Резкая смена имиджа Тимура Батрутдинова поразила поклонников
15:42 26.01.2021 (обновлено: 15:54 26.01.2021)
МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. В Сети обсуждают резкую смену имиджа резидента Comedy Club Тимура Батрутдинова, который появился на недавнем праздновании дня рождения телеведущей Ольги Бузовой.
Шоумен, который редко посещает светские мероприятия, на праздник к своей подруге пришел в строгом черном костюме и круглых очках с розовыми стеклами. По мнению пользователей, Батрутдинов выглядит "шикарно" и "необычно", но при этом похож то ли на кота Базилио, то ли на певца Григория Лепса.
Со сцены Тимур Батрутдинов тепло поздравил Ольгу Бузову с 35-летием. Оказалось, они не виделись год и были очень рады встрече. В Сети поклонники отметили, что ведущие реалити-шоу "План Б" могли бы быть "прекрасной парой", тем более что Бузова и Батрутдинов сейчас свободны.
На прошлой неделе певица объявила в Instagram, что рассталась с видеоблогером Давидом Манукяном (Давой) после почти двух лет отношений. Тогда же она дала понять, что в последнее время общение между ними было напряженное, опубликовав часть переписки в мессенджере.
"Может, пора твоей маме рассказать, какое ты чудовище на самом деле. Как ты меня бьешь, плюешь в лицо и как оскорбляешь", — писала Бузова своему другу.
Давид Манукян не комментировал ситуацию несколько дней. Впервые он сделал это в эфире телеканала "Россия-1", пояснив, что отношения с Ольгой Бузовой для него — пройденный этап. "К сожалению, это жизнь. И все, что начинается, может и закончиться", — рассказал Манукян.