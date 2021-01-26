https://ria.ru/20210126/inspektor-1594629383.html

В Волгограде объяснили, зачем инспектор переставлял Lexus на месте ДТП

В Волгограде объяснили, зачем инспектор переставлял Lexus на месте ДТП

Полиция опровергла информацию о том, что инспектор ДПС в Волгограде после столкновения Lexus с троллейбусом переставляет иномарку якобы для того, чтобы ее... РИА Новости, 26.01.2021

2021-01-26T13:55

2021-01-26T13:55

2021-01-26T13:55

гумвд

lexus

волгоград

происшествия

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ВОЛГОГРАД, 26 янв – РИА Новости. Полиция опровергла информацию о том, что инспектор ДПС в Волгограде после столкновения Lexus с троллейбусом переставляет иномарку якобы для того, чтобы ее владелица избежала наказания, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного ГУМВД РФ.Ранее в соцсетях появилось видео, на котором женщина-водитель Lexus возвращается на место ДТП с троллейбусом в Волгограде, затем выходит из машины, на ее место садится сотрудник ДПС и ставит автомобиль рядом с троллейбусом. Автор видео посчитал, что инспектор поставил Lexus так, чтобы виновным стал водитель троллейбуса.Как сообщили РИА Новости в полиции, ДТП произошло в понедельник: троллейбус столкнулся с Lexus. Наряд ДПС прибыл на место происшествия, составил схему ДТП, опросил водителей, все расписались, после чего женщина посчитала, что может уехать. По словам собеседника, она не знала, что нужно еще произвести фото- и видеосъемку на месте аварии. Как только она тронулась, инспекторы ей тут же позвонили и сообщили, что оформление документов не завершено.

https://ria.ru/20210126/inspektor-1594612469.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

гумвд, lexus, волгоград, происшествия