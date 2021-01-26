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Названа необычная особенность иммунитета у переболевших COVID-19
Названа необычная особенность иммунитета у переболевших COVID-19
Директор Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера академик РАН Арег Тотолян в беседе с газетой "Известия" рассказал о формировании... РИА Новости, 26.01.2021
2021-01-26T20:57
2021-01-26T22:08
распространение коронавируса
арег тотолян
здоровье - общество
общество
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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Директор Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера академик РАН Арег Тотолян в беседе с газетой "Известия" рассказал о формировании иммунного ответа после заражения коронавирусом.По его словам, в первые месяц-два после перенесенного COVID-19 у пациентов наблюдается снижение иммунитета. К такому заключению врач пришел после наблюдений за больными, которые находятся в процессе выздоровления и у них уже нет явных признаков заболевания. Он также добавил, что подобная "иммунная депрессия" носит обратимый характер. Тотолян пообещал, что опубликует более подробный анализ "биомаркеров иммунологической недостаточности" у перенесших COVID-19 в будущем научном исследовании. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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арег тотолян, здоровье - общество, общество

Названа необычная особенность иммунитета у переболевших COVID-19

20:57 26.01.2021 (обновлено: 22:08 26.01.2021)
 
© РИА Новости / Евгений Козырев / Перейти в фотобанкИсследование COVID-19
Исследование COVID-19 - РИА Новости, 1920, 26.01.2021
© РИА Новости / Евгений Козырев
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Исследование COVID-19
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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Директор Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера академик РАН Арег Тотолян в беседе с газетой "Известия" рассказал о формировании иммунного ответа после заражения коронавирусом.
По его словам, в первые месяц-два после перенесенного COVID-19 у пациентов наблюдается снижение иммунитета. К такому заключению врач пришел после наблюдений за больными, которые находятся в процессе выздоровления и у них уже нет явных признаков заболевания.
"Люди страдают от повышенной утомляемости, сонливости, человек хуже справляется с нагрузками, страдают когнитивные функции", — сказал Тотолян.
Он также добавил, что подобная "иммунная депрессия" носит обратимый характер. Тотолян пообещал, что опубликует более подробный анализ "биомаркеров иммунологической недостаточности" у перенесших COVID-19 в будущем научном исследовании.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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