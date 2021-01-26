https://ria.ru/20210126/dvorets-1594615845.html

В Кремле рассказали, кто может быть владельцем "дворца" в Геленджике

В Кремле рассказали, кто может быть владельцем "дворца" в Геленджике

Владельцем "дворца" в Геленджике является один или несколько предпринимателей, сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 26.01.2021

2021-01-26T12:48

2021-01-26T12:48

2021-01-26T15:33

алексей навальный

дмитрий песков

владимир путин

геленджик

общество

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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Владельцем "дворца" в Геленджике является один или несколько предпринимателей, сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Накануне Владимир Путин, отвечая на вопросы во время встречи со студентами, заявил, что не смотрел фильм Алексея Навального про "дворец" в Геленджике, так как у него нет времени, но пролистал видеоподборки, которые ему подготовили помощники. Он отметил, что ничего из собственности из "расследования" Навального не принадлежит и не принадлежало ни ему, ни его родственникам.При этом спикер Кремля заявил, что имена владельцев разглашать не будут, поскольку это некорректно.Он также посоветовал журналистам, которые спрашивали, почему над объектом находится бесполетная зона и почему "дворец" охраняется ФСО, уточнить это непосредственно в ведомстве.

https://ria.ru/20210125/putin-1594485095.html

геленджик

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"Скучно, девочки": Путин о ролике про дворец Владимир Путин провел онлайн встречу со студентами и ответил на вопрос о фильме про дворец 2021-01-26T12:48 true PT1M51S

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алексей навальный, дмитрий песков, владимир путин, геленджик, общество