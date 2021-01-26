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Косачев заявил, что Россия и США близки к продлению СНВ-3
Косачев заявил, что Россия и США близки к продлению СНВ-3
Россия и США находятся на пороге продления Договора СНВ-3, считает глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев. РИА Новости, 26.01.2021
2021-01-26T21:37
2021-01-26T22:23
совет федерации рф
россия
константин косачев
сша
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МОСКВА, 26 янв – РИА Новости. Россия и США находятся на пороге продления Договора СНВ-3, считает глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев."Договор нужно сохранять, это изначальная позиция России. И, насколько я понимаю, мы весьма близки, просто на пороге того, чтобы это решение было по взаимному согласию принято и опубликовано", - сказал сенатор во вторник в эфире телеканала "Россия 24".Косачев также отметил важность документа как фактора по контрою над ядерным вооружением.Парламент РФ может ратифицировать продление СНВ до срока его истечения, 5 февраля, заявил РИА Новости глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев."Было бы важно успеть до 5 февраля", - сказал сенатор.Российско-американское соглашение СНВ-3, вступившее в силу 5 февраля 2011 года, предусматривает сокращение ядерных арсеналов двух стран таким образом, чтобы через семь лет после подписания и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиках, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок. Сегодня это единственный договор об ограничении вооружений, который действует между Россией и США.Администрация экс-президента США Дональда Трампа считала, что в текущем виде оно не отвечает интересам Вашингтона. Белый дом настаивал на выработке нового договора с привлечением Китая или на продлении соглашения, но с дополнительными условиями. Москва предлагала пролонгировать договор без каких-либо условий с заморозкой имеющихся ядерных арсеналов, но Трамп отверг эту инициативу.В январе администрация нового президента США Джозефа Байдена сообщила, что предложит России продлить СНВ-3, истекающий 5 февраля, на пятилетний срок. В понедельник официальный представитель МИД РФ Мария Захарова говорила, что на уровне экспертов началась практическая работа по вопросу продления договора СНВ-3.
https://ria.ru/20210126/dsnv-1594707066.html
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совет федерации рф, россия, константин косачев, сша

Косачев заявил, что Россия и США близки к продлению СНВ-3

21:37 26.01.2021 (обновлено: 22:23 26.01.2021)
 
© РИА Новости / Сергей ПятаковПодвижный грунтовый ракетный комплекс "Ярс"
Подвижный грунтовый ракетный комплекс Ярс - РИА Новости, 1920, 26.01.2021
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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МОСКВА, 26 янв – РИА Новости. Россия и США находятся на пороге продления Договора СНВ-3, считает глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.
"Договор нужно сохранять, это изначальная позиция России. И, насколько я понимаю, мы весьма близки, просто на пороге того, чтобы это решение было по взаимному согласию принято и опубликовано", - сказал сенатор во вторник в эфире телеканала "Россия 24".
Косачев также отметил важность документа как фактора по контрою над ядерным вооружением.
Объект управления запуском межконтинентальных баллистических ракет авиабаза Минот в штате Северная Дакота - РИА Новости, 1920, 26.01.2021
Вчера, 21:39
Россия и США договорились продлить ДСНВ
Парламент РФ может ратифицировать продление СНВ до срока его истечения, 5 февраля, заявил РИА Новости глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.
"Было бы важно успеть до 5 февраля", - сказал сенатор.
Российско-американское соглашение СНВ-3, вступившее в силу 5 февраля 2011 года, предусматривает сокращение ядерных арсеналов двух стран таким образом, чтобы через семь лет после подписания и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиках, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок. Сегодня это единственный договор об ограничении вооружений, который действует между Россией и США.
Администрация экс-президента США Дональда Трампа считала, что в текущем виде оно не отвечает интересам Вашингтона. Белый дом настаивал на выработке нового договора с привлечением Китая или на продлении соглашения, но с дополнительными условиями. Москва предлагала пролонгировать договор без каких-либо условий с заморозкой имеющихся ядерных арсеналов, но Трамп отверг эту инициативу.
В январе администрация нового президента США Джозефа Байдена сообщила, что предложит России продлить СНВ-3, истекающий 5 февраля, на пятилетний срок. В понедельник официальный представитель МИД РФ Мария Захарова говорила, что на уровне экспертов началась практическая работа по вопросу продления договора СНВ-3.
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Вчера, 19:57
Российский дипломат сообщил о прогрессе в ситуации с ДСНВ
 
Совет Федерации РФРоссияКонстантин КосачевСША
 
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