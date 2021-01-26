https://ria.ru/20210126/chuvstvo-1594593320.html
Новосибирский губернатор рассказал о двояком чувстве к Навальному
Новосибирский губернатор рассказал о двояком чувстве к Навальному
Губернатор Новосибирской области Андрей Травников заявил, что испытывает двоякое чувство презрения и жалости к блогеру Алексею Навальному. РИА Новости, 26.01.2021
2021-01-26T10:58
2021-01-26T10:58
2021-01-26T10:58
андрей травников
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
алексей навальный
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новосибирск
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общество
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МОСКВА, 26 янв – РИА Новости. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников заявил, что испытывает двоякое чувство презрения и жалости к блогеру Алексею Навальному.Именно Навальный, по словам губернатора, спровоцировал несанкционированные акции и нарушение законов. При этом, как подчеркнул Травников, блогер не может играть "серьезную политическую роль". "Это человек, который попытался нападать на нашего президента, национального лидера. Других чувств у меня, как у патриота, он не вызывает. При том прекрасно осознаю, что он действует от своих покровителей из-за рубежа. Как политический деятель, он несоизмеримо ниже президента", — подчеркнул губернатор.По его словам, Навальный является провокатором и причиной протестов, хайпов и бузы.Травников также отметил профессиональность, настойчивость и корректность работы сотрудников полиции и Росгвардии.В субботу в российских городах прошли несогласованные протестные акции. Генпрокуратура и МВД России неоднократно предупреждали об ответственности как участников акций, так и их организаторов. Генпрокуратура также потребовала заблокировать призывы приходить на акции, которые распространялись в Сети.В центре Новосибирска в субботу прошло несогласованное шествие и митинг на площади Ленина. Сотрудники полиции проводили одиночные задержания участников акции.
https://ria.ru/20210125/agitatory-1594365334.html
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андрей травников, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), алексей навальный, генеральная прокуратура рф, новосибирск, новосибирская область, общество