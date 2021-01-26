https://ria.ru/20210126/dvorets-1594617602.html

Кремль назвал предпринимателей владельцами "дворца" в Геленджике

Кремль назвал предпринимателей владельцами "дворца" в Геленджике

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что "дворцом" в Геленджике прямо или опосредованно владеют один или несколько предпринимателей. РИА Новости, 26.01.2021

2021-01-26T12:54

2021-01-26T12:54

2021-01-26T15:30

алексей навальный

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

дмитрий песков

владимир путин

геленджик

общество

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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что "дворцом" в Геленджике прямо или опосредованно владеют один или несколько предпринимателей.Ранее Владимир Путин заявил, что не смотрел фильм Алексея Навального про "дворец" в Геленджике, так как у него нет времени, но пролистал видеоподборки, которые ему принесли помощники. Он отметил, что ничего из собственности из "расследования" Навального не принадлежит и не принадлежало ни ему, ни его родственникам."Согласитесь, что, наверное, Кремль не имеет никакого права разглашать имена этих владельцев. И мы не собираемся этого делать, это просто был бы некорректно", - ответил Песков на вопрос журналистов о том, кому принадлежит этот объект.Пресс-секретарь президента также опроверг ремарку представителей СМИ о том, что в расследовании Навального якобы не утверждается, что президент или его родственники являются собственниками объекта юридически: "Не соглашусь с вами, в этом расследовании утверждается, что это "дворец Путина" и что он строился для Путина"."И Путин однозначно ответил на этот вопрос. Мало того, он сказал, что ни он, ни его родственники не имеют и не имели никакого отношения, тем более отношения собственности к этому объекту", - напомнил Песков.Комментируя конкретные обращения от журналистов о том, что над объектом находится зона, в пределах которой нельзя летать, пресс-секретарь президента отметил, что "этих журналистов переадресовали в ФСО"."Они же говорят: "Почему охраняется ФСО?". Вот, мы переадресовали в ФСО. И почему там нельзя летать, почему бесполетная зона, мы это переадресовали в ФСБ. <...> Это именно те ведомства, которые и должны отвечать на эти вопросы, потому что это вопросы, которые в их компетенции", - уточнил Песков.

https://ria.ru/20210124/dvorets-1594362389.html

https://ria.ru/20210125/putin-1594485460.html

геленджик

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алексей навальный, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), дмитрий песков, владимир путин, геленджик, общество