские вооруженные силы. Более того, в Киркуке действует база США. Прошлой зимой ситуация вокруг нее едва не привела к войне. Жители Ирака потребовали вывода американских военных и устроили возле базы акции протеста. Трамп обвинил в подстрекательстве соседний Иран и непосредственно главу Корпуса стражей Исламской революции — элитного подразделения иранской армии — генерала Касема Сулеймани. Во время одного из визитов в Багдад именитого военного убили по приказу президента США. Тегеран пообещал отомстить. Иракцы потребовали немедленного закрытия американской базы. Эскалацию едва сдержали. За неделю до окончания президентского срока Трамп сократил американский контингент до двух с половиной тысяч человек. Теперь тревогу забил Багдад — не так просто бороться с террористами. Иракская головоломкаНо не только американцы помогали властям Ирака противостоять ИГ*. Значимую помощь оказывают Силы народной мобилизации ("Аль-Хашд аш-Шааби", араб.) — шиитские, езидские и христианские негосударственные военные группировки. Крупнейшая — шиитская "Катаиб Хезболла". Впрочем, их лидеры заявляли, что борются не только с игиловцами, но и с Международной коалицией во главе с США. Пентагон обвинял шиитские подразделения в связях с Ираном. При этом признавал: не все иракские шииты ориентированы на Тегеран. Большинство на стороне Багдада и лояльны иракскому духовному лидеру шиитов Али Систани. Не устраивало американцев и то, что Силы народного ополчения поддерживают официальный Дамаск и помогают Асаду уничтожать ИГ*. "Катаиб Хезболла", в свою очередь, критиковала США за то, что те мешают бороться с ИГ*. В начале января американцев заподозрили в воздушных атаках на иракских шиитов в провинции Бабиль. Но позже выяснили, что нападения совершили игиловцы. Террористы вывели из строя линии электропередачи, обесточив север Ирака. На прошлой неделе боевики ИГ* совершили двойной теракт в Багдаде: смертник взорвал себя в многолюдном торговом центре "Баб-эш-Шарки" возле главной городской площади, погибли более 30 человек. Параллельно радикалы атаковали КПП в сирийском городе Эль-Кунейтра, а еще раньше обстреляли рейсовые автобусы в провинции Хама. Самым резонансным стало нападение игиловцев на подразделение Сил народного ополчения. Террористы устроили засаду в провинции Салах-эд-Дин на севере Ирака. Погибли 11 шиитских военных, включая командира. Премьер-министру Ирака Мустафе Каземи пришлось объясняться. До серии терактов он отправил в отставку несколько высокопоставленных силовиков, ответственных за борьбу с терроризмом. Новые атаки он связал с попытками исламистов сорвать подготовку к парламентским выборам. "Мы не допустим новых терактов. Проблемы с безопасностью решим оперативно", — пообещал Каземи. На следующий день иракские военные начали контртеррористическую операцию "Месть мучеников". В шиитских подразделениях поговаривают, что теракты — месть самому Каземи. Игиловцы якобы никогда не смирятся, что Ираком управляет человек, много лет проживший в США и Великобритании. Кроме того, он руководил Национальной разведывательной службой Ирака. Исламисты видят здесь связь с западными спецслужбами. Раскол элит"Можно говорить о победе над ИГ* как территориальным образованием. Действительно, земли Ирака и Сирии сейчас в основном под контролем властей. Но до победы над идеологией радикального исламизма и терроризма пока далеко. Игиловцы действуют подпольно. Это серьезно дестабилизирует обстановку, и последние теракты — тому доказательство", — объясняет координатор ближневосточных проектов РСМД Руслан Мамедов. По мнению политолога, внутренняя ситуация в Ираке усугубляет обстановку. "Долгое время в стране не было правительства. Каземи стал премьером в результате соглашения элит, но по-прежнему многие иракские политики против него. Ситуация в экономике плачевная, с поставками нефти — проблемы. Говорить об авторитете правительства не приходится". Основные оппоненты Каземи — шиитские ополченцы, симпатизирующие Ирану. Их всегда считали главными борцами с ИГ*. Но эксперт обращает внимание: после убийства главы КСИР ситуация изменилась. "Ирак всегда был заложником американо-иранских противоречий. А убийство Сулеймани совсем обострило ситуацию. Иракские шииты на границах, откуда террористы и совершали вылазки, отказались обеспечивать безопасность. Поэтому терактов стало больше", — рассуждает Мамедов. Если Джо Байден найдет общий язык с Ираном, ситуация улучшится, полагает он. Симпатизирующие Тегерану шиитские группировки снова займутся безопасностью на рубежах. Ужесточение американо-иранской риторики, наоборот, приведет к хаосу в Ираке и сопредельных государствах. Консультации, да и толькоСпециалист по Ближнему Востоку Алексей Хлебников напоминает: Байден считал преждевременным провозглашение победы над ИГ*. Не исключено, что новая администрация Белого дома активизирует работу Международной коалиции. "Позиционное фронтовое противостояние с исламистами завершилось в 2018-м. Сейчас в пустыне действуют разрозненные группировки, применяя тактику партизанской борьбы. Теракты — ее часть. Идеология ИГ* никуда не делась и еще даст о себе знать", — уверен Хлебников. Он считает, что американцы не пойдут на увеличение контингента в Сирии и Ираке — эти страны могут рассчитывать в основном на консультативную помощь Запада. Эксперт подчеркивает: без вовлечения местного населения в борьбу с террористами, улучшения экономической ситуации и консолидации элит рано говорить об окончательном разгроме исламских радикалов. *Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20201130/iran-1586686491.html

эль-кунейтра (мухафаза)

багдад (город)

тегеран (город)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Иранские ракеты поразили позиции боевиков ИГ* в Сирии. Съемка очевидца Ракетный удар по позициям ИГ* в Сирии был совершен в ответ на нападение боевиков на иранский парламент в Тегеране, когда четверо человек в женской одежде атаковали здание и совершили самоподрыв. 2021-01-26T08:00 true PT0M22S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

аль-хашд аш-шааби, али систани, эль-кунейтра (мухафаза), корпус стражей исламской революции, барак обама, джо байден, багдад (город), тегеран (город), хезболла, в мире