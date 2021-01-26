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Стали известны имена ведущих юбилейного сезона шоу "Орел и решка"

Стали известны имена ведущих юбилейного сезона шоу "Орел и решка"

На официальной странице телеканала "Пятница" в Instagram объявили имена новых ведущих юбилейного сезона тревел-шоу "Орел и решка". РИА Новости, 26.01.2021

2021-01-26T16:00

2021-01-26T16:00

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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. На официальной странице телеканала "Пятница" в Instagram объявили имена новых ведущих юбилейного сезона тревел-шоу "Орел и решка". Премьера сезона состоится 15 февраля.В комментариях пользователи написали, что с нетерпением ждут выхода новых выпусков. "Вот это будет бомба", "Это же прямо сказка какая-то", "Вот это подарок", — написали они.За десять лет существования "Орла и решки", где один ведущий проводит уикенд с золотой банковской картой и ни в чем себе не отказывает, а другой — выживает на 100 долларов, шоу вели Жанна Бадоева, Андрей Бедняков, Регина Тодоренко, Леся Никитюк, Настя Ивлеева и другие.

https://ria.ru/20200731/1575238008.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

шоу-бизнес, что посмотреть , александр гудков, регина тодоренко, анастасия ивлеева, знаменитости, звезды, пятница! (телеканал), иван дорн , новости культуры