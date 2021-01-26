В России хотят усилить ответственность за фейки с полицейской формой
© Фото : Официальный сайт Александра ХинштейнаЗаместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по безопасности и противодействию коррупции Александр Хинштейн
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн предложил усилить ответственность за фейковые заявления или действия с использованием полицейской формы, сообщается в Telegram-канале комитета.
Комитет сообщил о новых типах фейков, выявленных в ходе мониторинга после несогласованных митингов 23 января: люди, не имеющие никакого отношения к службе в правоохранительных органах, изображают из себя действующих сотрудников полиции и Росгвардии, демонстративно срывают погоны в знак протеста.
"Хинштейн предложил усилить ответственность, если такое ношение сопровождается фейковыми заявлениями или действиями", - говорится в сообщении.
Отмечается, что данный тип фейков не носил массовый характер, но, учитывая большую социальную угрозу, вызвал особое внимание и со стороны Роскомнадзора.
"Комитет намерен обсудить участившиеся случаи, когда блогеры выдают себя за силовиков, демонстративно срывая погоны или заявляя об уходе со службы в знак протеста. Максимальное наказание за такое правонарушение (ст. 17.12 КоАП: незаконное ношение форменной одежды) составляет 1,5 тыс. рублей с конфискацией самой формы", - сказал Хинштейн.
Несогласованные протестные акции прошли в субботу в разных городах России. Выходить на них людей призывали сторонники Алексея Навального. МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций. Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в интернете призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к акции призывают "определенные провокаторы", действия которых "нам хорошо понятны".