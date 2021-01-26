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https://ria.ru/20210126/inspektor-1594629383.html
В Волгограде объяснили, зачем инспектор переставлял Lexus на месте ДТП
В Волгограде объяснили, зачем инспектор переставлял Lexus на месте ДТП
Полиция опровергла информацию о том, что инспектор ДПС в Волгограде после столкновения Lexus с троллейбусом переставляет иномарку якобы для того, чтобы ее... РИА Новости, 26.01.2021
2021-01-26T13:55
2021-01-26T13:55
гумвд
lexus
волгоград
происшествия
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ВОЛГОГРАД, 26 янв – РИА Новости. Полиция опровергла информацию о том, что инспектор ДПС в Волгограде после столкновения Lexus с троллейбусом переставляет иномарку якобы для того, чтобы ее владелица избежала наказания, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного ГУМВД РФ.Ранее в соцсетях появилось видео, на котором женщина-водитель Lexus возвращается на место ДТП с троллейбусом в Волгограде, затем выходит из машины, на ее место садится сотрудник ДПС и ставит автомобиль рядом с троллейбусом. Автор видео посчитал, что инспектор поставил Lexus так, чтобы виновным стал водитель троллейбуса.Как сообщили РИА Новости в полиции, ДТП произошло в понедельник: троллейбус столкнулся с Lexus. Наряд ДПС прибыл на место происшествия, составил схему ДТП, опросил водителей, все расписались, после чего женщина посчитала, что может уехать. По словам собеседника, она не знала, что нужно еще произвести фото- и видеосъемку на месте аварии. Как только она тронулась, инспекторы ей тут же позвонили и сообщили, что оформление документов не завершено.
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гумвд, lexus, волгоград, происшествия

В Волгограде объяснили, зачем инспектор переставлял Lexus на месте ДТП

13:55 26.01.2021
 
© РИА Новости / Рамиль СитдиковИнспектор дорожно-патрульной службы
Инспектор дорожно-патрульной службы - РИА Новости, 1920, 26.01.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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ВОЛГОГРАД, 26 янв – РИА Новости. Полиция опровергла информацию о том, что инспектор ДПС в Волгограде после столкновения Lexus с троллейбусом переставляет иномарку якобы для того, чтобы ее владелица избежала наказания, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного ГУМВД РФ.
Ранее в соцсетях появилось видео, на котором женщина-водитель Lexus возвращается на место ДТП с троллейбусом в Волгограде, затем выходит из машины, на ее место садится сотрудник ДПС и ставит автомобиль рядом с троллейбусом. Автор видео посчитал, что инспектор поставил Lexus так, чтобы виновным стал водитель троллейбуса.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 26.01.2021
Вчера, 12:33
Пьяный воронежский водитель воткнул отвертку в глаз сотруднику ДПС
Как сообщили РИА Новости в полиции, ДТП произошло в понедельник: троллейбус столкнулся с Lexus. Наряд ДПС прибыл на место происшествия, составил схему ДТП, опросил водителей, все расписались, после чего женщина посчитала, что может уехать. По словам собеседника, она не знала, что нужно еще произвести фото- и видеосъемку на месте аварии. Как только она тронулась, инспекторы ей тут же позвонили и сообщили, что оформление документов не завершено.
"Она приехала взволнованная, сказала, что в таком состоянии не может поставить машину так, как она нарисована на схеме. Инспекторы вошли в ее положение и помогли ей поставить машину так, как она была зафиксирована на схеме с места ДТП. Во вчерашнем ДТП виноват водитель троллейбуса", - добавили в полицейском главке.
 
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