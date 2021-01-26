https://ria.ru/20210126/feyk-1594587108.html

В России хотят усилить ответственность за фейки с полицейской формой

В России хотят усилить ответственность за фейки с полицейской формой

Глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн предложил усилить ответственность за фейковые заявления или действия с использованием полицейской... РИА Новости, 26.01.2021

2021-01-26T10:25

2021-01-26T10:25

2021-01-26T10:25

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

алексей навальный

госдума рф

генеральная прокуратура рф

александр хинштейн

политика

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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн предложил усилить ответственность за фейковые заявления или действия с использованием полицейской формы, сообщается в Telegram-канале комитета.Комитет сообщил о новых типах фейков, выявленных в ходе мониторинга после несогласованных митингов 23 января: люди, не имеющие никакого отношения к службе в правоохранительных органах, изображают из себя действующих сотрудников полиции и Росгвардии, демонстративно срывают погоны в знак протеста.Отмечается, что данный тип фейков не носил массовый характер, но, учитывая большую социальную угрозу, вызвал особое внимание и со стороны Роскомнадзора.Несогласованные протестные акции прошли в субботу в разных городах России. Выходить на них людей призывали сторонники Алексея Навального. МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций. Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в интернете призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к акции призывают "определенные провокаторы", действия которых "нам хорошо понятны".

https://ria.ru/20210125/myasnikov-1594553030.html

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федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), алексей навальный, госдума рф, генеральная прокуратура рф, александр хинштейн, политика