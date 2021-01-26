https://ria.ru/20210126/impichment-1594567758.html

Демократы внесли в сенат резолюцию об импичменте Трампу

Демократы внесли в сенат резолюцию об импичменте Трампу

Демократы внесли в сенат США резолюцию об импичменте бывшему президенту Дональду Трампу. РИА Новости, 26.01.2021

2021-01-26T03:18

2021-01-26T03:18

2021-01-26T06:25

захват капитолия в вашингтоне

вашингтон

капитолий

дональд трамп

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 26 янв — РИА Новости. Демократы внесли в сенат США резолюцию об импичменте бывшему президенту Дональду Трампу.Их документ основан на статье "подстрекательство к мятежу".Сам процесс начнется с 8 февраля и будет проходить в формате судебного разбирательства. В результате его выносят приговор. Стороны могут вызывать свидетелей и предъявлять документы. Для успеха демократам необходимо получить две трети голосов сенаторов.Палата представителей конгресса США 13 января вынесла Трампу импичмент по обвинению в подстрекательстве к беспорядкам 232 голосами за и 197 против. Он стал первым президентом в истории страны, которому палата вынесла импичмент дважды.Для победы в сенате демократам необходимо перетянуть на свою сторону 17 республиканцев, однако пока о возможной поддержке этого заявили не более шести из них. В случае импичмента Трамп может лишиться возможности занимать государственные должности в будущем и участвовать в выборах.

https://ria.ru/20210125/tramp-1594549172.html

вашингтон

сша

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вашингтон, капитолий, дональд трамп, сша, в мире