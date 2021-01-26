https://ria.ru/20210126/arest-1594644379.html

В Казани арестовали подозреваемого в убийстве семьи

В Казани арестовали подозреваемого в убийстве семьи

Житель Казани, подозревающийся в том, что он зарезал свою девушку и ее родителей, а потом пытался покончить с собой, будет находиться под стражей в больнице для РИА Новости, 26.01.2021

2021-01-26T15:08

2021-01-26T15:08

2021-01-26T15:08

следственный комитет россии (ск рф)

казань

происшествия

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КАЗАНЬ, 26 янв - РИА Новости. Житель Казани, подозревающийся в том, что он зарезал свою девушку и ее родителей, а потом пытался покончить с собой, будет находиться под стражей в больнице для осуждённых, сообщил старший помощник прокурора Татарстана Руслан Галиев.По данным следственного управление СК РФ по Татарстану, ночью 7 января в доме по улице Чуйкова в Казани были обнаружены тела 59-летней женщины, ее 62-летнего супруга и их 18-летней дочери с множественными ножевыми ранениями. Под окнами дома был найден с травмами 22-летний друг убитой девушки, его спасли. Было возбуждено уголовное дело по статье "убийство двух или более лиц".Он уточнил, что содержаться подозреваемый будет в больнице для осуждённых ИК-2 УФСИН России по Татарстану.По предварительной версии следствия, родители девушки были против ее общения с молодым человеком, на этой почве он совершил убийство, после чего пытался свести счеты с жизнью.

https://ria.ru/20210125/ubiystvo-1594561233.html

казань

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

следственный комитет россии (ск рф), казань, происшествия