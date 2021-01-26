https://ria.ru/20210126/bayden-1594649016.html

Эксперт оценил перспективы отношений Индии и США при Байдене

Эксперт оценил перспективы отношений Индии и США при Байдене

Новый президент США Джо Байден удобен для Индии, идея холодной войны Америки с Китаем предоставляет для индийцев ряд возможностей, но для Индии важно не... РИА Новости, 26.01.2021

2021-01-26T15:33

2021-01-26T15:33

2021-01-26T15:33

цены на нефть

российская академия наук

джо байден

китай

индия

сша

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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Новый президент США Джо Байден удобен для Индии, идея холодной войны Америки с Китаем предоставляет для индийцев ряд возможностей, но для Индии важно не свалиться в союзничество с Соединенными Штатами и сохранять свободу маневра, заявил старший научный сотрудник Сектора международных организаций и глобального политического регулирования Отдела международно-политических проблем ИМЭМО РАН Алексей Куприянов.По словам спикера, индийцы достаточно спокойно относились к возможности прихода Байдена. "Они исходили из того, что кто бы ни пришел - Байден или Трамп - Соединенные Штаты все равно будут сдерживать Китай, и Индия будет играть в этом процессе важную роль, то есть роль американского бастиона против Китая. И ее эта роль вполне устраивает, особенно на фоне нынешнего довольно неприятного для индийцев противостояния с китайцами", - пояснил эксперт.При этом он уточнил, что личность Байдена индийцами рассматривается неоднозначно. "С одной стороны, он проявил себя как доброжелательно настроенный по отношению к Индии человек, и еще будучи сенатором, он выступал за всемирное развитие и сотрудничество с Индией и говорил о том, что с Индией Соединенные Штаты самой судьбой должны быть близкими союзниками. К тому же, у него в команде довольно много индийцев, и в Индии это также рассматривается очень позитивно", - добавил Куприянов. С другой стороны, по его словам, индийцы опасаются демократической привычки США учить другие страны правам человека.Помимо этого, по его словам, Индия рассчитывает на возвращение в список стран с преференциальным торговым режимом, откуда их исключил Трамп, на окончание мелких торговых войн и облегчение визового режима. "То есть Байден для них представляет комфортный вариант", - заключил Куприянов.

https://ria.ru/20210113/ssha-1592817409.html

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китай

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

цены на нефть, российская академия наук, джо байден, китай, индия, сша