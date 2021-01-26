Джабаров заявил о готовности России продлить ДСНВ
21:35 26.01.2021 (обновлено: 21:49 26.01.2021)
© AP Photo / Charlie RiedelОбъект управления запуском межконтинентальных баллистических ракет авиабаза Минот в штате Северная Дакота
© AP Photo / Charlie Riedel
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Россия заинтересована в продлении договора СНВ-3, поэтому все ее политические институты, включая парламент, готовы к оперативной ратификации всех необходимых для этого документов, заявил РИА Новости первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
"Россия заинтересована в продлении этого договора. Поэтому, как только необходимые для этого договора документы поступят, все политические институты России, включая парламент, готовы к оперативной ратификации необходимых для продления СНВ документов", - сказал он.
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Российско-американское соглашение СНВ-3, вступившее в силу 5 февраля 2011 года, предусматривает сокращение ядерных арсеналов двух стран таким образом, чтобы через семь лет после подписания и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиках, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок. Сегодня это единственный договор об ограничении вооружений, который действует между Россией и США.
Администрация экс-президента США Дональда Трампа считала, что в текущем виде оно не отвечает интересам Вашингтона. Белый дом настаивал на выработке нового договора с привлечением Китая или на продлении соглашения, но с дополнительными условиями. Москва предлагала пролонгировать договор без каких-либо условий с заморозкой имеющихся ядерных арсеналов, но Трамп отверг эту инициативу.
Ранее в январе администрация нового президента США Джозефа Байдена сообщила, что предложит России продлить СНВ-3, истекающий 5 февраля, на пятилетний срок.
В понедельник официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что на уровне экспертов началась практическая работа по вопросу продления договора СНВ-3.