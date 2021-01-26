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Стали известны имена ведущих юбилейного сезона шоу "Орел и решка"
Стали известны имена ведущих юбилейного сезона шоу "Орел и решка"
На официальной странице телеканала "Пятница" в Instagram объявили имена новых ведущих юбилейного сезона тревел-шоу "Орел и решка". РИА Новости, 26.01.2021
2021-01-26T16:00
2021-01-26T16:00
2021-01-26T17:40
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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. На официальной странице телеканала "Пятница" в Instagram объявили имена новых ведущих юбилейного сезона тревел-шоу "Орел и решка". Премьера сезона состоится 15 февраля.В комментариях пользователи написали, что с нетерпением ждут выхода новых выпусков. "Вот это будет бомба", "Это же прямо сказка какая-то", "Вот это подарок", — написали они.За десять лет существования "Орла и решки", где один ведущий проводит уикенд с золотой банковской картой и ни в чем себе не отказывает, а другой — выживает на 100 долларов, шоу вели Жанна Бадоева, Андрей Бедняков, Регина Тодоренко, Леся Никитюк, Настя Ивлеева и другие.
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шоу-бизнес, что посмотреть , александр гудков, регина тодоренко, анастасия ивлеева, знаменитости, звезды, пятница! (телеканал), иван дорн , новости культуры
МОСКВА, 26 янв — РИА Новости.
На официальной странице телеканала "Пятница" в Instagram объявили
имена новых ведущих юбилейного сезона тревел-шоу "Орел и решка".
"Это не сон! Саша Гудков и Иван Дорн — новые ведущие "Орла и решки". В этом году шоу исполняется десять лет", — говорится в тексте публикации.
Премьера сезона состоится 15 февраля.
В комментариях пользователи написали, что с нетерпением ждут выхода новых выпусков. "Вот это будет бомба", "Это же прямо сказка какая-то", "Вот это подарок", — написали они.
За десять лет существования "Орла и решки", где один ведущий проводит уикенд с золотой банковской картой и ни в чем себе не отказывает, а другой — выживает на 100 долларов, шоу вели Жанна Бадоева, Андрей Бедняков, Регина Тодоренко, Леся Никитюк, Настя Ивлеева и другие.