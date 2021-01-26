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Эксперт оценил перспективы отношений Индии и США при Байдене
Эксперт оценил перспективы отношений Индии и США при Байдене
Новый президент США Джо Байден удобен для Индии, идея холодной войны Америки с Китаем предоставляет для индийцев ряд возможностей, но для Индии важно не... РИА Новости, 26.01.2021
2021-01-26T15:33
2021-01-26T15:33
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Новый президент США Джо Байден удобен для Индии, идея холодной войны Америки с Китаем предоставляет для индийцев ряд возможностей, но для Индии важно не свалиться в союзничество с Соединенными Штатами и сохранять свободу маневра, заявил старший научный сотрудник Сектора международных организаций и глобального политического регулирования Отдела международно-политических проблем ИМЭМО РАН Алексей Куприянов.По словам спикера, индийцы достаточно спокойно относились к возможности прихода Байдена. "Они исходили из того, что кто бы ни пришел - Байден или Трамп - Соединенные Штаты все равно будут сдерживать Китай, и Индия будет играть в этом процессе важную роль, то есть роль американского бастиона против Китая. И ее эта роль вполне устраивает, особенно на фоне нынешнего довольно неприятного для индийцев противостояния с китайцами", - пояснил эксперт.При этом он уточнил, что личность Байдена индийцами рассматривается неоднозначно. "С одной стороны, он проявил себя как доброжелательно настроенный по отношению к Индии человек, и еще будучи сенатором, он выступал за всемирное развитие и сотрудничество с Индией и говорил о том, что с Индией Соединенные Штаты самой судьбой должны быть близкими союзниками. К тому же, у него в команде довольно много индийцев, и в Индии это также рассматривается очень позитивно", - добавил Куприянов. С другой стороны, по его словам, индийцы опасаются демократической привычки США учить другие страны правам человека.Помимо этого, по его словам, Индия рассчитывает на возвращение в список стран с преференциальным торговым режимом, откуда их исключил Трамп, на окончание мелких торговых войн и облегчение визового режима. "То есть Байден для них представляет комфортный вариант", - заключил Куприянов.
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цены на нефть, российская академия наук, джо байден, китай, индия, сша

Эксперт оценил перспективы отношений Индии и США при Байдене

15:33 26.01.2021
 
© REUTERS / Tom BrennerИзбранный президент США Джо Байден подписывает указы в Овальном кабинете Белого дома
Избранный президент США Джо Байден подписывает указы в Овальном кабинете Белого дома - РИА Новости, 1920, 26.01.2021
© REUTERS / Tom Brenner
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Новый президент США Джо Байден удобен для Индии, идея холодной войны Америки с Китаем предоставляет для индийцев ряд возможностей, но для Индии важно не свалиться в союзничество с Соединенными Штатами и сохранять свободу маневра, заявил старший научный сотрудник Сектора международных организаций и глобального политического регулирования Отдела международно-политических проблем ИМЭМО РАН Алексей Куприянов.
"Байден для них удобен, идея холодной войны США с Китаем им в принципе нравится, потому что предоставляет для Индии массу возможностей... Основная цель для Индии в этом - не свалиться в союзничество с Соединенными Штатами слишком сильно и сохранять свободу маневра", - сказал эксперт в ходе онлайн-семинара на тему "После Трампа: какой будет политика США в Азии", организованного Высшей школой экономики.
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По словам спикера, индийцы достаточно спокойно относились к возможности прихода Байдена. "Они исходили из того, что кто бы ни пришел - Байден или Трамп - Соединенные Штаты все равно будут сдерживать Китай, и Индия будет играть в этом процессе важную роль, то есть роль американского бастиона против Китая. И ее эта роль вполне устраивает, особенно на фоне нынешнего довольно неприятного для индийцев противостояния с китайцами", - пояснил эксперт.
При этом он уточнил, что личность Байдена индийцами рассматривается неоднозначно. "С одной стороны, он проявил себя как доброжелательно настроенный по отношению к Индии человек, и еще будучи сенатором, он выступал за всемирное развитие и сотрудничество с Индией и говорил о том, что с Индией Соединенные Штаты самой судьбой должны быть близкими союзниками. К тому же, у него в команде довольно много индийцев, и в Индии это также рассматривается очень позитивно", - добавил Куприянов. С другой стороны, по его словам, индийцы опасаются демократической привычки США учить другие страны правам человека.
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"Индийцы рассчитывают, что Байден будет продолжать холодную войну с Китаем, просто немного в другой форме. Это продолжение, с одной стороны, позволит им заменить Китай в товарных цепочках, и позволит им балансировать между Соединенными Штатами и Китаем, демонстрируя Китая свою способность при необходимости сблизиться с США, если он будет продолжать на них нажим. И при этом индийцы рассчитывают, что команда Байдена отыграет назад ряд тактических решений, типа санкций против Ирана, потому что для Индии эти санкции очень болезненные - они не позволяют ей нормальным образом диверсифицировать свои нефтяные поставки и ставят под угрозу ее инфраструктурные проекты", - пояснил эксперт.
Помимо этого, по его словам, Индия рассчитывает на возвращение в список стран с преференциальным торговым режимом, откуда их исключил Трамп, на окончание мелких торговых войн и облегчение визового режима. "То есть Байден для них представляет комфортный вариант", - заключил Куприянов.
 
Цены на нефтьРоссийская академия наукДжо БайденКитайИндияСША
 
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