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В Кремле рассказали, кто может быть владельцем "дворца" в Геленджике
В Кремле рассказали, кто может быть владельцем "дворца" в Геленджике
Владельцем "дворца" в Геленджике является один или несколько предпринимателей, сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 26.01.2021
2021-01-26T12:48
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алексей навальный
дмитрий песков
владимир путин
геленджик
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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Владельцем "дворца" в Геленджике является один или несколько предпринимателей, сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Накануне Владимир Путин, отвечая на вопросы во время встречи со студентами, заявил, что не смотрел фильм Алексея Навального про "дворец" в Геленджике, так как у него нет времени, но пролистал видеоподборки, которые ему подготовили помощники. Он отметил, что ничего из собственности из "расследования" Навального не принадлежит и не принадлежало ни ему, ни его родственникам.При этом спикер Кремля заявил, что имена владельцев разглашать не будут, поскольку это некорректно.Он также посоветовал журналистам, которые спрашивали, почему над объектом находится бесполетная зона и почему "дворец" охраняется ФСО, уточнить это непосредственно в ведомстве.
https://ria.ru/20210125/putin-1594485095.html
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"Скучно, девочки": Путин о ролике про дворец
Владимир Путин провел онлайн встречу со студентами и ответил на вопрос о фильме про дворец
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алексей навальный, дмитрий песков, владимир путин, геленджик, общество

В Кремле рассказали, кто может быть владельцем "дворца" в Геленджике

12:48 26.01.2021 (обновлено: 15:33 26.01.2021)
 
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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Владельцем "дворца" в Геленджике является один или несколько предпринимателей, сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Накануне Владимир Путин, отвечая на вопросы во время встречи со студентами, заявил, что не смотрел фильм Алексея Навального про "дворец" в Геленджике, так как у него нет времени, но пролистал видеоподборки, которые ему подготовили помощники. Он отметил, что ничего из собственности из "расследования" Навального не принадлежит и не принадлежало ни ему, ни его родственникам.
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"Что касается владельцев этого объекта, согласитесь, что, вернее, очевидно, что владельцем является предприниматель. Действительно, это большой объект, хорошо известный в Геленджике. И один или несколько прямо или опосредованно владеют этим объектом", — рассказал Песков журналистам.

При этом спикер Кремля заявил, что имена владельцев разглашать не будут, поскольку это некорректно.
Он также посоветовал журналистам, которые спрашивали, почему над объектом находится бесполетная зона и почему "дворец" охраняется ФСО, уточнить это непосредственно в ведомстве.
 
Алексей НавальныйДмитрий ПесковВладимир ПутинГеленджикОбщество
 
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