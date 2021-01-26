https://ria.ru/20210126/dvorets-1594617749.html

У Пескова нет данных о посещении Путиным "дворца" в Геленджике

У Пескова нет данных о посещении Путиным "дворца" в Геленджике

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не располагает данными, чтобы Владимир Путин посещал "дворец" в Геленджике. РИА Новости, 26.01.2021

2021-01-26T12:54

2021-01-26T12:54

2021-01-26T14:25

алексей навальный

дмитрий песков

владимир путин

геленджик

общество

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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не располагает данными, чтобы Владимир Путин посещал "дворец" в Геленджике.Ранее заявил, что не смотрел фильм Алексея Навального про "дворец" в Геленджике, так как у него нет времени, но пролистал видеоподборки, которые ему принесли помощники. Он отметил, что ничего из собственности из "расследования" Навального не принадлежит и не принадлежало ни ему, ни его родственникам."Товарищи, мир гораздо более многообразен, чем частный дворец", - добавил он.Отвечая на реплику о том, что и дворцов в России больше одного, Песков заметил: "Конечно, и все они, как правило частные".

https://ria.ru/20210126/dvorets-1594615845.html

геленджик

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"Скучно, девочки": Путин о ролике про дворец Владимир Путин провел онлайн встречу со студентами и ответил на вопрос о фильме про дворец 2021-01-26T12:54 true PT1M51S

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алексей навальный, дмитрий песков, владимир путин, геленджик, общество