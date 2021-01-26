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У Пескова нет данных о посещении Путиным "дворца" в Геленджике
У Пескова нет данных о посещении Путиным "дворца" в Геленджике
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не располагает данными, чтобы Владимир Путин посещал "дворец" в Геленджике. РИА Новости, 26.01.2021
2021-01-26T12:54
2021-01-26T14:25
алексей навальный
дмитрий песков
владимир путин
геленджик
общество
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не располагает данными, чтобы Владимир Путин посещал "дворец" в Геленджике.Ранее заявил, что не смотрел фильм Алексея Навального про "дворец" в Геленджике, так как у него нет времени, но пролистал видеоподборки, которые ему принесли помощники. Он отметил, что ничего из собственности из "расследования" Навального не принадлежит и не принадлежало ни ему, ни его родственникам."Товарищи, мир гораздо более многообразен, чем частный дворец", - добавил он.Отвечая на реплику о том, что и дворцов в России больше одного, Песков заметил: "Конечно, и все они, как правило частные".
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"Скучно, девочки": Путин о ролике про дворец
Владимир Путин провел онлайн встречу со студентами и ответил на вопрос о фильме про дворец
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алексей навальный, дмитрий песков, владимир путин, геленджик, общество

У Пескова нет данных о посещении Путиным "дворца" в Геленджике

12:54 26.01.2021 (обновлено: 14:25 26.01.2021)
 
© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на большой ежегодной пресс-конференции президента РФ Владимира Путина
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на большой ежегодной пресс-конференции президента РФ Владимира Путина - РИА Новости, 1920, 26.01.2021
© РИА Новости / Александр Вильф
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не располагает данными, чтобы Владимир Путин посещал "дворец" в Геленджике.
Ранее заявил, что не смотрел фильм Алексея Навального про "дворец" в Геленджике, так как у него нет времени, но пролистал видеоподборки, которые ему принесли помощники. Он отметил, что ничего из собственности из "расследования" Навального не принадлежит и не принадлежало ни ему, ни его родственникам.
Скучно, девочки: Путин о ролике про дворец - РИА Новости, 1920, 26.01.2021
Вчера, 12:48
В Кремле рассказали, кто может быть владельцем "дворца" в Геленджике
"Нет, я не располагаю какой-либо информацией, что он когда-то мог посещать этот дворец", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, посещал ли Путин "дворец" в Геленджике и сколько раз.
"Товарищи, мир гораздо более многообразен, чем частный дворец", - добавил он.
Отвечая на реплику о том, что и дворцов в России больше одного, Песков заметил: "Конечно, и все они, как правило частные".
 
Алексей НавальныйДмитрий ПесковВладимир ПутинГеленджикОбщество
 
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