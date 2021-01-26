https://ria.ru/20210126/dtp-1594618650.html
В Псковской области один человек погиб при столкновении легковушек
В Псковской области один человек погиб при столкновении легковушек
Девять человек пострадали и один погиб при лобовом столкновении двух легковых автомобилей в Псковской области, сообщает пресс-служба регионального управления... РИА Новости, 26.01.2021
2021-01-26T12:58
2021-01-26T12:58
2021-01-26T12:58
ford motor
островский район
псковская область
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 янв – РИА Новости. Девять человек пострадали и один погиб при лобовом столкновении двух легковых автомобилей в Псковской области, сообщает пресс-служба регионального управления МВД РФ.Как отмечает ведомство, ДТП с участием Ford и Mercedes произошло на 325-м километре федеральной автодороги Санкт-Петербург – Невель, в районе деревни Кротова Гора в Островском районе. По предварительной информации, произошло лобовое столкновение.Оба автомобиля зарегистрированы в Псковской области.Сейчас на месте ДТП работают следственно-оперативная группа и сотрудники ГИБДД. Обстоятельства аварии уточняются.
https://ria.ru/20210125/avariya-1594431765.html
островский район
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ford motor, островский район, псковская область, происшествия