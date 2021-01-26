Умер бывший главный санитарный врач России Евгений Беляев
15:05 26.01.2021 (обновлено: 15:24 26.01.2021)
МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Бывший главный государственный санитарный врач России, ученый, организатор отечественного здравоохранения Евгений Беляев скончался на 84-м году жизни, сообщается на сайте Роспотребнадзора.
"Санитарно-эпидемиологическая служба Российской Федерации понесла невосполнимую утрату: 25 января на 84-м году жизни скончался ученый, организатор отечественного здравоохранения и медицинской науки, государственный деятель, академик Российской академии медико-технических наук и Международной академии информатизации, член-корреспондент РАМН (2005, в настоящее — время РАН), главный государственный санитарный врач РСФСР (1990–1992), главный государственный санитарный врач Российской Федерации (1992–1996), доктор медицинских наук, профессор (1999), заслуженный врач Российской Федерации (2002) Евгений Николаевич Беляев", — говорится в сообщении.
Беляев был одним из ведущих ученых России в области организации и управления санитарно-эпидемиологической службой. Его основные научные исследования посвящены проблемам создания условий для формирования здоровья населения и влияния факторов окружающей среды с учетом климатических, национальных и социальных особенностей; разработке научных основ организации и управления санитарно-эпидемиологическим благополучием населения; вопросам питания и качества пищевых продуктов в системе социально-гигиенического мониторинга, продовольственной безопасности России.
Беляев является автором монографии "Роль санэпидслужбы в обеспечении санитарно-эпидемиологического благополучия населения Российской Федерации" и более 300 научных публикаций, посвященных гигиеническим проблемам охраны здоровья человека и обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.
"Жизненный путь Евгения Николаевича всегда был наполнен выдающимися достижениями, а мудрость и энергия выдающегося работника общественного здравоохранения вызывали только восхищение. Бесценные знания и опыт, а также образ жизни настоящего патриота, увлеченного своим делом, стали примером для многих поколений врачей и ученых", — отметили в Роспотребнадзоре.