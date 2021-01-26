https://ria.ru/20210126/dsnv-1594706729.html

Косачев заявил, что Россия и США близки к продлению СНВ-3

Косачев заявил, что Россия и США близки к продлению СНВ-3

Россия и США находятся на пороге продления Договора СНВ-3, считает глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев. РИА Новости, 26.01.2021

2021-01-26T21:37

2021-01-26T21:37

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совет федерации рф

россия

константин косачев

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МОСКВА, 26 янв – РИА Новости. Россия и США находятся на пороге продления Договора СНВ-3, считает глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев."Договор нужно сохранять, это изначальная позиция России. И, насколько я понимаю, мы весьма близки, просто на пороге того, чтобы это решение было по взаимному согласию принято и опубликовано", - сказал сенатор во вторник в эфире телеканала "Россия 24".Косачев также отметил важность документа как фактора по контрою над ядерным вооружением.Парламент РФ может ратифицировать продление СНВ до срока его истечения, 5 февраля, заявил РИА Новости глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев."Было бы важно успеть до 5 февраля", - сказал сенатор.Российско-американское соглашение СНВ-3, вступившее в силу 5 февраля 2011 года, предусматривает сокращение ядерных арсеналов двух стран таким образом, чтобы через семь лет после подписания и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиках, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок. Сегодня это единственный договор об ограничении вооружений, который действует между Россией и США.Администрация экс-президента США Дональда Трампа считала, что в текущем виде оно не отвечает интересам Вашингтона. Белый дом настаивал на выработке нового договора с привлечением Китая или на продлении соглашения, но с дополнительными условиями. Москва предлагала пролонгировать договор без каких-либо условий с заморозкой имеющихся ядерных арсеналов, но Трамп отверг эту инициативу.В январе администрация нового президента США Джозефа Байдена сообщила, что предложит России продлить СНВ-3, истекающий 5 февраля, на пятилетний срок. В понедельник официальный представитель МИД РФ Мария Захарова говорила, что на уровне экспертов началась практическая работа по вопросу продления договора СНВ-3.

https://ria.ru/20210126/dsnv-1594707066.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

совет федерации рф, россия, константин косачев, сша