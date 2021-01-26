https://ria.ru/20210126/batrutdinov-1594626624.html

Резкая смена имиджа Тимура Батрутдинова поразила поклонников

Резкая смена имиджа Тимура Батрутдинова поразила поклонников

В Сети обсуждают резкую смену имиджа резидента Comedy Club Тимура Батрутдинова, который появился на недавнем праздновании дня рождения телеведущей Ольги... РИА Новости, 26.01.2021

2021-01-26T15:42

2021-01-26T15:42

2021-01-26T15:54

шоубиз

давид манукян (dava)

имидж

тимур батрутдинов

знаменитости

звезды

ольга бузова

стиль

праздник

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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. В Сети обсуждают резкую смену имиджа резидента Comedy Club Тимура Батрутдинова, который появился на недавнем праздновании дня рождения телеведущей Ольги Бузовой. Шоумен, который редко посещает светские мероприятия, на праздник к своей подруге пришел в строгом черном костюме и круглых очках с розовыми стеклами. По мнению пользователей, Батрутдинов выглядит "шикарно" и "необычно", но при этом похож то ли на кота Базилио, то ли на певца Григория Лепса.Со сцены Тимур Батрутдинов тепло поздравил Ольгу Бузову с 35-летием. Оказалось, они не виделись год и были очень рады встрече. В Сети поклонники отметили, что ведущие реалити-шоу "План Б" могли бы быть "прекрасной парой", тем более что Бузова и Батрутдинов сейчас свободны.На прошлой неделе певица объявила в Instagram, что рассталась с видеоблогером Давидом Манукяном (Давой) после почти двух лет отношений. Тогда же она дала понять, что в последнее время общение между ними было напряженное, опубликовав часть переписки в мессенджере. Давид Манукян не комментировал ситуацию несколько дней. Впервые он сделал это в эфире телеканала "Россия-1", пояснив, что отношения с Ольгой Бузовой для него — пройденный этап. "К сожалению, это жизнь. И все, что начинается, может и закончиться", — рассказал Манукян.

https://ria.ru/20210126/skandal-1594566976.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

давид манукян (dava), имидж, тимур батрутдинов, знаменитости, звезды, ольга бузова, стиль, праздник