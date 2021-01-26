https://ria.ru/20210126/belyaev-1594643833.html

Умер бывший главный санитарный врач России Евгений Беляев

Умер бывший главный санитарный врач России Евгений Беляев

Бывший главный государственный санитарный врач России, ученый, организатор отечественного здравоохранения Евгений Беляев скончался на 84-м году жизни,... РИА Новости, 26.01.2021

2021-01-26T15:05

2021-01-26T15:05

2021-01-26T15:24

россия

рсфср

российская академия наук

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

общество

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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Бывший главный государственный санитарный врач России, ученый, организатор отечественного здравоохранения Евгений Беляев скончался на 84-м году жизни, сообщается на сайте Роспотребнадзора."Санитарно-эпидемиологическая служба Российской Федерации понесла невосполнимую утрату: 25 января на 84-м году жизни скончался ученый, организатор отечественного здравоохранения и медицинской науки, государственный деятель, академик Российской академии медико-технических наук и Международной академии информатизации, член-корреспондент РАМН (2005, в настоящее — время РАН), главный государственный санитарный врач РСФСР (1990–1992), главный государственный санитарный врач Российской Федерации (1992–1996), доктор медицинских наук, профессор (1999), заслуженный врач Российской Федерации (2002) Евгений Николаевич Беляев", — говорится в сообщении.Беляев был одним из ведущих ученых России в области организации и управления санитарно-эпидемиологической службой. Его основные научные исследования посвящены проблемам создания условий для формирования здоровья населения и влияния факторов окружающей среды с учетом климатических, национальных и социальных особенностей; разработке научных основ организации и управления санитарно-эпидемиологическим благополучием населения; вопросам питания и качества пищевых продуктов в системе социально-гигиенического мониторинга, продовольственной безопасности России.Беляев является автором монографии "Роль санэпидслужбы в обеспечении санитарно-эпидемиологического благополучия населения Российской Федерации" и более 300 научных публикаций, посвященных гигиеническим проблемам охраны здоровья человека и обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, рсфср, российская академия наук, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество