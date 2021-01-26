https://ria.ru/20210126/dsnv-1594706514.html

Джабаров заявил о готовности России продлить ДСНВ

Джабаров заявил о готовности России продлить ДСНВ

Россия заинтересована в продлении договора СНВ-3, поэтому все ее политические институты, включая парламент, готовы к оперативной ратификации всех необходимых... РИА Новости, 26.01.2021

2021-01-26T21:35

2021-01-26T21:35

2021-01-26T21:49

мария захарова

владимир джабаров

совет федерации рф

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вашингтон (город)

сша

договор снв-3

в мире

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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Россия заинтересована в продлении договора СНВ-3, поэтому все ее политические институты, включая парламент, готовы к оперативной ратификации всех необходимых для этого документов, заявил РИА Новости первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.Российско-американское соглашение СНВ-3, вступившее в силу 5 февраля 2011 года, предусматривает сокращение ядерных арсеналов двух стран таким образом, чтобы через семь лет после подписания и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиках, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок. Сегодня это единственный договор об ограничении вооружений, который действует между Россией и США.Администрация экс-президента США Дональда Трампа считала, что в текущем виде оно не отвечает интересам Вашингтона. Белый дом настаивал на выработке нового договора с привлечением Китая или на продлении соглашения, но с дополнительными условиями. Москва предлагала пролонгировать договор без каких-либо условий с заморозкой имеющихся ядерных арсеналов, но Трамп отверг эту инициативу.Ранее в январе администрация нового президента США Джозефа Байдена сообщила, что предложит России продлить СНВ-3, истекающий 5 февраля, на пятилетний срок.В понедельник официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что на уровне экспертов началась практическая работа по вопросу продления договора СНВ-3.

https://ria.ru/20201225/avangard-1590926343.html

https://ria.ru/20210126/dogovor-1594613461.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мария захарова, владимир джабаров, совет федерации рф, москва, вашингтон (город), сша, договор снв-3, в мире