https://ria.ru/20210126/immunitet-1594703728.html

Названа необычная особенность иммунитета у переболевших COVID-19

Названа необычная особенность иммунитета у переболевших COVID-19

Директор Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера академик РАН Арег Тотолян в беседе с газетой "Известия" рассказал о формировании... РИА Новости, 26.01.2021

2021-01-26T20:57

2021-01-26T20:57

2021-01-26T22:08

распространение коронавируса

арег тотолян

здоровье - общество

общество

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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Директор Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера академик РАН Арег Тотолян в беседе с газетой "Известия" рассказал о формировании иммунного ответа после заражения коронавирусом.По его словам, в первые месяц-два после перенесенного COVID-19 у пациентов наблюдается снижение иммунитета. К такому заключению врач пришел после наблюдений за больными, которые находятся в процессе выздоровления и у них уже нет явных признаков заболевания. Он также добавил, что подобная "иммунная депрессия" носит обратимый характер. Тотолян пообещал, что опубликует более подробный анализ "биомаркеров иммунологической недостаточности" у перенесших COVID-19 в будущем научном исследовании. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20210126/vaktsina-1594568048.html

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арег тотолян, здоровье - общество, общество