Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210126/dtp-1594618650.html
В Псковской области один человек погиб при столкновении легковушек
В Псковской области один человек погиб при столкновении легковушек
Девять человек пострадали и один погиб при лобовом столкновении двух легковых автомобилей в Псковской области, сообщает пресс-служба регионального управления... РИА Новости, 26.01.2021
2021-01-26T12:58
2021-01-26T12:58
ford motor
островский район
псковская область
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578126142_0:317:3076:2047_1920x0_80_0_0_1f773133fdfe3c281a7a4613d64b1f95.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 янв – РИА Новости. Девять человек пострадали и один погиб при лобовом столкновении двух легковых автомобилей в Псковской области, сообщает пресс-служба регионального управления МВД РФ.Как отмечает ведомство, ДТП с участием Ford и Mercedes произошло на 325-м километре федеральной автодороги Санкт-Петербург – Невель, в районе деревни Кротова Гора в Островском районе. По предварительной информации, произошло лобовое столкновение.Оба автомобиля зарегистрированы в Псковской области.Сейчас на месте ДТП работают следственно-оперативная группа и сотрудники ГИБДД. Обстоятельства аварии уточняются.
https://ria.ru/20210125/avariya-1594431765.html
островский район
псковская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578126142_347:0:3076:2047_1920x0_80_0_0_6e6387441fcc6bdd611d2f4b5d0741d2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ford motor, островский район, псковская область, происшествия

В Псковской области один человек погиб при столкновении легковушек

12:58 26.01.2021
 
© РИА Новости / Павел ЛисицынАвтомобили скорой медицинской помощи в Свердловской области
Автомобили скорой медицинской помощи в Свердловской области - РИА Новости, 1920, 26.01.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 янв – РИА Новости. Девять человек пострадали и один погиб при лобовом столкновении двух легковых автомобилей в Псковской области, сообщает пресс-служба регионального управления МВД РФ.
Как отмечает ведомство, ДТП с участием Ford и Mercedes произошло на 325-м километре федеральной автодороги Санкт-Петербург – Невель, в районе деревни Кротова Гора в Островском районе. По предварительной информации, произошло лобовое столкновение.
"В Mercedes пострадали 8 человек: водитель и 7 пассажиров, один пассажир Mercedes погиб… Пострадал водитель Ford", - говорится в сообщении.
Оба автомобиля зарегистрированы в Псковской области.
Сейчас на месте ДТП работают следственно-оперативная группа и сотрудники ГИБДД. Обстоятельства аварии уточняются.
Место ДТП на автодороге Р-21 Кола в Мурманской области - РИА Новости, 1920, 25.01.2021
25 января, 10:49
В Мурманской области четыре человека погибли в ДТП с грузовиком
 
Ford MotorОстровский районПсковская областьПроисшествия
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:43В России активизировались мошенники под видом брокеров
06:37Безос потребовал почти два миллиона долларов от брата возлюбленной
06:15Эксперт рассказал, как выявить "черных коллекторов"
06:09В Роспотребнадзоре спрогнозировали заметный спад заболеваемости COVID-19
05:49В США выставили на аукцион оружие советских спецслужб
05:39Bloomberg сравнил ситуацию с вакцинацией на Украине и в Крыму
05:22В США испортивший сотни доз вакцины медработник признал себя виновным
05:10Россиян предупредили о риске незарегистрированных вакцин от COVID-19
04:51На Чукотке возбудили уголовное дело после гибели работника в шахте
03:55Российский "Халк" попробует сдвинуть самый большой в мире вертолет Ми-26
03:49"Купол" раскрыл детали создания боевой машины "Тайфун-ПВО"
03:45YouTube продлил заморозку аккаунта Трампа
03:41Названа опасная ошибка при парковке автомобиля
03:39В Испании произошла серия землетрясений
03:36В AstraZeneca заявили об отставании от графика производства вакцины
03:31Эпидемиолог назвал причину спада COVID-19 во время новогодних праздников
03:24В "Куполе" оценили сроки создания мишеней для комплексов "Адъютант"
03:16Постпред в Вене назвал ответственным подход России к продлению СНВ-3
03:15В России хотят создать реестры иностранных работников и их работодателей
03:07Эксперт: продление ДСНВ станет началом дипломатии в области разоружения
Лента новостейМолния