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В Казани арестовали подозреваемого в убийстве семьи
В Казани арестовали подозреваемого в убийстве семьи
Житель Казани, подозревающийся в том, что он зарезал свою девушку и ее родителей, а потом пытался покончить с собой, будет находиться под стражей в больнице для РИА Новости, 26.01.2021
2021-01-26T15:08
2021-01-26T15:08
следственный комитет россии (ск рф)
казань
происшествия
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КАЗАНЬ, 26 янв - РИА Новости. Житель Казани, подозревающийся в том, что он зарезал свою девушку и ее родителей, а потом пытался покончить с собой, будет находиться под стражей в больнице для осуждённых, сообщил старший помощник прокурора Татарстана Руслан Галиев.По данным следственного управление СК РФ по Татарстану, ночью 7 января в доме по улице Чуйкова в Казани были обнаружены тела 59-летней женщины, ее 62-летнего супруга и их 18-летней дочери с множественными ножевыми ранениями. Под окнами дома был найден с травмами 22-летний друг убитой девушки, его спасли. Было возбуждено уголовное дело по статье "убийство двух или более лиц".Он уточнил, что содержаться подозреваемый будет в больнице для осуждённых ИК-2 УФСИН России по Татарстану.По предварительной версии следствия, родители девушки были против ее общения с молодым человеком, на этой почве он совершил убийство, после чего пытался свести счеты с жизнью.
https://ria.ru/20210125/ubiystvo-1594561233.html
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следственный комитет россии (ск рф), казань, происшествия

В Казани арестовали подозреваемого в убийстве семьи

15:08 26.01.2021
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 26.01.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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КАЗАНЬ, 26 янв - РИА Новости. Житель Казани, подозревающийся в том, что он зарезал свою девушку и ее родителей, а потом пытался покончить с собой, будет находиться под стражей в больнице для осуждённых, сообщил старший помощник прокурора Татарстана Руслан Галиев.
По данным следственного управление СК РФ по Татарстану, ночью 7 января в доме по улице Чуйкова в Казани были обнаружены тела 59-летней женщины, ее 62-летнего супруга и их 18-летней дочери с множественными ножевыми ранениями. Под окнами дома был найден с травмами 22-летний друг убитой девушки, его спасли. Было возбуждено уголовное дело по статье "убийство двух или более лиц".
Работа УМВД России - РИА Новости, 1920, 25.01.2021
25 января, 23:19
Прокуратура начала проверку из-за убийства семилетней девочки в Приморье
"Помощник прокурора Ново-Савиновского района города Казани Азалия Гильманова поддержала ходатайство следователя о заключении под стражу подозреваемого в убийстве девушки и её родителей. По итогам выездного судебного заседания ходатайство следователя удовлетворено – подозреваемый заключён под стражу до 8 марта", - сказал Галиев журналистам.
Он уточнил, что содержаться подозреваемый будет в больнице для осуждённых ИК-2 УФСИН России по Татарстану.
По предварительной версии следствия, родители девушки были против ее общения с молодым человеком, на этой почве он совершил убийство, после чего пытался свести счеты с жизнью.
 
Следственный комитет России (СК РФ)КазаньПроисшествия
 
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