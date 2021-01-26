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В России хотят усилить ответственность за фейки с полицейской формой
В России хотят усилить ответственность за фейки с полицейской формой
Глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн предложил усилить ответственность за фейковые заявления или действия с использованием полицейской... РИА Новости, 26.01.2021
2021-01-26T10:25
2021-01-26T10:25
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
алексей навальный
госдума рф
генеральная прокуратура рф
александр хинштейн
политика
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн предложил усилить ответственность за фейковые заявления или действия с использованием полицейской формы, сообщается в Telegram-канале комитета.Комитет сообщил о новых типах фейков, выявленных в ходе мониторинга после несогласованных митингов 23 января: люди, не имеющие никакого отношения к службе в правоохранительных органах, изображают из себя действующих сотрудников полиции и Росгвардии, демонстративно срывают погоны в знак протеста.Отмечается, что данный тип фейков не носил массовый характер, но, учитывая большую социальную угрозу, вызвал особое внимание и со стороны Роскомнадзора.Несогласованные протестные акции прошли в субботу в разных городах России. Выходить на них людей призывали сторонники Алексея Навального. МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций. Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в интернете призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к акции призывают "определенные провокаторы", действия которых "нам хорошо понятны".
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федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), алексей навальный, госдума рф, генеральная прокуратура рф, александр хинштейн, политика

В России хотят усилить ответственность за фейки с полицейской формой

10:25 26.01.2021
 
© Фото : Официальный сайт Александра ХинштейнаЗаместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по безопасности и противодействию коррупции Александр Хинштейн
Заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по безопасности и противодействию коррупции Александр Хинштейн - РИА Новости, 1920, 26.01.2021
© Фото : Официальный сайт Александра Хинштейна
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн предложил усилить ответственность за фейковые заявления или действия с использованием полицейской формы, сообщается в Telegram-канале комитета.
Комитет сообщил о новых типах фейков, выявленных в ходе мониторинга после несогласованных митингов 23 января: люди, не имеющие никакого отношения к службе в правоохранительных органах, изображают из себя действующих сотрудников полиции и Росгвардии, демонстративно срывают погоны в знак протеста.
"Хинштейн предложил усилить ответственность, если такое ношение сопровождается фейковыми заявлениями или действиями", - говорится в сообщении.
Отмечается, что данный тип фейков не носил массовый характер, но, учитывая большую социальную угрозу, вызвал особое внимание и со стороны Роскомнадзора.
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"Комитет намерен обсудить участившиеся случаи, когда блогеры выдают себя за силовиков, демонстративно срывая погоны или заявляя об уходе со службы в знак протеста. Максимальное наказание за такое правонарушение (ст. 17.12 КоАП: незаконное ношение форменной одежды) составляет 1,5 тыс. рублей с конфискацией самой формы", - сказал Хинштейн.
Несогласованные протестные акции прошли в субботу в разных городах России. Выходить на них людей призывали сторонники Алексея Навального. МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций. Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в интернете призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к акции призывают "определенные провокаторы", действия которых "нам хорошо понятны".
 
Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Алексей НавальныйГосдума РФГенеральная прокуратура РФАлександр ХинштейнПолитика
 
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