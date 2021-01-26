https://ria.ru/20210126/bayden-1594563364.html
Байден заявил о готовности обсуждать с Россией проблемные вопросы
Байден заявил о готовности обсуждать с Россией проблемные вопросы
Президент США Джо Байден заявил, что готов обсуждать с российской стороной проблемные вопросы. РИА Новости, 26.01.2021
2021-01-26T00:02
2021-01-26T00:02
2021-01-26T06:56
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москва
россия
джо байден
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 26 янв — РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что готов обсуждать с российской стороной проблемные вопросы.По словам главы государства, он запросил у ведомств различную информацию по темам, связанным с Москвой.При этом, подчеркнул президент, Соединенные Штаты могут и сотрудничать с Россией, в частности в вопросе сокращения и ограничения стратегических наступательных вооружений.Все обвинения Москва неоднократно опровергала.
https://ria.ru/20210125/razgovor-1594554081.html
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вашингтон, алексей навальный, москва, россия, джо байден, сша, в мире